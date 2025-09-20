Transzneműség: komoly probléma a pszichológusok számára a megbánók egyre magasabb száma

A transzneműséget megbánók egyre nagyobb száma fokozódó probléma a pszichológia szakma számára – írja egy amerikai tudományos folyóirat, az Open Therapy Institute által kiadott Frontiers in Mental Health egyik tanulmánya.

Transzneműség: egyre többen bánják meg a nemváltást

Mint a szerző, Stella O’Malley pszichoterapeuta, a Genspect nemzetközi genderkritikus szervezet alapítója, számos kötet szerzője írja, az utóbbi években nagyon megugrott azoknak a volt transzneműeknek a száma, akik megbánták az orvosi nemváltást, magyarán az olyan „nemváltó” beavatkozásokat, mint a hormonterápia, a mell-levétel vagy a nemiszervek átműtése. Kifejti, hogy sokuk arról számol be, hogy a segítő szakma képviselői (jellemzően a terapeuták és orvosok) fel sem vetették, hogy esetleg nem az orvosi beavatkozása legjobb megoldás, és hogy más lelki problémáikat is kezelni kellene. Emellett miután eldöntik, hogy visszafordulnak a nemváltás útján, azaz megpróbálják az egészet visszacsinálni, már nem kapnak segítséget.

Mint O’Malley írja: