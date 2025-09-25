Ft
Tisza Párt Velkey György László kabinetfőnök MCC Magyar Péter Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Római Magyar Akadémia helyett Tisza: Velkey György László útja Magyar Péter kabinetfőnöki székéig

2025. szeptember 25. 15:13

Magyar Péter új kabinetfőnöke tipikus sértett káder. Velkey György László a Római Magyar Akadémia vezetésére tört, ám vélt sikertelensége okán inkább kiábrándult a Fideszből és beállt Magyar Péter kabinetfőnökének.

2025. szeptember 25. 15:13
Velkey György László, Magyar Péter
Rimóczi Norbert

Magyar Péter káderválasztása megint nem okozott csalódást, hiszen mint kiderült új kabinetfőnöke sok szempontból hasonlít a Tisza vezérére.  Alig néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy Velkey György Lászlót választotta kabinetfőnökének, aki hamar leleplezte magát, mint egy újabb sértett ember, akinek a legfőbb problémája az a kormánnyal, hogy – saját megítélése szerint – nem kapott eleget.

Velkey ekkor még a független közigazgatás mellett volt, ma már Magyar Péter mellet.
Velkey a független közigazgatás helyett ma már Magyar Péternek kampányol - Forrás:  Facebook

Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, ám újabban más pozícióra vágyott – a Római Magyar Akadémia igazgatói székére. Ennek érdekében megpályázta a tisztséget és – a Mandinerhez eljutott információk szerint – számos kormányzati szereplőnek írt levelet annak érdekében, hogy támogatást szerezzen ehhez.

A szerkesztőségünkhöz eljutott email szerint nyíltan jelezte, hogy más pozícióját szeretné megszerezni, a jelenlegi vezető helyett: 

„Amennyiben indokolttá, időszerűvé válik a jelenlegi igazgató cseréje, nagy örömmel és elszántsággal, világos célokkal látnék munkához.”

 Velkey levelében implicit kritikát is megfogalmaz a jelenlegi vezetővel szemben, mint mondja 

„Meggyőződésem, hogy új, friss erőre van szükség egy ilyen stratégiai jelentőségű intézmény élén”

Ugyanakkor önmaga dicséretére is komoly figyelmet fordít, levele szerint többek között mindenhez is ért, kapcsolatrendszere pedig olyan kiterjedt, hogy bárhol bárkit elér. 

„Nagy gyakorlatom van a tehetséggondozásban, a közösségépítésben, hallgatói szakmai programok szervezésében, a diákok dinamizálásában, teljesítményük javításában. (…) Kulturális kapcsolatrendszerem segítene abban, hogy fiatalosabb, vonzóbb művészeti programokat valósítsak meg az Akadémián. (…) Irodalmi, bölcsészettudományi vonatkozásban eleve adottak a képességeim ehhez, de széles körű zenei és képzőművészeti kapcsolatrendszerrel is rendelkezem.”

Az pedig leveléből is egyértelművé válik, hogy még néhány héttel ezelőtt sem volt problémája azzal, hogy a kormányzat legmagasabb szintjéről kérjen támogatást, mint írja: 

„Dr. Hankó miniszter úr támogatását is kérem mindehhez.”

 Továbbá azt is kiemelte, hogy képességeit továbbra is a „közösség” érdekében kamatoztatná: 

„Számos olyan lehetőséget látok magam előtt, amelyek révén új szerepben, jól használva felhalmozott tudást továbbra is hasznos tagja lehetek a szűkebb és tágabb közösségünknek.”

Azonban hiba csúszott Velkey számításába és a közösség meghatározása is gyorsan megváltozott.  

Tudomásunk szerint a római posztra számos jelentkező akadt, így hamar egyértelművé vált számára, hogy nincs esélye a kinevezésre. Ennek hatására végül visszavonta a pályázatát, és ehelyett belépett a Tiszába és Magyar Péter „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” klubjába.

Velkey György Lászlónak ez nem volt elég, így a Tiszához való csatlakozását nem máshol, mint a Bethesda Gyermekkórház előtt jelentette be – annál az intézménynél, amelynek főigazgatója édesapja, Velkey György János. 

A helyszínválasztás így messze túlmutat egy egyszerű politikai gesztuson: Magyar Péter nyíltan az apa életművének színtere előtt állította színpadra új kabinetfőnökét, ezzel nemcsak megalázva, hanem kritizálva is Velkey György János munkásságát.

Összességében tehát nem látunk mást, mint egy újabb sértett embert, aki a „nem kaptam eleget” politikai vonatra kapaszkodott fel. Velkey György László története ugyanazt a mintát követi, amit Magyar Pétertől már jól ismerhetünk: nem kapta meg az általa vágyott pozíciót, ezért elárulta korábbi közösségét és megszületett egy újabb Tiszás politikus. 

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2025. szeptember 25. 17:21
Elég hülye, hogy nem jött rá a megalázásra.
Válasz erre
0
0
fasisztakomcsi
2025. szeptember 25. 17:21
Poloska Pöti nem véletlenül nem fedi fel a jelöltjeit. Nem azért, amit a libsi média harsog, hogy így védik őket a propaganda sajtótól. Nem. Azért nem fedi fel őket, mert NINCSENEK!!! Majd pont ez az egoista szardarab lenne visszafogott, ha megfelelő jelöltjei lennének. Már rég bemutatta volna őket. Legfeljebb behívnak valami hajléktalan, kicsinosítják és megvan a jelölt.
Válasz erre
2
0
westend
2025. szeptember 25. 17:21
T. Péter - opht 2025. szeptember 25. 17:11 "maximum az apja politikusi elkötelezettségeivel akart látványosan szembemenni" - ja, és így nyilvánvaló piti sértődöttségből alázta a saját apját (aki egyáltalán nem politikusként elismert ember a te szövegeléseddel ellentétben), miközben sértődése előtt még látványosan nyalakodott annak az oldalnak, amit most épp 'alázni' próbál. Persze nyilvánvaló hogy a poloska szervezte ezt így, - ha máshoz nem is ért, de provokálni tud - az ifjabb velkei meg van annyira puhatestű immár, hogy ebbe belement. A saját apjával szemben! Kell még valamit mondanom, Ildikó?
Válasz erre
3
0
madar6-54
2025. szeptember 25. 17:09
Vajon szülei támogatják ebben?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!