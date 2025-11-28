Néhány hete még a kormánynak ajánlkozott, most Magyar Péter kabinetfőnöke – Velkey György László a Tisza Párt zuglói jelöltje

Magyar Péter kabinetfőnöke még néhány héttel a szeptemberi kinevezése előtt is a legmagasabb kormányzati szinteken akart támogatást szerezni vágyott pozíciójához.

A kormányzat legmagasabb szintjéről kért támogatást, egyenesen Hankó Balázs innovációs és kulturális minisztertől várta volna el.

Velkey azt is világossá tette, számos olyan lehetőséget lát maga előtt, amely erősítené a kormánypártok szűkebb és tágabb politikai közösségét egyaránt.

Ennek ellenére – miután nem az övé lett az általa vágyott pozíció – rövid idő elteltével immár Magyar Péter kabinetfőnökeként állt a nyilvánosság elé, most pedig a Tisza Párt jelöltjeként indul a kormánypártok részéről Deutsch Tamás által vezetett választókerületben.

Nyitókép: Facebook