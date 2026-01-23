Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
Mennyire nyomorult élete lehet kegyednek!
„Ejnye, Tímea! Mennyire nyomorult élete lehet kegyednek! Langleyben is más szelek fújnak már, és itthon sem túl rózsás a maga helyzete. Nincs annyi pénz kerek e világon, amennyiért Hann Endre bácsi akár 1 százalékra felhazudná a Párbeszéd támogatottságát, a Magyar nevű pojáca meg láthatóan nem tart igényt az óbaloldalhoz tartozó ügynökféleségek hazát árusító szolgálataira. Miért is tartana, árad e képesség a Tisza házatáján számolatlanul...
Kapcsolódó vélemény
Milyen erők és milyen emberek fogják meghatározni a párt politikáját, ha esetleg hatalomra kerül?
Marad hát, Tímea a magukfajtáknak a kétségbeesett kapálózás, a nyílt felkínálkozás, a politikai ordenáréság csúcsra járatása, a gyomorforgató célozgatás arra, hogy kegyed majd bilincsbe veri az összes fideszes politikust, de ha a globalista hálózatok úgy kívánják, talán az összes Fidesz-szavazót is. Igazi »Lenin-leány« tempó...”
