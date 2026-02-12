Vörös vonalat lépett át Brüsszel: mától teljes jogú nőként ismeri el az EP a „transznőket”, a tagállamoktól is ezt várnák

Az Európai Parlament 62 igen, 26 nem és 12 százaléknyi tartózkodás mellett elfogadta azt az állásfoglalást, amely a biológiai nem helyett a „genderidentitást” tenné meg elsődleges jogi kategóriává a nőjogi politikában. Magyarán a magukat nőnek képzelő férfiakat is biológiai nőként ismerné el az Európai Unió.

A döntés közvetlen előzménye, hogy márciusban uniós delegáció utazik New Yorkba az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságának ülésére. Az EP most azt kéri az Európai Tanácstól – vagyis a tagállamoktól –, hogy az EU hivatalos álláspontjaként jelenjen meg a nemzetközi fórumon: