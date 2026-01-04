Újabb év, újabb tanári béremelés (VIDEÓ)

Történelmi emelés a láthatáron: ennyivel nőhet a pedagógusok bére (VIDEÓ)
A részletszabályok szerint az emelés nem egyszeri döntés, hanem a már korábban elindított bérfejlesztési rendszer részeként valósul meg.
„Már 900 ezer forint felett van Magyarországon az átlagos tanárbér” – közölte Rétvári Bence államtitkár.
Újabb év, újabb tanár béremelés. A 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére – közölte Rétvári Bence.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára aláhúzta, hogy ezzel
öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére.
Azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket is tanítanak pedig egy 20 százalékos többletemelés is volt. De szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is – tette hozzá Rétvári.
„Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan.
Ezzel az emeléssel már 900 ezer forint felett van Magyarországon az átlagos tanárbér”
– ismertette az államtitkár.
Rétvári Bence azt is elmondta, hogy ez a béremelés 88 százalékban hazai forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból.
Elhangzott, hogy a tanári pálya egyre népszerűbb a felvételizők körében: idén is rekordmagas számban vettek fel pedagógusjelölteket az egyetemekre.
A Belügyminisztérium miniszterhelyettese megjegyezte, hogy mindenki emlékszik egy vagy több olyan pedagógusra, akik sokat tettek értük vagy gyermekeikért. „Fontos, hogy őket erkölcsileg és anyagilag is megbecsüljük. Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlékra. Mindenkinek sikeres tanévet kívánok” – zárta gondolatait Rétvári Bence.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay