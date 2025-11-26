Hadházy Ákos megint túl messzire ment, ismét feljelentették az ellenzéki politikust

Az ügyészség egyébként reagált a politikus vádjaira, világossá téve, hogy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel összefüggésben három ember ellen folyik nyomozás, ám egyikük sem közszereplő és nem érintett zalaegerszegi politikus az ügyben.

Már minden hétre jut egy botrány

Hadházy Ákos jelenleg független országgyűlési képviselő, ezért mentelmi jog védi, így a hatóságok érdemben nem tudják felelősségre vonni a politikust. A zalaegerszegi esetet megelőzően októberben jelentették fel Hadházyt, mégpedig Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja fordult a hatóságokhoz, amiért Hadházy rendszeresen hoz nyilvánosságra felvételeket Orbán Győző hatvanpusztai birtokáról. A kormányfő édesapja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tett bejelentést, mivel a tulajdonában lévő birtokról származó felvételek szerinte sértik a személyes adatainak védelmét és a magánszféráját.

A baloldali politikus az elmúlt hónapokban rendszeresen szervezett – minden keddre – tüntetést, amelynek következtében az érintett napokon óriási közlekedési káosz alakult ki, voltak olyan alkalmak, amikor szinte teljesen megbénították a Hadházy akcióin részt vevők a belvárost. A politikus végül október elején felhagyott a tüntetések szervezésével, amelynek célja a kormány valamelyik tervezett intézkedése elleni kiállás volt, de Hadházy általában mindig talált aktualitást az egyre kisebb részvétel mellett szervezett akcióinak. A képviselő október elején azt írta, hogy ilyen kevés résztvevővel nem tudja elérni a céljait. Úgy fogalmazott,