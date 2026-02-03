Ft
02. 03.
kedd
Gáspár Ildikó Brüsszel Hadházy Ákos Erste Bank Európai Unió alapítvány

Nyílt lapokkal játszanak: osztrák pénzügyi óriás indított támadást Orbán Viktor ellen

2026. február 03. 15:58

Bizonyára fáj az ERSTE-nek a bankadó.

2026. február 03. 15:58
null

Az ERSTE Alapítvány – mely az ERSTE Group főrészvényese – osztályrészt vállal az EU Orbán-ellenes propagandájában.  

Ugyanis az osztrák alapítvány közreműködésével hirdették meg azt az erősen kormányellenes előadást, mely az „Orbán végjátéka: Hogyan küzd Magyarország a demokráciáért” címet kapta. 

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Az előadás, melyben Gáspár Ildikó és Hadházy Ákos is főszerepet kapnak, a „Színpad Kelet-Európának” c. sorozat keretében valósul meg a bécsi Burgtheater színfalai között februárban. 

Az előadás tartalma nem csupán provokatív, de a brüsszeli narratívával megegyezően a kormányváltást szorgalmazza.

Az ERSTE Stiftung hivatalos oldalán olvasható az eseményleírás, amelyben azzal támadják a magyar miniszterelnököt, hogy az általa „uralt” politikai rendszert szinte lehetetlenség leváltani és ez még a legnagyobb ellenfelének, Magyar Péternek is nagy kihívást jelent– az Európai Unió és Brüsszel nagy sajnálatára. 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy ez ugyanaz az ERSTE, akik még pár évvel ezelőtt transznemű bankkártyát dobtak a piacra.

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

 

nemecsekerno-007-01
2026. február 03. 17:02
Egyébként már most húzhattok a faszba ha ennyire szar itt ,,Orbánisztánban,, Várnak a néger agysebészek és atomfizikusok, hogy az ERSTE-be tegyék a pénzüket.
nemecsekerno-007-01
2026. február 03. 17:01
Ők vették meg a Posta Bankot, amit közpénzzel tömtek ki előtte. Akkor még szerencsére tombolt a demokrácia Magyarországon.
Wind19
2026. február 03. 16:55
Akkor gondolom már írják a kivonulásról szóló tájékoztatót. Lehet innen húzni a véres faszba.
Toma78
2026. február 03. 16:51
Senki sem mondta nekik, hogy itt kell senyvedni ebben a "mocskos Orbáni diktatúrában".. Lehet kivonulni a büdős picsába. Minden ismerősöm menrkül ettől a moslék banktól, mert undorító ahogy bánnak az ügxfrlekkel. Lehet innen eltakarodni, js vagx annyira mégsrm rossz ez a "diktatúra"?! Hányok mar ezrktől a férgektől!!🖕🤮🖕
