Ennek nem fog örülni Karácsony Gergely: szégyenlista élére került Budapest
Ez biztosan nem kerül ki a dicsőségfalra.
KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.
Az lenne a legjobb, ha Karácsony Gergely egy jó tündértől tisztességet kapna karácsonyra . Szép dobozban, piros masnival átkötve. A tisztességben ugyanis olyan értékek vannak elrejtve, amik KarGeriből hiányoznak:
becsületesség, erkölcsös viselkedés, hűség.
Hűség, becsületesség, erkölcsösség a választói felé, akik magas pozícióba juttatták, mert remélték, hogy rá tud szolgálni a bizalomra. Sokadszorra is kiderült, hogy nem tud. Hitványul bánik a budapestiekkel.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez biztosan nem kerül ki a dicsőségfalra.
Csődben van a főváros. Azért van csődben, mert Karácsony Gergely képtelen volt a gazdálkodást kézben tartani. Főpolgármesterként tehát megbukott. De olyan szerencséje van, hogy a kormány kész segíteni. Csak ki kell mondania, hogy Budapest csődben van. De erre képtelen. Fontosabb neki a saját hiúsága, ellenzéki büszkesége, mint a budapestiek szolgálata. Amire felesküdött.
És ezzel a szánalmas magatartással azt hiszi, győzött. Ugyan már! Az ő győzelmi mantrájával nem megy a busz, a villamos, nem lesz fizetése az embereknek, nem fog fejlődni a város.
A város csak a források felhasználásával működik, amit a kormány biztosít. Pedig már Baranyi Krisztina személyében követet is küldött a kormányfőnek, aki arra kérte, Orbán üljön le tárgyalni Karácsonnyal. Hát nem nevetséges? Csak ki kéne mondani azt a helyzetet, amit előidézett, hogy felelőtlen gazdálkodása révén fizetésképtelenné tette a fővárost.
De KariGeri a budapestiek helyett csak magára gondol. Hiúságát pajzzsal védi.
Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely félrevezeti a nyilvánosságot, amikor egy bírósági döntésre hivatkozva kérdőjelezi meg a szolidaritási hozzájárulás befizetésének kötelezettségét. Ez a döntés arról szól, hogy „a befizetés módjának hogyan kell megtörténnie. Ez egy technikai dolog. (…)
Semmilyen döntés nem kérdőjelezte meg azt, hogy a fővárosnak – sok más, jó gazdasági helyzetben lévő önkormányzathoz hasonlóan – támogatnia kell a szolidaritási hozzájáruláson keresztül a nehezebb helyzetben lévő településeket. Ezt a többi önkormányzat gond nélkül megteszi anélkül, hogy csődbe menne.”
A kisebbek, a sokkal szegényebbek megtették, él bennük a normális emberi érzés, a szolidaritás érzése.
„A győzelem nem mondhat ellent a tisztességnek” – mondja Monica McCarty amerikai írónő. Karácsonynál azonban épp ez a két dolog hibádzik, de nagyon. 1. A győzelem. 2. A tisztesség.
Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha január 1-ig nem érkezik pénz a fővárosi önkormányzathoz, Karácsony Gergely úgy válaszolt, hogy „ez egyszerűen nem fordulhat elő”.
Miért nem, kedves Gergely?
Úgy tesz, mint akinek fogalma sincs az alkotmányos hierarchiáról, ami megszabja a rendet az intézmények között. Az önkormányzat pedig a kormány, az Országgyűlés alatt van. Sokkal. Nem véletlen, hogy ez az intézmény alkothatja a legalacsonyabb szintű jogszabályt, a rendeletet. Ezek után miről beszél Karácsony, amikor pökhendien azt mondja: „Az állam elveszi tőlünk a pénzt, majd eljátssza a megmentőt, és ő fizeti ki a béreket. Ez politikailag és erkölcsileg is abszurd – egy örkényi dráma.”
Ezt is ajánljuk a témában
A főpolgármester szerint Budapestnek tisztességes, kiszámítható finanszírozást kellene kapnia a közszolgáltatások működtetéséhez.
Ez öncélú gúnyolódás, amin az ilyen Magyar Péter- és Karácsony-félék képesek csak nevetni, és az a liberális értelmiség, amely a körúton belül lakik és képtelen elfogadni, hogy ebben az országban sosem volt és nem is lesz többségük. Így irányítani sem tudnak. Ezért nagyon frusztráltak.
Amikor rövid időre volt, például Demszky idején, akkor sem volt valójában önálló többségük, csak az MSZP-s koalíció hozzásegítette őket. De ma már MSZP sincs, hiába küzdenek a szocik a parlamentbe jutásért, mint malac a jégen, lecsúsztak a pályáról.
Az nyilvánvaló, hogy Budapest működni fog a jövőben is. A lakosság mindennapos nyugalmát nem fogja megzavarni Karácsony nevetséges kakaskodása. Még akkor sem, ha Karácsony Kornis Mihály több évtizedes tételmondatához igazítja magatartását, miszerint
„Mi [liberálisok] sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.”
És ezen a helyzeten az sem változtatna, ha Orbán Viktor leülne tárgyalni a főpolgármesterrel. A jogszabályi hierarchiát a tárgyalóasztal mellett sem lehet felülírni.
Abban pedig biztos lehet Karácsony, hogy ha január után is mennek menetrend szerint majd a buszok, senki nem fog arra gondolni, hogy a pénzt a főpolgármester teremtette elő hozzá. Annál inkább arra, hogy ő vitte csődbe a várost.
Jobb lenne, ha tisztesség tantárgyból megpróbálná letenni pótvizsgát. Ha már a rendes vizsgán csúfosan megbukott belőle.
(Fotó: Kőhalmi Péter, AFP)
Kapcsolódó vélemény
Még jó, hogy ott van a villámhárító, vagyis a Fidesz-KDNP kormány – így a fővárosiak megszokott életébe nem vághat bele a ménkű...
***