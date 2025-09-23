Ft
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kiszelly Zoltán Tisza Párt Forsthoffer Ágnes Radnai Márk Magyar Péter politológus Századvég Alapítvány

Ezúttal sem kertelt a sokat látott szakértő, megdöbbentő összefüggésre hívta fel a figyelmet Magyar Péterék kapcsán

2025. szeptember 23. 05:52

Magyar Péterék három tucatnyi taggal és immáron három alelnökkel működik. A jövő évi országgyűlési választásokra egyelőre még castingolja a Tisza Párt a jelölteket, várhatóan november közepére dől el, hogy az egyéni körzetekben kiket indít a „zöldmezős párt”.

2025. szeptember 23. 05:52
Velkey György László, Magyar Péter
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

A Tisza Párt nem nyitja meg kapuit a csatlakozni vágyók előtt: jelenleg csupán körülbelül 40 tagja van a legnépszerűbb ellenzéki pártnak. A napokban mutatták be a politikai szerveződés harmadik alelnökét, a turisztika világából érkező Forsthoffer Ágnest, aki a színház- és filmrendező Radnai Márk, valamint a református lelkészből európai parlamenti képviselővé avanzsált Tarr Zoltán mellett fog tevékenykedni. Illetve az elmúlt hétvégén jelentette be Magyar Péter pártvezér új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót.

Tisza Párt
Tisza Párt: a napokban mutatták be a politikai szerveződés harmadik alelnökét, a turisztika világából érkező Forsthoffer Ágnest // Forrás: Facebook

„Azért rakják a két alelnököt, Radnai Márkot és Forsthoffer Ágnest a kirakatba, hogy demonstrálják: bővül a tagság, de azt titkolják, hogy pontosan hol tart a létszám” – fejtegette a Mandinernek Kiszelly Zoltán.

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány politikai elemzési igazgatója szerint Magyar Péter belátta, hogy akiket eddig a kirakatba rakott – Kulja András és Ruszin-Szendi Romulusz – nem váltak be. A politológus szerint az új emberek megjelenése azért fontos a Tisza Pártnak, mert ezzel azt üzenik a sorban álló aktivistáknak, hogy egyszer ők is sorra kerülnek, megéri keményen dolgozni, valamint azt a látszatot keltik: folyamatosan bővül a mozgalom és a párt.

  • Érdekes mellékszál, és egyben mindent elmond a tömörülés működéséről, hogy a budapesti Hegyvidéken a tiszás vezér egyedül indul.

„Ha megnézzük a szűk keresztmetszetet, láthatjuk, hogy a látszat ellenére alig engednek be maguk közé valakit. Forsthoffer Ágnes megjelenése mögött is inkább marketingszempontok húzódhatnak: túl sok a férfi, reprezentálni kell a nőket is” – vélekedett a Századvég szakértője.

Tisza Párt: itthon is működőképes a politikai one-man show?

Meggyőződésem, hogy a Magyar Péter nevével fémjelezett politikai formáció egy zöldmezős választási párt, ahová nem is akarnak tagokat toborozni, mert annál nagyobb a hibalehetőség”

– állította Kiszelly Zoltán. Például a Geert Wilders vezette holland Szabadságpártnak egy tagja van, de az olasz Öt Csillag Mozgalom, Beppe Grillo pártja sem nyitotta szélesre a tagok előtt az ajtót.

Ami a finanszírozást illeti, a Tisza Párt többször is hangsúlyozta, hogy nem fogad el állami támogatást, és kizárólag közösségi finanszírozásból működik. A kérdés, hogy meddig működőképes az egyedi átutalásokra és az úgynevezett „Rendszerváltó Kártya" nevű havi kisösszegű adománygyűjtésekre támaszkodni.

Mindenesetre Magyar Péter a pártfinanszírozási rendszer átalakítását is szorgalmazza, és javaslatot tett arra, hogy a jövőben nagyobb szerepet kapjon a közösségi finanszírozás, illetve a választópolgárok közvetlen döntési lehetősége, például az 1 százalékos adófelajánlás kiterjesztésével.

Magyar Péteréknek – a többi párthoz hasonlóan – idén májusban kellett beszámolót adniuk a tavalyi évről. 819 millió forint adomány és 129 millió webshopos értékesítés volt a bevételi oldalon (összesen 947 millió forint), a kiadási oldalon a Radnai Márk alelnök által 103 milliósra becsült, Hősök terén tartott rendezvénnyel együtt 929 milliót költöttek.

Botladozás a senkiföldjén

A Tisza Párt vezetője a minap elismerte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz az egyik rendezvényen fegyvert viselt. A mai napig nem derült ki, hogy a volt vezérkari főnök miért hordott magánál lőfegyvert, de mindenesetre az ügy magáért beszél.

„A Tisza Pártban olyan emberek vannak, akik valamiért kisodródtak a Fideszből. Ilyen a pártelnök és ilyen Ruszin-Szendi Romulusz is, akin látszik, hogy szerepzavarban van, mert már nem katona, de még nem politikus. A senki földjén botladozik” – fejtegette a Századvég politológusa.

Úgy véli, hogy kommunikációjában Magyar Péter négy-öt panelt használ, ami miatt egyre kiszámíthatóbb. Ezek a panelek az ellenzéki buborékon belül jól működnek, de kommunikáció is megrekedt a senkiföldjén és a bizonytalan szavazók körében egyre népszerűtlenebbek. A progresszív adó, a társasági adóemelés, Ukrajna támogatásával vagy a rezsicsökkentés eltörlésével senki sem tud választási győzelmet aratni.

A közvélemény-kutatásokból világosan látszik, hogy a Tisza Párt tetőzik, megrekedt és a különböző botrányok, mint a volt vezérkari főnök fegyverbotránya, riasztják a bizonytalan szavazókat. Ha nem tudnak változtatni, akkor lassan apadásnak indul a Tisza.

Agyhalottak és Soros-ügynökök

„Magyar Péter a kormányzat népszavazási és adóemelés elleni kampányára keresi a megfelelő választ. Mindezt a szemünk előtt teszi” – mondta Kiszelly Zoltán, aki hozzátette: a Tisza az Orbán-kormány Nemzeti Konzultációját akarja döntetlenre kihozni.

A különbség – tette hozzá –, hogy miközben a Fidesz nagy mikrofonba beszél, addig Magyar Péter egy kicsibe.

A tiszás forgatókönyv szerint november közepére már meglesz mind a 106 körzet országgyűlési képviselő-jelöltje. Addig sem kell a Tiszának az adóemelés ügyében magyarázkodnia, mondván: a képviselők kiválasztásával vannak jelenleg elfoglalva.

„Emmanuel Macron a példa, aki 2017-ben több mint 300 embert toborzott újsághirdetésekből. Ezt a módszert a Tisza Párt tavaly már tesztelte a fővárosi képviselőknél, valamint az EP-képviselőknél” – magyarázta a politológus, hozzátéve: ebben az esetben is kínosan fognak ügyelni arra, hogy „agyhalottak és Soros-ügynökök ne nyilatkozzanak a sajtónak”.

Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter nem véletlen kezdett időhúzásba: szüksége van arra, hogy a különböző „pártok árváiból” álló szavazóbázisa, például az MSZP vagy a Jobbik egykori szimpatizánsai megtalálják a közös tiszás identitást. „Mindegy, hogy honnan jöttél, és mindegy az is: ki a jelölt, csak váltsuk le az Orbán-kormányt!”.

Az idő Magyar Péter ellen dolgozik, mert nincs sok tehetséges embere, de a munkákat el kell végezni”

– mondta a Századvég szakembere, hozzátéve: bár a Tisza-előnyt mutató közvélemény-kutatások a reményt erősítgetik ellenzéki körökben, mégis úgy tűnik ezek a fények egyre halványabbak, mert már senki sem hisz bennük.

 

