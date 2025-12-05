Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NNGYK Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kórház szakember kormányhivatal

Friss adatok érkeztek: így áll a harc a kórházi fertőzésekkel szemben

2025. december 05. 22:44

Közzétette a tavalyi adatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

2025. december 05. 22:44
null

Jó hírekről számoltak be a szakemberek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kórházi fertőzésekről szóló sajtótájékoztatóján – számolt be az Infostart

Nyilvánosságra kerültek a kórházi fertőzésekről szóló 2024-es hazai adatok. Ezek száma tavaly részben stagnált, részben csökkent – a véráramot érintő fertőzéseknél tapasztaltak minimális, 2,5 százalékos csökkenést, ráadásul a vizsgálatok 13 százalékos növekedése mellett, vagyis jóval nagyobb mértékű a csökkenés. Surján Orsolya országos tisztifőorvos elmondta: a kórház veszélyes üzem, ahol belső és külső tényezők is okozhatnak fertőzéseket. Nagy rizikót az eszközök, kifejezetten a katéterek jelentenek. Az antibiotikum-rezisztencia is nagy kihívás a kórházak számára, ugyanis egyre több olyan kórokozó van, amelyik ellenáll az antibiotikumos kezeléseknek. Kiderült az is, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a magas betegforgalmú intézményekben történik a kórházi fertőzések kétharmada,

illetve hogy nagy javulás tapasztalható, amióta a kormányhivatalok az NNGYK kérésére kéthetente járnak ellenőrizni a kórházakat.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!