Jól ismert trükköt mutat be a Tisza Párt: Magyar Péter így magyarázná az áprilisi vereségét

A baloldal ismét elővette a korábbi választásokból már jól ismert forgatókönyvet: újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát, hogy előre gyártott magyarázattal rendelkezzen egy esetleges vereségre – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A narratívát ezúttal a korábban Bajnai Gordon üzlettársaként, Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként és most Magyar Péter újonnan igazolt tanácsadójaként dolgozó Karvalits Ferenc felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus erősítette a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján.