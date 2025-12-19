Több mint két és fél millió ausztrál dollár gyűlt össze Ahmednek, aki lefegyverezte az egyik terroristát Sydneyben

Több mint 2,5 millió ausztrál dollárt (546 millió forint) gyűjtöttek össze online adománygyűjtéssel annak a férfinak, aki megfékezte és lefegyverezte a sydney-i Bondi Beach-en a hanuka alkalmából rendezett fesztivál résztvevői elleni terrortámadás egyik elkövetőjét; a szíriai származású Ahmed al-Ahmed pénteken vette át az összegről szóló csekket.

A 43 éves férfi maga is megsebesült a támadóval való dulakodásban, így a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt, az eseményről készült videófelvételt pedig a közösségi médiára is feltette. A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy „álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat”.