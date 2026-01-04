Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rétvári bence belügyminisztérium béremelés megbecsülés tanár államtitkár

Újabb év, újabb tanári béremelés (VIDEÓ)

2026. január 04. 09:21

„Már 900 ezer forint felett van Magyarországon az átlagos tanárbér” – közölte Rétvári Bence államtitkár.

2026. január 04. 09:21
null

Újabb év, újabb tanár béremelés. A 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére – közölte Rétvári Bence.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára aláhúzta, hogy ezzel 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére.

Azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket is tanítanak pedig egy 20 százalékos többletemelés is volt. De szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is – tette hozzá Rétvári.

„Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan.

Ezzel az emeléssel már 900 ezer forint felett van Magyarországon az átlagos tanárbér”

– ismertette az államtitkár. 

Rétvári Bence azt is elmondta, hogy ez a béremelés 88 százalékban hazai forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre népszerűbb a tanári pálya

 Elhangzott, hogy a tanári pálya egyre népszerűbb a felvételizők körében: idén is rekordmagas számban vettek fel pedagógusjelölteket az egyetemekre.

A Belügyminisztérium miniszterhelyettese megjegyezte, hogy mindenki emlékszik egy vagy több olyan pedagógusra, akik  sokat tettek értük vagy gyermekeikért. „Fontos, hogy őket erkölcsileg és anyagilag is megbecsüljük. Köszönjük az óvónők, a tanítók és a tanárok munkáját. A megemelkedett bér februárban érkezik a számlékra. Mindenkinek sikeres tanévet kívánok” – zárta gondolatait Rétvári Bence.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!