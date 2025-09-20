Ft
09. 20.
szombat
LMBTQ + transzneműség pszichológia terápia nemváltás

Transzneműség: komoly probléma a pszichológusok számára a megbánók egyre magasabb száma

2025. szeptember 20. 16:39

Egyre több transznemű bánja meg, hogy nemet váltott, őket hívják detranzícionálóknak. A transzneműséget megbánók egyre jelentősebb problémát jelentenek a terapeuták, a pszichológusok számára egy amerikai tanulmány szerint.

2025. szeptember 20. 16:39
Stella O'Malley pszichoterapeuta, a Genspect alapjtója
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

A transzneműséget megbánók egyre nagyobb száma fokozódó probléma a pszichológia szakma számára – írja egy amerikai tudományos folyóirat, az Open Therapy Institute által kiadott Frontiers in Mental Health egyik tanulmánya.

transzneműség
Megbánt transzneműség: Stella O'Malley tanulmánya a Frontiers of Mental Health honlapján

Transzneműség: egyre többen bánják meg a nemváltást

Mint a szerző, Stella O’Malley pszichoterapeuta, a Genspect nemzetközi genderkritikus szervezet alapítója, számos kötet szerzője írja, az utóbbi években nagyon megugrott azoknak a volt transzneműeknek a száma, akik megbánták az orvosi nemváltást, magyarán az olyan „nemváltó” beavatkozásokat, mint a hormonterápia, a mell-levétel vagy a nemiszervek átműtése. Kifejti, hogy sokuk arról számol be, hogy a segítő szakma képviselői (jellemzően a terapeuták és orvosok) fel sem vetették, hogy esetleg nem az orvosi beavatkozása legjobb megoldás, és hogy más lelki problémáikat is kezelni kellene. Emellett miután eldöntik, hogy visszafordulnak a nemváltás útján, azaz megpróbálják az egészet visszacsinálni, már nem kapnak segítséget.

Mint O’Malley írja:

„Ennek egyik bizonyítéka, hogy 

a Reddit fórum, az r/detrans (amely történeteket, kérdéseket és forrásokat tartalmaz a detranzízionálással kapcsolatban) 2019-ben kevesebb mint 1000 taggal rendelkezett; ma már több mint 57 000-en vannak. 

A média tudósításai ma már gyakran olyan detranszícionálókról szólnak, akiknek történetei gyakran megbánásról, elszigeteltségről és visszafordíthatatlan orvosi következményekről szólnak (lásd alább). Ezek a tapasztalatok nagyobb figyelmet igényelnek a klinikusok, kutatók és politikai döntéshozók részéről egyaránt.

Vandenbussche (2022) 237 detransitionert és dezisztert – 92 százalék nőt és 8 százalék férfit – kérdezett meg online közösségekből. A deziszterek azok, akik már nem azonosítják magukat transzneműként anélkül, hogy orvosi átmeneten esnének át, míg a detranzícionálók orvosi átmeneten (a nemváltás fokozatai – SzG) estek át, majd később meggondolták magukat és visszacsinálták mindezt. A tanulmány megállapította, hogy 70 százalékuk a nemi diszfóriát olyan mögöttes problémáknak tulajdonította, mint a mentális egészségügyi problémák, a trauma vagy az internalizált homofóbia, és sokan úgy érezték, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást a kapott kezelésekről.”

A szerző így folytatja:

Lisa Littman (2021) „megállapította, hogy 

a 100 detranzícionáló 55 százaléka számolt be nem megfelelő értékelésről az átmenet előtt, 38 százalékuk diszfóriáját traumához, bántalmazáshoz vagy mentális egészségügyi problémákhoz kötötte, 23 százalékuk pedig a homofóbiát vagy a szexuális irányultság elfogadásának nehézségeit említette mint az átmenet és a detranzícionálás során közrejátszó tényezőt. 

Hasonlóképpen, Vandenbussche (2022) arról számolt be, hogy a detranzícionálók és a deziszterek 52 százaléka az internalizált homofóbiával való megbirkózás szükségességét hangsúlyozta. Ezek az eredmények rávilágítanak a mögöttes pszichológiai problémák kezelésének fontosságára a terápiában, ahelyett, hogy azt a hitet erősítenék, hogy az orvosi átmenet az egyetlen előrevezető út. Az internalizált homofóbia azonban csak egy a detranzicionálók által tapasztalt számos kihívás közül. A fel nem ismert társbetegségek szintén jelentős akadályokat gördítenek a felépülés és a jóllét elé.”

Kisebbség a kisebbségen belül

O’Malley végül a saját tapasztalatára alapozva kifejti:

„A detranzícionálókkal végzett munkám pályafutásom egyik legjelentősebb, és időnként legmegrázóbb része volt. Azok, akikkel dolgoztam, jellemzően az orvosi átmenetüket önkárosításnak tekintik, és mélyen megbánják a rajtuk végzett hormonális és sebészeti beavatkozásokat, rávilágítva a medikalizáció lehetséges kockázataira.

Rendszeresen hallok olyan emberektől, akik mélyen megbánják a hormonális kezeléseket, masztektómiát, vaginoplasztikát, hiszteroktómiát és más visszafordíthatatlan beavatkozásokat. A detranzícionálók továbbra is kisebbségben vannak a kisebbségen belül, mégis meg kell hallatni a hangjukat ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a nemi diszfória valóságát.”

Az Open Therapy Institute-ot 2023-ban alapította Andrew Hartz klinikai pszichológus, a Long Island University professzora. Az intézet 36 munkatársa mind egyetemen tanít vagy gyakorló terapeuta. A Frontiers of Mental Health az intézet folyóirata, melynek eddig két száma jelent meg, amelyeket le lehet tölteni pdf-ben vagy el lehet olvasni az intézet Substack-oldalán. Az intézet célja, hogy a mentálhigiénés szakmában ma partvonalra került ügyekkel és páciensekkel foglalkozzon, úgy mint a a politikai öncenzúra, a terápiában jelentkező manipuláció, férfiasság, fehérellenesség, antiszemitizmus, vallásos és konzervatív páciensek, az eltörléskultúra áldozatai vagy épp családon és párkapcsolaton belüli politikai nézeteltérések.

Fotó: Widerlanspod

 

 

borsos-2
2025. szeptember 20. 17:25
Ha nincs gyógymód, akkor jön majd az új őrület: az eutanázia propaganda. Azok utólag nem reklamálnak…
kbexxx
2025. szeptember 20. 17:21 Szerkesztve
Évek múlva ,derül ki hogy ,a kés alá nem feküdtek is jóvátehetlen károsodás érte ,..hormon Terápiás kezelés során ,a biológiai felnőtté válás befejezését megelőzöleg ! Spermaszám Csökkenés, életképképtelenség,a menstruáció Megszünései ..korai ,ezzel elmaradni szokott, Betegségek előtérbe kerülés ..pl hajhullás csontrikulás ,hőhàztarstás hullámok.. Bör megereszkedés.. prosztata megnagyobbodás..stb ,vagy már tapasztaljàk magukon ,..vagy gyermeket szeretnének.stb.igy vagy úgy, hiába a felismerés, a sorsukat nem változtathatják meg.!
Unknown
2025. szeptember 20. 17:21
Tipikus nyugati barbárság a mentális betegségeket csonkolással gyógyítani.
canadian-deplorable
2025. szeptember 20. 16:59
Mifelénk magukat valami oknál fogva "pedagógus" jelzővel illető velejéig aljas szarkupacok az iskolakezdő kis diákokat árgus szemekkel figyelik. Amint egy kislány a kezébe vesz egy játék autót, vagy egy fiú megragad egy rózsaszínű tárgyat, már el is döntik, hogy transz, félrehúzzák, és elkezdenek "beszélgetni" vele, vagyis átmossák az agyát, hogy meglegyen a kvóta. Ki van adva nekik, hogy "normálisan" a gyerekek hány százalékának kell transznak lenni. Ezt tűzön-vízen át megvalósítják. A szerencsétlen gyerekeket átoperálják, a másik nem hormonjaival tömik, és a szülőknek szigorúan megtiltják, hogy beavatkozzanak. A gyerek egy idő után rájön, hogy szedhet hormonokat évtizedeken át, de akkor is marad az a neme amire született, mert a testében minden kromoszóma a születési neméhez igazodik. Azt pedig meg se mondják nekik, hogy a transz műtéttel sterilizálták magukat és soha nem lesz gyerekük. Dühösek lesznek. Ez annyira sátáni gonoszság, hogy szavakkal ki sem lehet fejezni.
