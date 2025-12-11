Megszökött egy fiatal a debreceni javítóintézetből, nagy erőkkel keresik

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá – közölte a Belügyminisztérium.

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben.

A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lépett hatályba. Ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.

Hozzátették, a rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít majd. A felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről. A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról – olvasható a közleményben.