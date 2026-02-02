Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Volodimir Zelenszkij Mráz Ágoston Sámuel

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

2026. február 02. 16:39

Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.

2026. február 02. 16:39
null

Az évek óta háborúban álló Ukrajna áramszükségletének 40 százalékát Magyarországtól kapja, nem beszélve a háború kitörése óta tartó humanitárius segítségekről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban egyre vállalhatatlanabb kijelentéseket tesz Magyarország, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kapcsán is. Milyen következménye lesz mindennek? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült! 

Mráz: a Zelenszkij-korszak le fog zárulni

Az ukrán elnök diplomáciai botrányt okozó kijelentései kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

Zelenszkij elnök egy évek óta bombázás alatt álló ország vezetőjeként, „amely Magyarországon keresztül kapja áramszükségletének 40 százálékát”, ennek az országnak a vezetőjével úgy beszél, „ahogy a sarki kocsmában, három feles után nem beszél ember a másikkal”.

Ráadásul az is „nagyon beszédes, hogy Európában nincs egy politikus, aki rászólna Zelenszkijre, hogy ilyet ne csinálj barátom, hát hol élsz te, hogy a segítő országgal így viselkedsz?” – tette hozzá.

Mint Mráz fogalmazott:

biztos vagyok benne, hogy ha valamilyen békemegállapodás születik és választást tartanak Ukrajnában, akkor a Zelenszkij-korszak le fog zárulni.

Nem tudom elképzelni, hogy versenyhelyzetben ezt az elnököt újraválasztanák az ukránok.”

Amikor Kijevet bombázák az oroszok, akkor Zelenszkij a kijevi polgármesterbe kötött bele, így „nemcsak mi vagyunk az áldozatai ennek” – idézte fel az elemző, aláhúzva: ennek alighanem „lesz következménye az első lehetséges alkalommal, amikor a választók elmondhatják a véleményüket róla”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

 

angie1
•••
2026. február 02. 18:09 Szerkesztve
Én magasról teszek Ukrajnára! Vicc az egész, amit terveznek! Itthon csökkentsük a nyugdíjakat, vegyünk el pénzt a családoktól, hogy megkapják az ukránok?! Országunknak 16 év volt kemény munkával, erős ellenszéllel felállni, majd adjuk oda a korrupciótól tocsogó Brüsszelita köcsögöknek, meg a faszpianistának?! Hát a nagy lószart! Most megy a Híradó és pont a tiszaros megmondók, mint Simonovics is nyugdíjasoknak tartanak előadást arról, hogy miért kell elvenni a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az agyhalottak meg csak néznek ki a fejükből. Parádés, hogy ezek mennyire balfaszok! Én tuti, hogy elküldeném ott a jó francba az ilyet! A pénz nem az övék, hogy ők csak úgy döntögessenek róla!
templar62
•••
2026. február 02. 18:03 Szerkesztve
A gazdái nem vették le a műsorról, Davosban , amikor kupánvágással fenyegetődzött .
csulak
2026. február 02. 17:48
nem erdekel orkrajna az aranybudi orszaga
falcatus-2
•••
2026. február 02. 17:45 Szerkesztve
"biztos vagyok benne, hogy ha valamilyen békemegállapodás születik és választást tartanak Ukrajnában, akkor a Zelenszkij-korszak le fog zárulni...." Az nem mostanában lesz. Egy évtized sem biztos, hogy elég lesz.
