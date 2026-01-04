Újabb év, újabb tanári béremelés (VIDEÓ)

Újabb év, újabb tanár béremelés. A 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére – közölte Rétvári Bence.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára aláhúzta, hogy ezzel