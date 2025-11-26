Hadházy Ákos megint túl messzire ment, ismét feljelentették az ellenzéki politikust

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Ezúttal Zalaegerszegen keveredett botrányba az ellenzéki képviselő, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolja a városvezetést. A település polgármestere becsületsértéssel vádolja Hadházyt és feljelentést tett.
Újabb botrányba keveredett Hadházy Ákos, az ellenzéki politikus ellen becsületsértés miatt tett feljelentést Zalaegerszeg kormánypárti polgármestere. Balaicz Zoltán közösségi oldalán számolt be az ügy részleteiről, Facebook-bejegyzésében arra mutatott rá, hogy
Hadházy Ákos országgyűlési képviselő nemrég újra hazug sejtetéssel és rágalmazásra, becsületsértésre alkalmas igaztalan vádakkal próbálta beszennyezni a zalaegerszegi közéletet.
A polgármester azt is kiemelte:
Mi pedig, ahogy eddig, ezután is vigyázni fogunk a zalaegerszegi közélet nyugalmára, országosan is követendő értéknek tartjuk a helyben egymásnak megadott tiszteletet, a normális közbeszédet és határozottan fogunk fellépni, ha bármelyik, akár kormánypárti, akár ellenzéki zalaegerszegi politikust, vagy közszereplőt hazugsággal rágalmaznak meg.
Hadházy Ákos vádjaira visszatérve ismét kiemelte, „mivel pedig semmilyen ügyben semmilyen érintettség nincs, így a lemondás szóba sem került, dolgozok/dolgozunk tovább a városért és a közösségért a következő években is!”
Balaicz Zoltán azt követően jelentette fel Hadházyt, mert az ellenzéki politikus korábban többször is arról írt Facebook-oldalán, hogy nyomozás folyik egy olyan drogügyben, amelyben állítása szerint zalaegerszegi politikusok is érintettek. A HVG idézte a politikus egyik bejegyzését, amelyben úgy fogalmazott: „A városban ugyanis az a hír terjedt el, hogy a polgármester is érintett abban a drogügyben, amelyik egy, a polgármesterrel jó kapcsolatot ápoló vállalkozó drogpartiján kezdődött, és aztán nagy mennyiségű kábítószer megtalálásával folytatódott”.
A vádakra reagálva Balaicz Zoltán azt is világossá tette, „sem kormánypárti, sem ellenzéki zalaegerszegi politikus vagy közszereplő ellen nem volt, és jelenleg sincs folyamatban semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás, sem drogügyben, sem más ügyben, és senki nem vett részt semmilyen drogpartin. Senkit nem tartóztattak le, nem hallgattak ki, és senki ellen nem indult kábítószer birtoklása miatt sem eljárás, elterelésre sem küldtek senkit.
Kiderült az is, hogy Hadházy Ákosnak semmilyen konkrét bizonyítéka sincs arról, hogy „drogügyben” lenne érintett a polgármester. A feljelentésre reagálva Hadházy azt közölte, nagyon boldog lesz, ha kiderül, hogy az a sok ember mind tévedett, aki megkereste a hírrel, míg az ügyészség és a rendőrség csak kommunikációs ügyetlenség miatt nem cáfolta a dolgot.
Az ügyészség egyébként reagált a politikus vádjaira, világossá téve, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel összefüggésben három ember ellen folyik nyomozás, ám egyikük sem közszereplő és nem érintett zalaegerszegi politikus az ügyben.
Hadházy Ákos jelenleg független országgyűlési képviselő, ezért mentelmi jog védi, így a hatóságok érdemben nem tudják felelősségre vonni a politikust. A zalaegerszegi esetet megelőzően októberben jelentették fel Hadházyt, mégpedig Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja fordult a hatóságokhoz, amiért Hadházy rendszeresen hoz nyilvánosságra felvételeket Orbán Győző hatvanpusztai birtokáról. A kormányfő édesapja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tett bejelentést, mivel a tulajdonában lévő birtokról származó felvételek szerinte sértik a személyes adatainak védelmét és a magánszféráját.
A baloldali politikus az elmúlt hónapokban rendszeresen szervezett – minden keddre – tüntetést, amelynek következtében az érintett napokon óriási közlekedési káosz alakult ki, voltak olyan alkalmak, amikor szinte teljesen megbénították a Hadházy akcióin részt vevők a belvárost. A politikus végül október elején felhagyott a tüntetések szervezésével, amelynek célja a kormány valamelyik tervezett intézkedése elleni kiállás volt, de Hadházy általában mindig talált aktualitást az egyre kisebb részvétel mellett szervezett akcióinak. A képviselő október elején azt írta, hogy ilyen kevés résztvevővel nem tudja elérni a céljait. Úgy fogalmazott,
az eredmény felemás, mert a tartós, polgári engedetlenségig nem jutottunk el
utalva ezzel a káoszba fulladó tüntetésinek sikertelenségére. Zugló független országgyűlési képviselője szerint „erre esély sem volt, hiszen az ellenzék vezetője szinte naponta elmondta, hogy erre nincs szükség” utalva ezzel arra, hogy még maga Magyar Péterre is értelmetlennek látta Hadházy utcai megmozdulásait.
A politikushoz köthető egyik legfelháborítóbb ügyben Hadházy az egyházzal is összetűzésbe került. Beszéde közben a Ferenciek terén található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.
A harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé.
Emellett egyházellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.
Hadházy Ákost az elmúlt években számtalanszor feljelentették különböző bűncselekmények elkövetésének vádjával, több esetben a jelenlegi ügyben is mérvadó rágalmazás és becsületsértés miatt, mivel a politikus gyakran közösségi oldalán vádolja meg a kormánypárti politikusokat sokszor saját megfigyeléseire és elméleteire hivatkozva, értékelhető bizonyítékok nélkül. Ezzel szemben Magyar Péterrel elnéző volt, pedig a Tisza Párt elnöke bizonyítottan felelős volt a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseiért. Ezt Hadházy korábban maga is elismerte, ennek ellenére sosem szólította fel Magyart – hasonlóan a zalaegerszegi polgármesterhez – arra, hogy vonuljon vissza a közélettől.
Nyitókép: Index
***