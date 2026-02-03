Ft
Jól ismert trükköt mutat be a Tisza Párt: Magyar Péter így magyarázná az áprilisi vereségét

2026. február 03. 11:11

A baloldal újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát.

2026. február 03. 11:11
null

A baloldal ismét elővette a korábbi választásokból már jól ismert forgatókönyvet: újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát, hogy előre gyártott magyarázattal rendelkezzen egy esetleges vereségre – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A narratívát ezúttal a korábban Bajnai Gordon üzlettársaként, Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként és most Magyar Péter újonnan igazolt tanácsadójaként dolgozó Karvalits Ferenc felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus erősítette a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján. 

Szelényi Zsuzsa írása azt állítja: a jobboldal „a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni”, ezért az előttünk álló kampányt Európa-szerte fokozott figyelemmel kellene kísérni.

A volt SZDSZ-es politikus ezen állítását a jobboldali kampány általa „konspirációsnak” vélt narratívájával kívánta bizonyítani.

Szerinte Volodimir Zelenszkij a háború és a külső nyomás megtestesítőjeként jelenik meg, Magyar Péter az ő belpolitikai szövetségeseként tűnik fel és összességében túl sok az ukránellenes üzenet a Fidesz kampányban, amelyek ráadásul rossz színben tüntetik fel Ukrajna háborúját, valamint megrázó felvételekkel ábrázolják azt.

Magyar Péter köre Soros blogján azzal érvel, hogy Magyarországon nem demokratikus a választási rendszer, mert a jobboldal ellenzi a háborút, elutasítja Ukrajna magyar adófizetői pénzekből történő finanszírozását és az ukrán elnök beavatkozási kísérleteit”

– helyezte kontextusba a cikket Szánthó Miklós

Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett arra is, hogy nem ez az első alkalom, hogy a baloldal a „választási csalás” narratívájához nyúl. Nyolc éve azért beszéltek „választási csalásról”, mert „túl sok volt a migrációellenes üzenet”. Négy éve azért, mert „túl sok volt a genderellenes üzenet”. Most pedig azért, mert „túl sok az ukránellenes”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Obsitos Technikus
2026. február 03. 12:25
Vótmá.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 03. 12:09
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 12:07
Fölsorakozott a Pénzügykutató pártalapszervezetének focicsapata.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 12:02
Jönnek a dult-keblü szadeszosok, jönnek a szarból megint.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!