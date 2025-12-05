A kisebbek, a sokkal szegényebbek megtették, él bennük a normális emberi érzés, a szolidaritás érzése.

„A győzelem nem mondhat ellent a tisztességnek” – mondja Monica McCarty amerikai írónő. Karácsonynál azonban épp ez a két dolog hibádzik, de nagyon. 1. A győzelem. 2. A tisztesség.

Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha január 1-ig nem érkezik pénz a fővárosi önkormányzathoz, Karácsony Gergely úgy válaszolt, hogy „ez egyszerűen nem fordulhat elő”.

Miért nem, kedves Gergely?

Úgy tesz, mint akinek fogalma sincs az alkotmányos hierarchiáról, ami megszabja a rendet az intézmények között. Az önkormányzat pedig a kormány, az Országgyűlés alatt van. Sokkal. Nem véletlen, hogy ez az intézmény alkothatja a legalacsonyabb szintű jogszabályt, a rendeletet. Ezek után miről beszél Karácsony, amikor pökhendien azt mondja: „Az állam elveszi tőlünk a pénzt, majd eljátssza a megmentőt, és ő fizeti ki a béreket. Ez politikailag és erkölcsileg is abszurd – egy örkényi dráma.”