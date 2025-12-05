Friss adatok érkeztek: így áll a harc a kórházi fertőzésekkel szemben

„Gyerünk, ukrán fattyú!” – véresre verték az ukrán diákot a lengyel iskola előtt, miután a tanár „ukrán söpredéknek” nevezte őt (VIDEÓ)
Az egyik támadó arcon is köpte az ukrán fiút.
Közzétette a tavalyi adatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Jó hírekről számoltak be a szakemberek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kórházi fertőzésekről szóló sajtótájékoztatóján – számolt be az Infostart.
Nyilvánosságra kerültek a kórházi fertőzésekről szóló 2024-es hazai adatok. Ezek száma tavaly részben stagnált, részben csökkent – a véráramot érintő fertőzéseknél tapasztaltak minimális, 2,5 százalékos csökkenést, ráadásul a vizsgálatok 13 százalékos növekedése mellett, vagyis jóval nagyobb mértékű a csökkenés. Surján Orsolya országos tisztifőorvos elmondta: a kórház veszélyes üzem, ahol belső és külső tényezők is okozhatnak fertőzéseket. Nagy rizikót az eszközök, kifejezetten a katéterek jelentenek. Az antibiotikum-rezisztencia is nagy kihívás a kórházak számára, ugyanis egyre több olyan kórokozó van, amelyik ellenáll az antibiotikumos kezeléseknek. Kiderült az is, hogy
a magas betegforgalmú intézményekben történik a kórházi fertőzések kétharmada,
illetve hogy nagy javulás tapasztalható, amióta a kormányhivatalok az NNGYK kérésére kéthetente járnak ellenőrizni a kórházakat.
