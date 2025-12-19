Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sydney ausztrál dollár kórház adomány

Több mint két és fél millió ausztrál dollár gyűlt össze Ahmednek, aki lefegyverezte az egyik terroristát Sydneyben

2025. december 19. 08:45

Ahmedet – aki csaknem 20 évvel azelőtt hagyta el Szíriát – korábban Anthony Albanese ausztráliai miniszterelnök is meglátogatta a kórházban, és nemzeti hősnek nevezte a férfit, aki több műtéten is átesett.

2025. december 19. 08:45
null

Több mint 2,5 millió ausztrál dollárt (546 millió forint) gyűjtöttek össze online adománygyűjtéssel annak a férfinak, aki megfékezte és lefegyverezte a sydney-i Bondi Beach-en a hanuka alkalmából rendezett fesztivál résztvevői elleni terrortámadás egyik elkövetőjét; a szíriai származású Ahmed al-Ahmed pénteken vette át az összegről szóló csekket.

A 43 éves férfi maga is megsebesült a támadóval való dulakodásban, így a gyűjtést szervező Zachery Dereniowski a kórházban adta át az összegyűlt adományt, az eseményről készült videófelvételt pedig a közösségi médiára is feltette. A felvételen Ahmed egyúttal azt üzente annak a több mint 43 ezer embernek, aki világszerte összeadta az adományt, hogy „álljanak ki egymásért, minden emberért, és felejtsenek el minden rosszat”.

A fesztivállal kapcsolatban elmondta, látta, hogy mindenki örömmel ünnepel, „mindenki boldog volt és megérdemlik, jár nekik nekik az öröm”, valamint méltatta Ausztráliát, amelyet a világ legjobb országának nevezett.

Ahmedet – aki csaknem 20 évvel azelőtt hagyta el Szíriát – korábban Anthony Albanese ausztráliai miniszterelnök is meglátogatta a kórházban, és nemzeti hősnek nevezte a férfit, aki több műtéten is átesett. 

A vérengzés során két merénylő 15 embert lőtt agyon a tengerpart melletti parkban, ahol mintegy ezren vettek részt. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült.

(MTI)

Fotó: Saeed KHAN / AFP

Obsitos Technikus
2025. december 19. 09:41
nationfirst.substack.com/p/the-failures-that-led-to-the-bondi?fbclid=IwT01FWAOvS1ZzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR6SbZDaIA3bC8HizrnRZyiyNjK4zJIg1Apg1EjGhmS1PQEfhjgAZDPNcDzhYg
csulak
2025. december 19. 09:31
megerdemli szo se rola, de annak a ket oreg ausztralnak akik megprobaltak megallitani a ket torroristat es megoltek oket, azoknak nem jut ebbol a penzbol semmi ?
hunyadyt
•••
2025. december 19. 09:29 Szerkesztve
Megható történet. Mi is lett volna, ha nem vándorol be, és így most nincs ott, hogy lefegyverezze a támadót. Belegondolni is rémisztő. Vagy várjunk csak. Ja, hogyha nem lenne bevándorlás, a terrorcselekmény sem lett volna, meg a terroista sem, akit le kellett fegyvereznie? De ne akadjunk fenn holmi tényeken. Mellesleg a video alapján nem fegyverezte le, csak megpróbálta. Kicsit ferdít a sztori, de üsse kő, az érzékenyítés a lényeg.
kir2vik
2025. december 19. 09:12
"Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült." Szerintem Ahmed az apát szerelte le. Így láttam a felvételen. Na de akkor ki lőtte le és miért a fegyvertelen, eloldalgó férfit? Van itt valami hibácska...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!