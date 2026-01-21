Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Fejezzétek be a folyamatos börtönnel fenyegetésemet, a vérproli utalásokat arra, hogyan kellene elkobozni, rekvirálni a magántulajdonomat!
„A leghülyébb tiszás kommentelőkhöz szólok, a nem hülyék is figyelhetnek! Fejezzétek be a folyamatos börtönnel fenyegetésemet, a vérproli utalásokat arra, hogyan kellene elkobozni, rekvirálni a magántulajdonomat! Elég volt a gyomorfogató ötletekből, mit is művelnétek a családommal, hová meneküljek el, elég a jópofáskodó tippekből arra vonatkozóan, melyik országban nincs kiadatás, ahová elbújhatnék! Elég a tolvajozásból, a közpénzlopással gyanúsítgatásokból!
Elég volt!
Minden fillérrel, amit az elmúlt 35 évben kerestem, el tudok számolni. Már a 90-es évek első felében nagyon jól prosperáló cégekkel szerződtem, sokféle területen és feladatkörben, rengeteget dolgozva az akkori médiavilágban. Életemben nem loptam, a cégcsoportom jó ideje nemzetközi nagyvállaltok partnereként fektet be és fejleszt, kizárólag piaci körülmények között – egyetlen állami szerződés nélkül –, közbeszerzéseken sem indultunk még soha. A közéleti tevékenységemért sem kapok semmiféle fizetést, társadalmi munkában, a hazámért teszem, amit teszek.
S ha már itt tartunk, tisztázzunk egy másik hazugságot is! Egy filmre kapott állami támogatás 99 százaléka soha nem a producerek zsebében landol, hiszen hatalmas stábokat és költségeket kell finanszíroznia a produkcióknak. A Most vagy soha! esetében például 1400 ember többéves fizetését kellett kigazdálkodnunk producer társaimmal, rengeteg egyéb tételen túl. Ráadásul a Nemzeti Filmintézet roppant szigorú, tételes elszámolása mellett – az ilyen mérteű filmeknél – kirendelnek független, külföldi kontrolling és könyvvizsgáló cégeket, amelynek képviselői éveken keresztül minden egyes szerződést, költségvetési tételt és kifizetést alaposan átvizsgálnak. Éppen így történt a Most vagy soha! esetében is, mindent rendben találva.
A »mocskos tolvajozás« persze azóta szabadult el, s nyert »polgárjogot« a Tisza-világ lápvidékén, hogy megjelent a színen Magyar Péter. Aki eleinte még csak a »Börtön ablakában«-t recsegte el horpadt bádogvödör hangján – valódi érvek hiányában –, majd afféle ócska, mélységek nélküli, kizárólag ostoba hergeléssel és ordas hazugságokkal felkapaszkodni képes hordószónokként ez lett az ő fő politikai krédója és üzenete. A suttyó fenyegetőzés, a »maffiaállam« emlegetése, a »mocskos propagandistázás«, a »fizetett seggnyalózás«, a »diktatúrázás«.
Ebből az alja fertőből szökkent aztán szárba a kizárólag az irigységre építő, lumpenproli-hergelő szándékkal előkapott »Út a börtönbe program«, a »Vagyonvisszaszerzési Hivatal« őskomcsi ideája, na meg például az a kényszerzubbonyért kiáltó, hercig kis ötlet, miszerint a kormány tagjait – a jobboldali újságírókkal karöltve - akár 20 évnyi börtönnel is lehetne büntetni, amiért be merészeltek számolni a Tisza kiszivárgott terveiről. (Miközben a Btk. szerint az emberölés alapesteben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható...)
Már önmagában ez a kijelentés is arról árulkodik, hogy ez az ideggyenge, teljesen kontrollt vesztett ember – aki mindig önelégülten menőzik a jogi végzettségével és jogász felmenőivel –, az alapvető jogi, törvényességi kereteket is simán sutba dobná, és börtönbe záratna bárkit, csak azért, mert számára nem tetsző dolgokról merészel beszélni. Vagy – és ez még ijesztőbb – pontosan tudja, hogy hazudik, de az ilyesfajta árokásó hergeléssel próbál politikai előnyt fabrikálni.
A leghülyébbek persze boldogan tapsolnak is ehhez, teleokádva a kommentszekciót a vezérük ihlette, tizedinformációkra épített, bornírt marhaságokkal. Elegem van az ilyenekből, ezért kérem, hogy a tolvajozók – és egyéb ordas hazugságokkal engem rágalmazók – sovány vaddisznó vágtában tűnjenek el innen!
(Mostantól kommentelni kizárólag úgy lehet nálam, ha valaki minimum 24 órája a követőm. Köszönöm a megértést!)”
Kapcsolódó vélemény
A globalista hálózatok világrontó erői ugyanis éppen a hozzá hasonlókat keresik.
Nyitókép: Facebook