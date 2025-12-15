Napi jó hír: így fejlődik a magyar egészségügy

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Magyar Péteréktől már majdnem minden hétre jut egy olyan kijelentés, ami sokaknál kiveri a biztosítékot.
A magyar kormány minden olyan fejlesztést végre fog hajtani, amely a magyar egészségügyet, az egészségügyben dolgozókat és a betegeket szolgálja – jelentette ki Takács Péter.
A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban tisztán hazai forrásból – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.
Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése; a készülék szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában.
A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján – hangsúlyozta, hozzátéve: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.
Takács Péter úgy fogalmazott, nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy a magyar kormány. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje ugyanis egy nemrég közzétett Facebook-bejegyzésben kritizálta és támadta ezt a CT és MR telepítési programot – mondta.
Szerinte ez azért is különösen disszonáns és visszatetsző, mert éppen az ő politikai közössége az, amely blokkolja azokat az uniós forrásokat, amelyből ezt a programot eredetileg megvalósítani tervezik. Hozzátette, az Ózdon átadott CT is 70 milliárd forintnyi másik eszközzel együtt benne volt az úgynevezett Helyreállítási Alap programjában.
Ismertette, a projektben országosan összesen 900 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés valósulhatott volna meg. Azonban ezt „a brüsszeli bürokraták és a magyarországi helytartóik – élükön most éppen a Tisza Párttal politikai okokból blokkolják” – mondta.
Takács Péter beszédében azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy ha szerinte a magyar kormány mindent rosszul csinál, akkor „ne legyen gyáva és vállalja a szakpolitikai vitát” ellene. Erre az egészségügyi államtitkár szerint ő már számos lehetőséget kínált, azonban a tiszás politikus ezekkel nem élt.
Egy másik javaslatként Takács Péter azt fogalmazta meg Hegedűs Zsoltnak, hogy „szaladjon el Kollár Kingához” – aki kifejtette, hogy mennyire örül a kórházi felújítások elmaradásának – és beszélgessen az ő párttársával, a pártelnökével, Magyar Péterrel és az ő tartótisztjeikkel Brüsszelben, hogy ne blokkolják tovább a magyar kórházaknak, a magyar embereknek, a magyar egészségügynek járó fejlesztési forrásokat".
Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány – függetlenül attól, hogy politikai ellenfeleik „miben mesterkednek” – elkötelezett, hogy megvalósítson mindent, amelyet az uniós forrásból terveztek. Hozzátette az ózdi kórház épületének energetikai korszerűsítését a Jedlik Ányos programban fogják megvalósítani.
Az államtitkár hangoztatta,
Az Ózdon átadott CT alkalmas arra, hogy azzal több vizsgálatot végezzenek el egységnyi idő alatt mint az eddigiekkel, jobb képminőségben, kisebb sugárterhelés mellett – jegyezte meg.
Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő elmondta: az átadott CT az ózdiak egészségét szolgálja és meggyorsítja a diagnózis felállítását is.
Csuzda Gábor fideszes országgyűlési képviselő ismertette:
a kórház főépületének energetikai fejlesztése több mint 1,1 milliárd forintból fog megvalósulni, január közepén pedig egy új mentőautót is kap a város.
Megjegyezte, Ózdnak egy új mentőállomás mellett egy új mammográfiás készülékre is szüksége lesz.
Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója szerint az ózdi fejlesztés a teljes vármegye egészségügyi ellátásnak szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. A beruházás egyszerre jelent gyorsabb diagnózist, pontosabb döntéseket, nagyobb betegbiztonságot és hatékonyabb gyógyítást – mondta.
Bélteczki János, az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója beszédében elmondta, az intézmény földrajzi fekvése miatt különösen fontos az, hogy a jó minőségű sürgősségi betegellátáshoz megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Hozzátette, a CT-nek köszönhetően az ózdi kórház felér az európai átlagkórházak technikai színvonalához és nagy segítség abban, hogy a betegeket nagyobb biztonságban láthassák el.
