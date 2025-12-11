Megszökött egy fiatal a debreceni javítóintézetből, nagy erőkkel keresik

Új időszámítás kezdődik a javítóintézetekben: a rendészeti szervek átvették az irányítást
Folyamatos bűnmegelőzési jelenlét lesz a javítóintézetekben.
Az RTL Híradó információ szerint a fiú azzal ment oda a rendőrökhöz, hogy megverték. A kórházból visszafelé menet ragadta meg az alkalmat, hogy kereket oldjon.
Megszökött egy 16 éves fiatal a debreceni javítóintézetből, miután rendőrök jelentek meg a helyszínen. Mint ismert, december 10-től a rendőrség átvette az ország összes javítóintézetének felügyeletét – számolt be az RTL Híradó.
Információk szerint a fiatal azzal ment oda a rendőrökhöz, hogy megverték.
A fiút kórházba szállították, megvizsgálták, majd a visszaúton megszökött a kisbuszból, közvetlenül a javítóintézet mellett.
A fiú rablás miatt került az intézménybe.
A rendőrség elismerte a fogolyszökést, és délután kutatócsapatok érkeztek, amelyek átvizsgálták a közeli erdőt is – ismertették.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá – közölte a Belügyminisztérium.
A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben.
A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lépett hatályba. Ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.
Hozzátették, a rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít majd. A felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről. A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról – olvasható a közleményben.
