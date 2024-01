Így hazudik a genderpszichológia

A legfontosabb kérdések a kötet szerkesztője, Dr. Val Thomas brit pszichoterapeuta, a Critical Therapy Antidote plaftorm alapítója szerint a következők: „Hogyan segíti a pácienseket, ha megerősítjük bennükaz áldozatiság érzését? Mi történik akkor, amikor a terapeuta úgy diagnosztizálja a páciens problémáit, mint egy elnyomó társadalom elkerülhetetlen következményeit? Kinek tesz jót, ha a páciens személyisége gyengül?

Hol van rá bizonyíték, hogy a páciens identitásának középpontba helyezése bármilyen módon terapeutikus hatású?

Hogyan teszik lehetetlenné a woke aktivisták nyilvánvaló hibái – a párbeszéd elutasítása, a humor és megbocsátás hiánya – a terápiás kapcsolatokat?”

A kötet célja, hogy beszéljen valamiről, amit eddig elhallgattak, és megvédje a terápia éthoszát, elutasítva azt a kampányt, ami „a terápiát morális átneveléssé változtatja”. A mű négy nagy részre oszlik: a kritikai elméletek és a terápiás megközelítések találkozásának általános elemzését adja az első; a genderügyeket vázolja a második; és a kritikai fajelméletről szól a harmadik rész; végül a záró rész a kritikai „áltudományok” amerikai pszichológiában való jelenlétét méri fel, valamint a pszichoterapeuták „félreoktatását” mutatja be, hogy zárásként a jövő lehetőségeit mérje fel. Mi itt az első két részre koncentrálunk, tekintve, hogy a kritikai fajelmélet (CRT) itthon hála az égnek nincs jelen (bár a CEU-s szociológusdoktorandusz Kende Ágnes próbálkozik az importjával eme áltudományos divatelméletnek).

A posztmodern kritikai elméletek és azok gyakorlati alkalmazására, a woke-ra, szóval az egész posztmodern-kritikai-woke egyvelegre a kötet következetesen a „kritikai társadalmi igazságosság” (Critical Social Justice) kifejezést használja, rövidítésként CSJ-ként hivatkozik rá, mi alább csereszabatosként felfogva használjuk az érintett fogalmakat.

Hogy jutottunk ide? Kritikai elméletek és pszichológia

A nyitófejezetben Val Thomas kifejti, hogy miként temette maga alá a mentálhigiénés szakmákat a woke ideológia (azaz az „alkalmazott posztmodern”). A fordulópontot az ezredfordulóra teszi. Ennek bemutatására az APA 2003-as, illetve 2017-es, multikulturalizmusra vonatkozó útmutatóját elemzi, rámutatva, hogy idővel az APA nyíltan kijelentette, hogy az interszekcionalizmus a meghatározó látásmódja, és a teljes posztmodern nyelvezetet bevetette, például arra biztatják a pszichológusokat, hogy reflektáljanak saját „színvak faji attitűdjeikre”, valamint megjelent a szövegekben a mikroagresszió, a privilégium, a „kulturális megaláztatás”, s mindezeket kritika nélkül elfogadta a szervezet. Emellett a pszichológusokat a társadalmi változások előmozdítóinak tekintik. A képzésben a trójai faló a kötelező „sokszínűség modell” („diversity modell”) volt, emellett bátorítják a „kritikai tudatosságot”, egyben

mindazokat, akik elutasítják ezt a posztmodern-woke szemléletet, patologizálják

(erről szól a „fehér törékenység” tana, melyről itt írtunk), vagy nemes egyszerűséggel lereakciósozzák.

Nick Oprychal az pszichoterápiáról és új arisztokráciáról szóló fejezetben Christopher Lasch és Michael Lind munkáin keresztül rámutat, hogy az elnyomás ellen küzdő szélsőbaloldali woke-elit, azaz a forradalmárok „maguk is már eleve a nyugati elit részei, már szilárdan beágyazódtak a hatalomba”, működésmódjuk pedig antidemokratikus. Az utóbbi évtizedekben felemelkedő felsőközéposztály, amihez ezek a forradalmárok tartoznak, pedig egyre inkább olyan politikákat részesített előnyben, amelyek terápiás döntésekként kereteztek. Hozzátehetjük: ilyesmiről beszél Philip Rieff, amikor terapeutikus korról beszél.

Ráadásul „az egyetemet végzett, baloldali, felsőközéposztálybeli városi menedzserelit” által preferált politikákat elutasítók, az ahhoz képest alternatív lehetőségeket felvázolók „pszichéjét egyre jobban patologizálják”. Erre utal az egyre szaporodó fóbiák listája, például hogy a bevándorlást elutasítókat úgy állítják be, mint valamiféle pszichológiai rasszizmus és xenofóbia esetei; akik pedig nem szavaztak Hillary Clintonra 2016-ban Amerikában, azok patologikusan szexisták eme szemlélet szerint, de a különféle homo- és transzfóbiákat is ide sorolhatjuk. Ez részben annak a szemléletnek a következménye, miszerint „a személyes egyben politikai is”, ami miatt

a politika egyre inkább „a személyes, identitárius és pszichoterápiás folyamatra redukálódik”.

Eme szemlélet nevében teljesen átalakítanák a politikai intézményeket és az etikát is. Patrick Grzanka és társai például etikailag szabályoznák nem csak a terapeuták klinikai, hanem nyilvános megszólalásait is – természetesen a woke etika lenne a meghatározó. Ilyen alapon mentek neki például Jordan Petersonnak is.