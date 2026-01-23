Ft
01. 24.
szombat
tisza Rákay Philip párbeszéd Szabó Tímea

Ejnye, Tímea!

2026. január 23. 12:36

Mennyire nyomorult élete lehet kegyednek!

2026. január 23. 12:36
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ejnye, Tímea! Mennyire nyomorult élete lehet kegyednek! Langleyben is más szelek fújnak már, és itthon sem túl rózsás a maga helyzete. Nincs annyi pénz kerek e világon, amennyiért Hann Endre bácsi akár 1 százalékra felhazudná a Párbeszéd támogatottságát, a Magyar nevű pojáca meg láthatóan nem tart igényt az óbaloldalhoz tartozó ügynökféleségek hazát árusító szolgálataira. Miért is tartana, árad e képesség a Tisza házatáján számolatlanul... 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kié lesz a hatalom a Tisza Pártban?

Milyen erők és milyen emberek fogják meghatározni a párt politikáját, ha esetleg hatalomra kerül?

Marad hát, Tímea a magukfajtáknak a kétségbeesett kapálózás, a nyílt felkínálkozás, a politikai ordenáréság csúcsra járatása, a gyomorforgató célozgatás arra, hogy kegyed majd bilincsbe veri az összes fideszes politikust, de ha a globalista hálózatok úgy kívánják, talán az összes Fidesz-szavazót is. Igazi »Lenin-leány« tempó...”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 23. 23:04
rákakálmán 💩
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. január 23. 20:55
londonbaby! Játszod uitt a nagy fideszest.Elhiszem hogy Fideszre szavazol, de az is biztos hogy nem igazán zavarna ha poloska kerülne kurmmányra. Ostoba hőbörgéssel elintéznéd az egészed és beteges örmmel irogatnád hogy hülye a magyar nép, és a poloska kurmány magyargyűlölő intézkedései már nem is zavarnának téged. Mi azárt nem értünk egyet,mert nem fogod fel az áprilisi választások tétjét. Amúgy meg sosem panaszkodtam az életszinvonalra, sokszr leírtam hogy sose volt ilyen jó az átlagemberek életsinvonala mint most és az utóbbi években,és hogy kurvra nem vagyunk szegények eu-s nagyátlagban,stb,stb... Mielőtt baromságokat írsz, próbálj meg gondolkodni!
Válasz erre
1
0
galancza-2
2026. január 23. 20:49
londonbaby! Az elmúlt években holtbiztos hogy sokkal több pozitívumot , tényt írtam le itt a mandin a Fidesz mellett mint te. Nem sok fidezses hozzászoló írt annyiszor pozitívan Mészárosról, Kínai Fudan Egyetemről,mint én, stb,stb,stb....
Válasz erre
0
1
galancza-2
•••
2026. január 23. 20:45 Szerkesztve
londonbaby! Ne, értessz te semmit. Szánalmas vagy.Pont az olyank miatt van veszélyben a Fidesz győzelme mint amilyen te vagy. A kritikáim ellenére milliószor Fideszesebb vagyok mint te és szuperszig.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!