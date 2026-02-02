Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Az évek óta háborúban álló Ukrajna áramszükségletének 40 százalékát Magyarországtól kapja, nem beszélve a háború kitörése óta tartó humanitárius segítségekről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban egyre vállalhatatlanabb kijelentéseket tesz Magyarország, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapcsán is. Milyen következménye lesz mindennek? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Az ukrán elnök diplomáciai botrányt okozó kijelentései kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
Zelenszkij elnök egy évek óta bombázás alatt álló ország vezetőjeként, „amely Magyarországon keresztül kapja áramszükségletének 40 százálékát”, ennek az országnak a vezetőjével úgy beszél, „ahogy a sarki kocsmában, három feles után nem beszél ember a másikkal”.
Ráadásul az is „nagyon beszédes, hogy Európában nincs egy politikus, aki rászólna Zelenszkijre, hogy ilyet ne csinálj barátom, hát hol élsz te, hogy a segítő országgal így viselkedsz?” – tette hozzá.
Mint Mráz fogalmazott:
biztos vagyok benne, hogy ha valamilyen békemegállapodás születik és választást tartanak Ukrajnában, akkor a Zelenszkij-korszak le fog zárulni.
Nem tudom elképzelni, hogy versenyhelyzetben ezt az elnököt újraválasztanák az ukránok.”
Amikor Kijevet bombázák az oroszok, akkor Zelenszkij a kijevi polgármesterbe kötött bele, így „nemcsak mi vagyunk az áldozatai ennek” – idézte fel az elemző, aláhúzva: ennek alighanem „lesz következménye az első lehetséges alkalommal, amikor a választók elmondhatják a véleményüket róla”.
