Tisza Párt Velkey György László kabinetfőnök Hadházy Ákos zugló Magyar Péter

Néhány hete még a kormánynak ajánlkozott, most Magyar Péter kabinetfőnöke – Velkey György László a Tisza Párt zuglói jelöltje

2025. november 28. 23:01

A sértődött képviselő-jelölt lesz a botrányairól ismertté vált Hadházy Ákos kihívója az ellenzéki oldalon.

2025. november 28. 23:01
null

Magyar Péter kabinetfőnöke nyerte a Tisza Párt előválasztását Budapest 6. számú választókerületében, Zuglóban. Velkey György László lesz tehát az ellenzéki oldalon a botrányairól ismert Hadházy Ákos jelenlegi ellenzéki képviselő kihívója, noha sokáig az a hír járta, hogy Bódis Kriszta író, LMBTQ-aktivista indul Zuglóban. Bódis végül Józsefváros tiszás jelöltje lett.  

Kicsoda Velkey György László?

Magyar Péter szeptemberben mutatta be új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót, így – Bódis Kriszta jelöléséhez hasonlóan – nem meglepő, hogy a három induló közül végül Velkey lesz az ellenzéki párt zuglói jelöltje a jövő évi választáson. 

A Mandiner korábbi cikkéből kiderül, Velkeyt sok más tiszáshoz és Magyar Péterhez hasonlóan a sértődöttsége motiválta, hogy kormányellenes politikussá váljon: úgy érzi, nem kapta meg, amit szeretett volna.

Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, ám újabban más pozícióra vágyott – a Római Magyar Akadémia igazgatói székére. Ennek érdekében megpályázta a tisztséget és – a Mandinerhez eljutott információk szerint – számos kormányzati szereplőnek írt levelet annak érdekében, hogy ehhez támogatást szerezzen.

Magyar Péter kabinetfőnöke először a kormánynak ajánlkozott fel

A szerkesztőségünkhöz eljutott email szerint nyíltan jelezte, hogy más pozícióját szeretné megszerezni, a jelenlegi vezető helyett.

Amennyiben indokolttá, időszerűvé válik a jelenlegi igazgató cseréje, nagy örömmel és elszántsággal, világos célokkal látnék munkához. Meggyőződésem, hogy új, friss erőre van szükség egy ilyen stratégiai jelentőségű intézmény élén 

– fogalmazott levelében a Tisza Párt zuglói képviselő-jelöltje.

Elutasították, megsértődött, átállt, most pedig ellenzéki jelölt

Ebből kiderül, szerinte mindenhez is ért, kapcsolatrendszere pedig olyan kiterjedt, hogy bárhol bárkit elér.

Magyar Péter kabinetfőnöke még néhány héttel a szeptemberi kinevezése előtt is a legmagasabb kormányzati szinteken akart támogatást szerezni vágyott pozíciójához. 

A kormányzat legmagasabb szintjéről kért támogatást, egyenesen Hankó Balázs innovációs és kulturális minisztertől várta volna el. 

Velkey azt is világossá tette, számos olyan lehetőséget lát maga előtt, amely erősítené a kormánypártok szűkebb és tágabb politikai közösségét egyaránt. 

Ennek ellenére – miután nem az övé lett az általa vágyott pozíció – rövid idő elteltével immár Magyar Péter kabinetfőnökeként állt a nyilvánosság elé, most pedig a Tisza Párt jelöltjeként indul a kormánypártok részéről Deutsch Tamás által vezetett választókerületben.

Nyitókép: Facebook

