Napi jó hír: így fejlődik a magyar egészségügy

Szerinte ez azért is különösen disszonáns és visszatetsző, mert éppen az ő politikai közössége az, amely blokkolja azokat az uniós forrásokat, amelyből ezt a programot eredetileg megvalósítani tervezik. Hozzátette, az Ózdon átadott CT is 70 milliárd forintnyi másik eszközzel együtt benne volt az úgynevezett Helyreállítási Alap programjában.

Ismertette, a projektben országosan összesen 900 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés valósulhatott volna meg. Azonban ezt „a brüsszeli bürokraták és a magyarországi helytartóik – élükön most éppen a Tisza Párttal politikai okokból blokkolják” – mondta.

Takács Péter beszédében azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy ha szerinte a magyar kormány mindent rosszul csinál, akkor „ne legyen gyáva és vállalja a szakpolitikai vitát” ellene. Erre az egészségügyi államtitkár szerint ő már számos lehetőséget kínált, azonban a tiszás politikus ezekkel nem élt.

Egy másik javaslatként Takács Péter azt fogalmazta meg Hegedűs Zsoltnak, hogy „szaladjon el Kollár Kingához” – aki kifejtette, hogy mennyire örül a kórházi felújítások elmaradásának – és beszélgessen az ő párttársával, a pártelnökével, Magyar Péterrel és az ő tartótisztjeikkel Brüsszelben, hogy ne blokkolják tovább a magyar kórházaknak, a magyar embereknek, a magyar egészségügynek járó fejlesztési forrásokat".

Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány – függetlenül attól, hogy politikai ellenfeleik „miben mesterkednek” – elkötelezett, hogy megvalósítson mindent, amelyet az uniós forrásból terveztek. Hozzátette az ózdi kórház épületének energetikai korszerűsítését a Jedlik Ányos programban fogják megvalósítani.