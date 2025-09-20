Transzneműség: komoly probléma a pszichológusok számára a megbánók egyre magasabb száma

„Ennek egyik bizonyítéka, hogy
a Reddit fórum, az r/detrans (amely történeteket, kérdéseket és forrásokat tartalmaz a detranzízionálással kapcsolatban) 2019-ben kevesebb mint 1000 taggal rendelkezett; ma már több mint 57 000-en vannak.
A média tudósításai ma már gyakran olyan detranszícionálókról szólnak, akiknek történetei gyakran megbánásról, elszigeteltségről és visszafordíthatatlan orvosi következményekről szólnak (lásd alább). Ezek a tapasztalatok nagyobb figyelmet igényelnek a klinikusok, kutatók és politikai döntéshozók részéről egyaránt.
Vandenbussche (2022) 237 detransitionert és dezisztert – 92 százalék nőt és 8 százalék férfit – kérdezett meg online közösségekből. A deziszterek azok, akik már nem azonosítják magukat transzneműként anélkül, hogy orvosi átmeneten esnének át, míg a detranzícionálók orvosi átmeneten (a nemváltás fokozatai – SzG) estek át, majd később meggondolták magukat és visszacsinálták mindezt. A tanulmány megállapította, hogy 70 százalékuk a nemi diszfóriát olyan mögöttes problémáknak tulajdonította, mint a mentális egészségügyi problémák, a trauma vagy az internalizált homofóbia, és sokan úgy érezték, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást a kapott kezelésekről.”
A szerző így folytatja: