Római Magyar Akadémia helyett Tisza: Velkey György László útja Magyar Péter kabinetfőnöki székéig

Keménykedni akart Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: magyarul üzent mindenkinek Tseber Roland
Ennél sejtelmesebb nem is lehetett volna.
Magyar Péter új kabinetfőnöke tipikus sértett káder. Velkey György László a Római Magyar Akadémia vezetésére tört, ám vélt sikertelensége okán inkább kiábrándult a Fideszből és beállt Magyar Péter kabinetfőnökének.
Magyar Péter káderválasztása megint nem okozott csalódást, hiszen mint kiderült új kabinetfőnöke sok szempontból hasonlít a Tisza vezérére. Alig néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy Velkey György Lászlót választotta kabinetfőnökének, aki hamar leleplezte magát, mint egy újabb sértett ember, akinek a legfőbb problémája az a kormánnyal, hogy – saját megítélése szerint – nem kapott eleget.
Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, ám újabban más pozícióra vágyott – a Római Magyar Akadémia igazgatói székére. Ennek érdekében megpályázta a tisztséget és – a Mandinerhez eljutott információk szerint – számos kormányzati szereplőnek írt levelet annak érdekében, hogy támogatást szerezzen ehhez.
A szerkesztőségünkhöz eljutott email szerint nyíltan jelezte, hogy más pozícióját szeretné megszerezni, a jelenlegi vezető helyett:
„Amennyiben indokolttá, időszerűvé válik a jelenlegi igazgató cseréje, nagy örömmel és elszántsággal, világos célokkal látnék munkához.”
Velkey levelében implicit kritikát is megfogalmaz a jelenlegi vezetővel szemben, mint mondja
„Meggyőződésem, hogy új, friss erőre van szükség egy ilyen stratégiai jelentőségű intézmény élén”.
Ugyanakkor önmaga dicséretére is komoly figyelmet fordít, levele szerint többek között mindenhez is ért, kapcsolatrendszere pedig olyan kiterjedt, hogy bárhol bárkit elér.
„Nagy gyakorlatom van a tehetséggondozásban, a közösségépítésben, hallgatói szakmai programok szervezésében, a diákok dinamizálásában, teljesítményük javításában. (…) Kulturális kapcsolatrendszerem segítene abban, hogy fiatalosabb, vonzóbb művészeti programokat valósítsak meg az Akadémián. (…) Irodalmi, bölcsészettudományi vonatkozásban eleve adottak a képességeim ehhez, de széles körű zenei és képzőművészeti kapcsolatrendszerrel is rendelkezem.”
Az pedig leveléből is egyértelművé válik, hogy még néhány héttel ezelőtt sem volt problémája azzal, hogy a kormányzat legmagasabb szintjéről kérjen támogatást, mint írja:
„Dr. Hankó miniszter úr támogatását is kérem mindehhez.”
Továbbá azt is kiemelte, hogy képességeit továbbra is a „közösség” érdekében kamatoztatná:
„Számos olyan lehetőséget látok magam előtt, amelyek révén új szerepben, jól használva felhalmozott tudást továbbra is hasznos tagja lehetek a szűkebb és tágabb közösségünknek.”
Azonban hiba csúszott Velkey számításába és a közösség meghatározása is gyorsan megváltozott.
Tudomásunk szerint a római posztra számos jelentkező akadt, így hamar egyértelművé vált számára, hogy nincs esélye a kinevezésre. Ennek hatására végül visszavonta a pályázatát, és ehelyett belépett a Tiszába és Magyar Péter „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” klubjába.
Velkey György Lászlónak ez nem volt elég, így a Tiszához való csatlakozását nem máshol, mint a Bethesda Gyermekkórház előtt jelentette be – annál az intézménynél, amelynek főigazgatója édesapja, Velkey György János.
A helyszínválasztás így messze túlmutat egy egyszerű politikai gesztuson: Magyar Péter nyíltan az apa életművének színtere előtt állította színpadra új kabinetfőnökét, ezzel nemcsak megalázva, hanem kritizálva is Velkey György János munkásságát.
Összességében tehát nem látunk mást, mint egy újabb sértett embert, aki a „nem kaptam eleget” politikai vonatra kapaszkodott fel. Velkey György László története ugyanazt a mintát követi, amit Magyar Pétertől már jól ismerhetünk: nem kapta meg az általa vágyott pozíciót, ezért elárulta korábbi közösségét és megszületett egy újabb Tiszás politikus.
