Na, erre varrjál gombot, te elvetemült!

„Most olvasom, hogy a lumpenproli viceházmesterek archetípusa, a ló »szerszámát« gyanúsan sokszor, már-már beteges fixációval emlegető Hadházy nevezetű igénytelen felforgató, újévi üzenetében éppen polgárháborús hangulatot szít. Ez a megbillent elméjű, fizetett globalista ágens vajon meddig hajlandó majd elmenni, amikor áprilisban a Fidesz megnyeri a választásokat? Mégis mire készülhet?

Csöndben mondom, hogy ha valaki olyan cselekményt hajt végre, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy erőszakkal fenyegetve megváltoztassa, az öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki pedig nagy nyilvánosság előtt erre való felhívást tesz közzé, az is bűncselekményt követ el.