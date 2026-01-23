Ft
tisza párt magyar péter kapitány istván hatalom

Kié lesz a hatalom a Tisza Pártban?

2026. január 23. 11:53

Milyen erők és milyen emberek fogják meghatározni a párt politikáját, ha esetleg hatalomra kerül?

2026. január 23. 11:53
null
Dr. Ratius
Index

„Két évvel ezelőtti fellépése idején Magyar Péter még csak arról beszélt, hogy ő csupán egy mérges fideszes, akit felháborított a kegyelmi ügy kezelése, a Rogán vezette propagandagépezet embertelensége, no meg a miniszterelnök családjának gazdagodása. Néhány héttel később már jobbközép pártot akart szervezni, a mozgalom március 15-i rendezvényén pedig arról beszélt, hogy középen álló politikai erőt kíván létrehozni. Hamarosan azonban már az O1G-iskola jó tanulójaként börtönről, leszámolásról, rendszerváltásról szónokolt. A Fidesz-gyűlölet hangja azóta meghatározó, csaknem kizárólagos szólammá vált a Tisza kommunikációjában. És hogy Kapitány Istvánról se feledkezzünk meg, érdemes ideidézni azt a folyamatot is, amelynek során Magyar Péter eljutott a hagyományos ellenzéki pártok teljes elutasításától odáig, hogy ha a régi arcokat még nem is, a mögöttük álló tanácsadók, szakértők, háttéremberek szerepeltetését már elfogadhatónak tartja.

Magyar Péter befolyásolhatósága mögött egyébként nem pusztán az a körülmény áll, hogy pártjának növekedésével párhuzamosan kénytelen egyre inkább megfelelni az ellenzéki közvélemény elvárásainak. Nem csupán a szakemberek, politikusok, aktivisták szűkös (és szinte kizárólag baloldali) kínálata okozza a centrista pozíciótól való markáns eltávolodást. És nem is pusztán a szervezet mögött álló szponzorok, szövetségesek igényei határozzák meg elfordulását az eredeti iránytól. Hanem az a tény is, amelyről egy bekezdéssel fentebb írtam: pártjában immár megjelentek a nála kompetensebb személyiségek, a nála erősebb vezetők.

Mindez komolyan felveti a kérdést, vajon milyen erők és milyen emberek fogják meghatározni a párt politikáját, ha esetleg hatalomra kerül.

Most úgy tűnik, hogy a komoly tekintélyek szándékai és a kisebb közéleti ellenállás irányába mozog Magyar Péter pártja, kormányzóerőként azonban a jelenlegi hatások sokszorosával kell majd számolnia. Multinacionális nagyvállalatok, európai partnerországok szándékai lesznek az elsődleges hatáskörnyezet. És ha Magyar Péter majd akkor sem fog tudni ellenállni ennek a szorításnak, vagy esetleg föl sem fogja azt, hogy milyen érdekek tolják egy-egy döntés irányába, akkor vajon kié lesz a hatalom Magyarországon?”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

mlotta
2026. január 23. 12:35
A globalistapárti Tisza kormányt 2026-tól Kapitány István vezeti.
kuzmics
2026. január 23. 12:17
Olvasásra érdemes. ot.hu
Bácskai Bicska
2026. január 23. 12:12
1. Magyarországon biztosan, de tán a világon sem nyert soha olyan párt, amelyik előre beismerte, nem mondanak igazat, "választást kell nyerni, aztán mindent lehet" alapon átverni készülnek a lakosságot. 2. Olyan politikai erő nem nyerhet, ahol csak a teljhatalommal bíró vezető szólalhat meg, az összes többi képviselő-jelölt hallgat. 3. A bizonytalanságot gerjesztő, amatőr, kiszámíthatatlan politika helyett a már bizonyított, kiszámítható kormányzat az ingatag, nem elkötelezett voksolók körében, ha minden kötél szakad, akkor is csak a "kisebbik rossz" választása lesz. Magyarán, a Fidesznek jelenleg nincs alternatívája, ami egyébként nem jó. Ugyanakkor az emberek zsebre szavaznak, nem üres ígéretekre. 4. A magyar megtanulta, idegenektől semmi jóra ne számítsunk. Manfred Weberék minden Tiszát támogató szava, Zelenszkij elnök összes Orbán Viktort gyalázó nyilatkozata plusz százalék a Fidesznek. 5. A magyar nem hülye. Azt meg pláne nem fogjuk hagyni, hogy egy hülye kapjon hatalmat.
