A »mocskos tolvajozás« persze azóta szabadult el, s nyert »polgárjogot« a Tisza-világ lápvidékén, hogy megjelent a színen Magyar Péter. Aki eleinte még csak a »Börtön ablakában«-t recsegte el horpadt bádogvödör hangján – valódi érvek hiányában –, majd afféle ócska, mélységek nélküli, kizárólag ostoba hergeléssel és ordas hazugságokkal felkapaszkodni képes hordószónokként ez lett az ő fő politikai krédója és üzenete. A suttyó fenyegetőzés, a »maffiaállam« emlegetése, a »mocskos propagandistázás«, a »fizetett seggnyalózás«, a »diktatúrázás«.

Ebből az alja fertőből szökkent aztán szárba a kizárólag az irigységre építő, lumpenproli-hergelő szándékkal előkapott »Út a börtönbe program«, a »Vagyonvisszaszerzési Hivatal« őskomcsi ideája, na meg például az a kényszerzubbonyért kiáltó, hercig kis ötlet, miszerint a kormány tagjait – a jobboldali újságírókkal karöltve - akár 20 évnyi börtönnel is lehetne büntetni, amiért be merészeltek számolni a Tisza kiszivárgott terveiről. (Miközben a Btk. szerint az emberölés alapesteben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható...)

Már önmagában ez a kijelentés is arról árulkodik, hogy ez az ideggyenge, teljesen kontrollt vesztett ember – aki mindig önelégülten menőzik a jogi végzettségével és jogász felmenőivel –, az alapvető jogi, törvényességi kereteket is simán sutba dobná, és börtönbe záratna bárkit, csak azért, mert számára nem tetsző dolgokról merészel beszélni. Vagy – és ez még ijesztőbb – pontosan tudja, hogy hazudik, de az ilyesfajta árokásó hergeléssel próbál politikai előnyt fabrikálni.

A leghülyébbek persze boldogan tapsolnak is ehhez, teleokádva a kommentszekciót a vezérük ihlette, tizedinformációkra épített, bornírt marhaságokkal. Elegem van az ilyenekből, ezért kérem, hogy a tolvajozók – és egyéb ordas hazugságokkal engem rágalmazók – sovány vaddisznó vágtában tűnjenek el innen!

(Mostantól kommentelni kizárólag úgy lehet nálam, ha valaki minimum 24 órája a követőm. Köszönöm a megértést!)”