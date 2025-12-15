Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány takács péter országos diagnosztikai gyorsító program kórház belügyminisztérium program egészségügy

Napi jó hír: így fejlődik a magyar egészségügy

2025. december 15. 13:59

A magyar kormány minden olyan fejlesztést végre fog hajtani, amely a magyar egészségügyet, az egészségügyben dolgozókat és a betegeket szolgálja – jelentette ki Takács Péter.

2025. december 15. 13:59
null

A kormány mintegy 40 milliárd forint értékben szerez be nagy értékű diagnosztikai eszközöket az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban tisztán hazai forrásból – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn az Ózdi Almási Balogh Pál Kórházban, ahol új CT-készüléket adott át.

Takács Péter közölte, Ózdon több mint 200 millió forint állami támogatással valósulhatott meg az új CT-készülék beszerzése; a készülék szintlépést jelent a helyi kórház diagnosztikájában.

A gép hozzájárul ahhoz, hogy a „szűk időablakos” betegségeket – mint amilyen a stroke vagy a szívinfarktus – megfelelően ellássák a vármegye minden pontján – hangsúlyozta, hozzátéve: egy jó CT az agyvérzés diagnosztizálásához elengedhetetlen és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni az ózdiaktól.

Takács Péter úgy fogalmazott, nem mindenki gondolkodik úgy, ahogy a magyar kormány. Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje ugyanis egy nemrég közzétett Facebook-bejegyzésben kritizálta és támadta ezt a CT és MR telepítési programot – mondta.

Szerinte ez azért is különösen disszonáns és visszatetsző, mert éppen az ő politikai közössége az, amely blokkolja azokat az uniós forrásokat, amelyből ezt a programot eredetileg megvalósítani tervezik. Hozzátette, az Ózdon átadott CT is 70 milliárd forintnyi másik eszközzel együtt benne volt az úgynevezett Helyreállítási Alap programjában.

Ismertette, a projektben országosan összesen 900 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés valósulhatott volna meg. Azonban ezt „a brüsszeli bürokraták és a magyarországi helytartóik – élükön most éppen a Tisza Párttal politikai okokból blokkolják” – mondta.

Takács Péter beszédében azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy ha szerinte a magyar kormány mindent rosszul csinál, akkor „ne legyen gyáva és vállalja a szakpolitikai vitát” ellene. Erre az egészségügyi államtitkár szerint ő már számos lehetőséget kínált, azonban a tiszás politikus ezekkel nem élt.

Egy másik javaslatként Takács Péter azt fogalmazta meg Hegedűs Zsoltnak, hogy „szaladjon el Kollár Kingához” – aki kifejtette, hogy mennyire örül a kórházi felújítások elmaradásának – és beszélgessen az ő párttársával, a pártelnökével, Magyar Péterrel és az ő tartótisztjeikkel Brüsszelben, hogy ne blokkolják tovább a magyar kórházaknak, a magyar embereknek, a magyar egészségügynek járó fejlesztési forrásokat".

Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány – függetlenül attól, hogy politikai ellenfeleik „miben mesterkednek” – elkötelezett, hogy megvalósítson mindent, amelyet az uniós forrásból terveztek. Hozzátette az ózdi kórház épületének energetikai korszerűsítését a Jedlik Ányos programban fogják megvalósítani.

Az ózdiak is örülhetnek

Az államtitkár hangoztatta, 

a magyar kormány minden olyan fejlesztést végre fog hajtani, amely a magyar egészségügyet, az egészségügyben dolgozókat és a betegeket szolgálja.

 Az Ózdon átadott CT alkalmas arra, hogy azzal több vizsgálatot végezzenek el egységnyi idő alatt mint az eddigiekkel, jobb képminőségben, kisebb sugárterhelés mellett – jegyezte meg.

Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő elmondta: az átadott CT az ózdiak egészségét szolgálja és meggyorsítja a diagnózis felállítását is.

Csuzda Gábor fideszes országgyűlési képviselő ismertette: 

a kórház főépületének energetikai fejlesztése több mint 1,1 milliárd forintból fog megvalósulni, január közepén pedig egy új mentőautót is kap a város.

 Megjegyezte, Ózdnak egy új mentőállomás mellett egy új mammográfiás készülékre is szüksége lesz.

Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója szerint az ózdi fejlesztés a teljes vármegye egészségügyi ellátásnak szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. A beruházás egyszerre jelent gyorsabb diagnózist, pontosabb döntéseket, nagyobb betegbiztonságot és hatékonyabb gyógyítást – mondta.

Bélteczki János, az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója beszédében elmondta, az intézmény földrajzi fekvése miatt különösen fontos az, hogy a jó minőségű sürgősségi betegellátáshoz megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre. Hozzátette, a CT-nek köszönhetően az ózdi kórház felér az európai átlagkórházak technikai színvonalához és nagy segítség abban, hogy a betegeket nagyobb biztonságban láthassák el.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Takács Péter Facebook-oldala 

 

 

