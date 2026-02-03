Jól ismert trükköt mutat be a Tisza Párt: Magyar Péter így magyarázná az áprilisi vereségét

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
A baloldal újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát.
A baloldal ismét elővette a korábbi választásokból már jól ismert forgatókönyvet: újra elkezdte építeni a „választási csalásról” szóló narratívát, hogy előre gyártott magyarázattal rendelkezzen egy esetleges vereségre – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
A narratívát ezúttal a korábban Bajnai Gordon üzlettársaként, Gyurcsány Ferenc tanácsadójaként és most Magyar Péter újonnan igazolt tanácsadójaként dolgozó Karvalits Ferenc felesége, Szelényi Zsuzsa, korábbi SZDSZ-es politikus erősítette a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok által is finanszírozott Carnegie Alapítvány honlapján.
Szelényi Zsuzsa írása azt állítja: a jobboldal „a választási manipuláció példátlan módszereit fogja bevetni”, ezért az előttünk álló kampányt Európa-szerte fokozott figyelemmel kellene kísérni.
A volt SZDSZ-es politikus ezen állítását a jobboldali kampány általa „konspirációsnak” vélt narratívájával kívánta bizonyítani.
Szerinte Volodimir Zelenszkij a háború és a külső nyomás megtestesítőjeként jelenik meg, Magyar Péter az ő belpolitikai szövetségeseként tűnik fel és összességében túl sok az ukránellenes üzenet a Fidesz kampányban, amelyek ráadásul rossz színben tüntetik fel Ukrajna háborúját, valamint megrázó felvételekkel ábrázolják azt.
Magyar Péter köre Soros blogján azzal érvel, hogy Magyarországon nem demokratikus a választási rendszer, mert a jobboldal ellenzi a háborút, elutasítja Ukrajna magyar adófizetői pénzekből történő finanszírozását és az ukrán elnök beavatkozási kísérleteit”
– helyezte kontextusba a cikket Szánthó Miklós
Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett arra is, hogy nem ez az első alkalom, hogy a baloldal a „választási csalás” narratívájához nyúl. Nyolc éve azért beszéltek „választási csalásról”, mert „túl sok volt a migrációellenes üzenet”. Négy éve azért, mert „túl sok volt a genderellenes üzenet”. Most pedig azért, mert „túl sok az ukránellenes”.
