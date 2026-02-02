Ráadásul az is „nagyon beszédes, hogy Európában nincs egy politikus, aki rászólna Zelenszkijre, hogy ilyet ne csinálj barátom, hát hol élsz te, hogy a segítő országgal így viselkedsz?” – tette hozzá.

Mint Mráz fogalmazott:

biztos vagyok benne, hogy ha valamilyen békemegállapodás születik és választást tartanak Ukrajnában, akkor a Zelenszkij-korszak le fog zárulni.

Nem tudom elképzelni, hogy versenyhelyzetben ezt az elnököt újraválasztanák az ukránok.”

Amikor Kijevet bombázák az oroszok, akkor Zelenszkij a kijevi polgármesterbe kötött bele, így „nemcsak mi vagyunk az áldozatai ennek” – idézte fel az elemző, aláhúzva: ennek alighanem „lesz következménye az első lehetséges alkalommal, amikor a választók elmondhatják a véleményüket róla”.