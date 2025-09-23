Ezúttal sem kertelt a sokat látott szakértő, megdöbbentő összefüggésre hívta fel a figyelmet Magyar Péterék kapcsán

A Tisza Párt nem nyitja meg kapuit a csatlakozni vágyók előtt: jelenleg csupán körülbelül 40 tagja van a legnépszerűbb ellenzéki pártnak. A napokban mutatták be a politikai szerveződés harmadik alelnökét, a turisztika világából érkező Forsthoffer Ágnest, aki a színház- és filmrendező Radnai Márk, valamint a református lelkészből európai parlamenti képviselővé avanzsált Tarr Zoltán mellett fog tevékenykedni. Illetve az elmúlt hétvégén jelentette be Magyar Péter pártvezér új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót.

Tisza Párt: a napokban mutatták be a politikai szerveződés harmadik alelnökét, a turisztika világából érkező Forsthoffer Ágnest // Forrás: Facebook

„Azért rakják a két alelnököt, Radnai Márkot és Forsthoffer Ágnest a kirakatba, hogy demonstrálják: bővül a tagság, de azt titkolják, hogy pontosan hol tart a létszám” – fejtegette a Mandinernek Kiszelly Zoltán.

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója szerint Magyar Péter belátta, hogy akiket eddig a kirakatba rakott – Kulja András és Ruszin-Szendi Romulusz – nem váltak be. A politológus szerint az új emberek megjelenése azért fontos a Tisza Pártnak, mert ezzel azt üzenik a sorban álló aktivistáknak, hogy egyszer ők is sorra kerülnek, megéri keményen dolgozni, valamint azt a látszatot keltik: folyamatosan bővül a mozgalom és a párt.