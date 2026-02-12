Ft
Demokratikus Koalíció (DK) LMBTQIA + Tisza Párt genderideológia ENSZ transzneműség Fidesz Európai Parlament Mi Hazánk Európai Unió

Vörös vonalat lépett át Brüsszel: mától teljes jogú nőként ismeri el az EP a „transznőket”, a tagállamoktól is ezt várnák

2026. február 12. 21:25

Újabb öles léptekkel halad ez Európai Unió a progresszív utópia felé, miközben a kontinens tényleges problémáira továbbra sincs gyógyír.

2026. február 12. 21:25
null

Az Európai Parlament 62 igen, 26 nem és 12 százaléknyi tartózkodás mellett elfogadta azt az állásfoglalást, amely a biológiai nem helyett a „genderidentitást” tenné meg elsődleges jogi kategóriává a nőjogi politikában. Magyarán a magukat nőnek képzelő férfiakat is biológiai nőként ismerné el az Európai Unió.

A döntés közvetlen előzménye, hogy márciusban uniós delegáció utazik New Yorkba az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának ülésére. Az EP most azt kéri az Európai Tanácstól – vagyis a tagállamoktól –, hogy az EU hivatalos álláspontjaként jelenjen meg a nemzetközi fórumon:

a „biológiai nem” mint védett jogi kategória helyett a „genderidentitás”, amely szintén elsődleges hivatkozási alap lehet.

Az EP ezzel azt üzente, hogy a „transznők nők” immár törvény betűje szerint is a nőjogi agenda részévé válhatnak, ami újabb lépés a genderideológia terén az európai jogalkotásban. A kritikusok úgy látják, ez

a nők jogainak politikai felszámolását” jelenti, mivel a biológiai nemhez kötött védelmek – például a női menedékházak vagy sportversenyek esetében – fellazulhatnak.

A határozatot az EP nőjogi bizottsága terjesztette elő. Bírálói szerint ezzel az uniós jog egyik alapelvét,

  • a biológiai nemen alapuló megkülönböztetés tilalmát írhatják felül, és
  • a biológiai realitás helyett önazonossági nyilatkozatokra épülő megközelítést erősíthetik.

A magyar képviselők szavazása élesen kirajzolta a politikai törésvonalakat. A Fidesz jelenlévő képviselői, illetve a Mi Hazánk politikusa, Borvendég Zsuzsanna nemmel szavaztak a javaslatra.

A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció EP-képviselői ugyanakkor távol maradtak a szavazástól.

A konzervatív bírálatok szerint a döntés veszélyezteti a nők biztonságát és a biológiai nemhez kötődő jogi garanciákat. Támogatói ezzel szemben azt hangsúlyozzák:

a cél az egyenlő bánásmód és a diszkriminációmentesség erősítése.

A vita azonban túlmutat egyetlen állásfoglaláson: arról szól, hogy az Európai Unió a jövőben a biológiai nemet vagy a genderidentitást tekinti-e elsődleges hivatkozási alapnak a nőjogi politikában.

***

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. február 12. 22:38
Felolem kutyat is baszhatnak Brusszelben, de ne akarjak azokra eroltetni akiknek ez nem tetszik. Magyarorszagon a torvenyeket Budapesten hozzak, Brusszel non coronat.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2026. február 12. 22:19
Attól, hogy valaki Napóleonnak hiszi magát, még nem lesz francia császár, és senkinek sem kell akként viselkednie vele szemben. Attól, hogy valaki nőnek (férfinak, kutyának, tündérnek, koboldnak, stb.) hiszi magát....
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2026. február 12. 22:14
Lószart, mama!
Válasz erre
0
0
fzx
2026. február 12. 22:04
Kiváncsi vagyok, az ukránoknak mi a véleményük a kérdésről. Ha minden hadköteles transzgender nőnek mondja magát, akkor nem vihetik őket katonának….
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!