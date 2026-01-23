„Két évvel ezelőtti fellépése idején Magyar Péter még csak arról beszélt, hogy ő csupán egy mérges fideszes, akit felháborított a kegyelmi ügy kezelése, a Rogán vezette propagandagépezet embertelensége, no meg a miniszterelnök családjának gazdagodása. Néhány héttel később már jobbközép pártot akart szervezni, a mozgalom március 15-i rendezvényén pedig arról beszélt, hogy középen álló politikai erőt kíván létrehozni. Hamarosan azonban már az O1G-iskola jó tanulójaként börtönről, leszámolásról, rendszerváltásról szónokolt. A Fidesz-gyűlölet hangja azóta meghatározó, csaknem kizárólagos szólammá vált a Tisza kommunikációjában. És hogy Kapitány Istvánról se feledkezzünk meg, érdemes ideidézni azt a folyamatot is, amelynek során Magyar Péter eljutott a hagyományos ellenzéki pártok teljes elutasításától odáig, hogy ha a régi arcokat még nem is, a mögöttük álló tanácsadók, szakértők, háttéremberek szerepeltetését már elfogadhatónak tartja.

Magyar Péter befolyásolhatósága mögött egyébként nem pusztán az a körülmény áll, hogy pártjának növekedésével párhuzamosan kénytelen egyre inkább megfelelni az ellenzéki közvélemény elvárásainak. Nem csupán a szakemberek, politikusok, aktivisták szűkös (és szinte kizárólag baloldali) kínálata okozza a centrista pozíciótól való markáns eltávolodást. És nem is pusztán a szervezet mögött álló szponzorok, szövetségesek igényei határozzák meg elfordulását az eredeti iránytól. Hanem az a tény is, amelyről egy bekezdéssel fentebb írtam: pártjában immár megjelentek a nála kompetensebb személyiségek, a nála erősebb vezetők.