Római Magyar Akadémia helyett Tisza: Velkey György László útja Magyar Péter kabinetfőnöki székéig

Magyar Péter káderválasztása megint nem okozott csalódást, hiszen mint kiderült új kabinetfőnöke sok szempontból hasonlít a Tisza vezérére. Alig néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy Velkey György Lászlót választotta kabinetfőnökének, aki hamar leleplezte magát, mint egy újabb sértett ember, akinek a legfőbb problémája az a kormánnyal, hogy – saját megítélése szerint – nem kapott eleget.

Velkey a független közigazgatás helyett ma már Magyar Péternek kampányol - Forrás: Facebook

Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, ám újabban más pozícióra vágyott – a Római Magyar Akadémia igazgatói székére. Ennek érdekében megpályázta a tisztséget és – a Mandinerhez eljutott információk szerint – számos kormányzati szereplőnek írt levelet annak érdekében, hogy támogatást szerezzen ehhez.

A szerkesztőségünkhöz eljutott email szerint nyíltan jelezte, hogy más pozícióját szeretné megszerezni, a jelenlegi vezető helyett: