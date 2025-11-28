Ft
lakossági engedély önkormányzat zugló Újbuda

Itt a fekete leves az autósoknak: brutális parkolási szigorítás jön, még a saját házuk előtt is fizetniük kell a lakosoknak

2025. november 28. 22:21

A baloldali vezetésű Újbuda és Zugló nem kíméli az autósokat.

2025. november 28. 22:21
parkolás

Újbuda önkormányzata bővíti a várakozási övezeteket, így 2026. február elsejétől a várakozási díjköteles zónát kiterjesztik Albertfalvára is. Így hamarosan a Galvani út – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területen is fizetni kell majd a parkolásért – közölte az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.

A Magyar Nemzet arról ír, az új várakozási övezetben a várakozási hozzájárulással rendelkezőknek (lakossági engedély) a parkolás ingyenes.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, a meghatározott területre érvényesek. A most kiváltott engedélyek 2026. február elseje és 2027. március 31. között érvényesek. 

A balos vezetésű kerületben megkérik a lakosoknak kiadott engedélyek árát is: a lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakásonként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

Az új, Albertfalva területén érvényes lakossági engedélyeket az ügyfélablak rendszerén keresztül 2025. december 15. napjától lehet kiváltani. Az Albertfalvára kiváltott lakossági engedélyek 2026. február elsejétől lesznek érvényesek. A díjfizető zóna elindulását követően 2026. március elsejéig türelmi időszak lesz.

Zuglóban is bővül a fizetős zóna

Nem csak Dél-Budán, de a baloldali Zuglóban is kiterjeszti a kerület a fizetős parkolást – számolt be korábban az Index. Januártól két, jelenleg ingyenes zónában is bevezethetik a fizetős parkolást, mivel 

az önkormányzat szerint ezeken a területeken sok az ingázó, akik kiszorítják a helyi lakosokat. Ők kedvezményes parkolási engedélyre lesznek jogosultak, vagyis az ingyenes parkolás a helyieknek is megszűnik. 

A bővítés az alábbi két területet érinti:

  • Füredi lakótelep környéke, az Örs vezér tere–Fogarasi út–Vezér utca–Gvadányi út–Kerepesi út által határolt övezet,
  • Erzsébet királyné útja–Csömöri út közötti terület, a Rákospatak utca–Fűrész utca–Telepes utca–Lőcsei út vonaláig.

a jövőben a XV. kerületben (Rákospalota–Pestújhely–Újpalota) is hasonló intézkedések jöhetnek. Itt várhatóan 2027-től vezethetik be a fizetős rendszert.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

