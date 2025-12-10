Ft
12. 10.
szerda
rendőrség javítóintézet Belügyminisztérium

Új időszámítás kezdődik a javítóintézetekben: a rendészeti szervek átvették az irányítást

2025. december 10. 11:02

Folyamatos bűnmegelőzési jelenlét lesz a javítóintézetekben.

2025. december 10. 11:02
null

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá – közölte a Belügyminisztérium.

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben.

A rendelet azonnal, ma 11 órakor lép hatályba. Ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el. Hozzátették, a rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít majd az intézményekben. A felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről. A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép forrása: Facebook / Bács-Kiskun vármegyei rendőrség 

hlaci83
2025. december 10. 11:33
RasPutyin Bazd meg!!!! Menj el egy cigányokkal teli javítóintézetbe és ÉRTENI FOGOD!! Bazd meg!!!!
RasPutin
2025. december 10. 11:15
kbs-real 2025. december 10. 11:07 S ha valaki azt hiszi, ettől jobb lesz ezeknek a fiatalkorú elítélteknek, annak mondom, hogy nem lesz nekik jobb. Ennyit lehet elérni a hisztivel. Amúgy elítéltnek lenni nem vidám dolog. Nem is kell, hogy az legyen. Csak szólok. Nem börtön nem fegyház hanem JAVÍTÓ NEVELŐINTÉZET! Érted a különbséget bazd meg????????????
kbs-real
2025. december 10. 11:07
S ha valaki azt hiszi, ettől jobb lesz ezeknek a fiatalkorú elítélteknek, annak mondom, hogy nem lesz nekik jobb. Ennyit lehet elérni a hisztivel. Amúgy elítéltnek lenni nem vidám dolog. Nem is kell, hogy az legyen.
