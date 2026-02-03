Nyílt lapokkal játszanak: osztrák pénzügyi óriás indított támadást Orbán Viktor ellen

Az ERSTE Stiftung hivatalos oldalán olvasható az eseményleírás, amelyben azzal támadják a magyar miniszterelnököt, hogy az általa „uralt” politikai rendszert szinte lehetetlenség leváltani és ez még a legnagyobb ellenfelének, Magyar Péternek is nagy kihívást jelent– az Európai Unió és Brüsszel nagy sajnálatára.