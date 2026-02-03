Nyílt lapokkal játszanak: osztrák pénzügyi óriás indított támadást Orbán Viktor ellen

Jól ismert trükköt mutat be a Tisza Párt: Magyar Péter így magyarázná az áprilisi vereségét
A baloldal újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát.
Bizonyára fáj az ERSTE-nek a bankadó.
Az ERSTE Alapítvány – mely az ERSTE Group főrészvényese – osztályrészt vállal az EU Orbán-ellenes propagandájában.
Ugyanis az osztrák alapítvány közreműködésével hirdették meg azt az erősen kormányellenes előadást, mely az „Orbán végjátéka: Hogyan küzd Magyarország a demokráciáért” címet kapta.
Az előadás, melyben Gáspár Ildikó és Hadházy Ákos is főszerepet kapnak, a „Színpad Kelet-Európának” c. sorozat keretében valósul meg a bécsi Burgtheater színfalai között februárban.
Az előadás tartalma nem csupán provokatív, de a brüsszeli narratívával megegyezően a kormányváltást szorgalmazza.
Az ERSTE Stiftung hivatalos oldalán olvasható az eseményleírás, amelyben azzal támadják a magyar miniszterelnököt, hogy az általa „uralt” politikai rendszert szinte lehetetlenség leváltani és ez még a legnagyobb ellenfelének, Magyar Péternek is nagy kihívást jelent– az Európai Unió és Brüsszel nagy sajnálatára.
Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez ugyanaz az ERSTE, akik még pár évvel ezelőtt transznemű bankkártyát dobtak a piacra.
Avagy így lehet Bélánál Margit kártyája.
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP