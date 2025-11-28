Itt a fekete leves az autósoknak: brutális parkolási szigorítás jön, még a saját házuk előtt is fizetniük kell a lakosoknak

Újbuda önkormányzata bővíti a várakozási övezeteket, így 2026. február elsejétől a várakozási díjköteles zónát kiterjesztik Albertfalvára is. Így hamarosan a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területen is fizetni kell majd a parkolásért – közölte az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.

A Magyar Nemzet arról ír, az új várakozási övezetben a várakozási hozzájárulással rendelkezőknek (lakossági engedély) a parkolás ingyenes.