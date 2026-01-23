„Ejnye, Tímea! Mennyire nyomorult élete lehet kegyednek! Langleyben is más szelek fújnak már, és itthon sem túl rózsás a maga helyzete. Nincs annyi pénz kerek e világon, amennyiért Hann Endre bácsi akár 1 százalékra felhazudná a Párbeszéd támogatottságát, a Magyar nevű pojáca meg láthatóan nem tart igényt az óbaloldalhoz tartozó ügynökféleségek hazát árusító szolgálataira. Miért is tartana, árad e képesség a Tisza házatáján számolatlanul...