Vörös vonalat lépett át Brüsszel: mától teljes jogú nőként ismeri el az EP a „transznőket”, a tagállamoktól is ezt várnák

Az uniós főtanácsnok hangsúlyozta: a megélt nem szerinti okmányok biztosítása a tagállamok kötelessége.
Újabb öles léptekkel halad ez Európai Unió a progresszív utópia felé, miközben a kontinens tényleges problémáira továbbra sincs gyógyír.
Az Európai Parlament 62 igen, 26 nem és 12 százaléknyi tartózkodás mellett elfogadta azt az állásfoglalást, amely a biológiai nem helyett a „genderidentitást” tenné meg elsődleges jogi kategóriává a nőjogi politikában. Magyarán a magukat nőnek képzelő férfiakat is biológiai nőként ismerné el az Európai Unió.
A döntés közvetlen előzménye, hogy márciusban uniós delegáció utazik New Yorkba az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának ülésére. Az EP most azt kéri az Európai Tanácstól – vagyis a tagállamoktól –, hogy az EU hivatalos álláspontjaként jelenjen meg a nemzetközi fórumon:
a „biológiai nem” mint védett jogi kategória helyett a „genderidentitás”, amely szintén elsődleges hivatkozási alap lehet.
Az EP ezzel azt üzente, hogy a „transznők nők” immár törvény betűje szerint is a nőjogi agenda részévé válhatnak, ami újabb lépés a genderideológia terén az európai jogalkotásban. A kritikusok úgy látják, ez
a nők jogainak politikai felszámolását” jelenti, mivel a biológiai nemhez kötött védelmek – például a női menedékházak vagy sportversenyek esetében – fellazulhatnak.
A határozatot az EP nőjogi bizottsága terjesztette elő. Bírálói szerint ezzel az uniós jog egyik alapelvét,
A magyar képviselők szavazása élesen kirajzolta a politikai törésvonalakat. A Fidesz jelenlévő képviselői, illetve a Mi Hazánk politikusa, Borvendég Zsuzsanna nemmel szavaztak a javaslatra.
A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció EP-képviselői ugyanakkor távol maradtak a szavazástól.
A konzervatív bírálatok szerint a döntés veszélyezteti a nők biztonságát és a biológiai nemhez kötődő jogi garanciákat. Támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák:
a cél az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség erősítése.
A vita azonban túlmutat egyetlen állásfoglaláson: arról szól, hogy az Európai Unió a jövőben a biológiai nemet vagy a genderidentitást tekinti-e elsődleges hivatkozási alapnak a nőjogi politikában.
Egyre több transznemű bánja meg, hogy nemet váltott, őket hívják detranzícionálóknak. A transzneműséget megbánók egyre jelentősebb problémát jelentenek a terapeuták, a pszichológusok számára egy amerikai tanulmány szerint.
