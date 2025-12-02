Karácsony továbbra is a kormányra mutogat és a Karmelitánál tüntet
Szentkirályi Alexandra szerint Budapest nem pénzhiánnyal küzd, hanem rossz városvezetéstől szenved.
Még jó, hogy ott van a villámhárító, vagyis a Fidesz-KDNP kormány – így a fővárosiak megszokott életébe nem vághat bele a ménkű...
Néztem a tüntetést, a fáklyás felvonulás baktató résztvevőit, élükön a bambán fancsali Karácsonnyal; üres tekintete mögött gonosz gondolatok mozognak.
Tudja, hogy a menet a budapestiek átverése. Biodíszletként használja őket ahhoz, hogy saját politikai pecsenyéjét sütögesse.
Becsapja a szerencsétlen szavazóit. Kivéreztetésről delirál, miközben tisztában van vele, hogy ott a pénz a sublótban, de jobban esik letagadni, és azt mondani, hogy a kormány a hibás. Tudja jól, hogy nagy baj nem lehet belőle, mert a kormány segíteni fog, akár van pénz, akár nincs. Latorcai Csaba ki is mondta:
A kormány garantálja, hogy Budapesten minden körülmények között lesz közszolgáltatás. Menni fog a busz, a villamos, a metró, a szociális, kulturális intézmények működni fognak. Garantáljuk azt is, hogy az elvégzett munka után a bér megfizetésre kerül.”
Így könnyű fáklyát ragadni és üres zsebünk kifordított bélését a világnak mutogatni. És a lelkünk mélyén nagyokat röhögni a kormányon.
„Ilyen egy igazi tüntetés. Kétségbeesett, hirtelen és örömteli” – mondja Marija Aljohina orosz politikai aktivista, a Pussy Riot nevű zenekar tagja. Főleg az örömtelin van a hangsúly, mert legfeljebb a követők lehetnek kétségbeesve a város működése miatt, akiket Karácsony bamba képpel, üres tekintettel, örömében egyenesen kiröhög.
Azt ugyanis nem meri elmondani nekik, hogy ügyetlen és alkalmatlan a város vezetésére. Csak azzal képes pozícióban tartani magát, hogy a kormányt gyalázza. Ez hozza neki a szavazatot. Teljesítmény nulla. Tény, hogy
„Budapest baloldali”, mondta a minap Orbán.
Tételezzük föl, hogy Karácsony Gergely fáklyás követői tök kukák és fogalmuk sincs, milyen felelőtlen, rossz vezető is az ő főpolgármesterük. Ők is a szemetes, koszos Pesten élnek, kerülgetik a hajléktalanokat, esetleg látogatják a józsefvárosi drogcentrumokat, de ez nekik nem számít. Mégis tüntetnek, pedig mindenük megvan.
Tüntetni a jóért szoktak. Béremelésért, szabadságért, emberi jogokért. Ekkora szabadságuk nem volt, mióta élnek, mint az elmúlt 15 évben. Valójában csak a körúton belüli értelmiség érzi rosszul magát. Nekik is mindenük megvan, de nem ők a főnökök, mint voltak negyven évig Kádár és Aczél György mellett, akiknek árnyékában lehetett olyanokat mondani, hogy a magyarok genetikája ilyen meg olyan, és nem koppintottak az orrára senkinek.
De most, hogy KariGeri fenn akarja tartani a mocskot, a hajléktalanságot, a drogos Józsefvárost, hogy semmit nem fejleszt, csak magukat tartják fenn a milliárdokból, és rosszul gazdálkodva csődbe viszik a fővárost, az nekik jó. És pfúj, kormány! Mert a gazdag települések pénzéből a szolidaritási hozzájárulás révén a szegényebbeknek is juttat. Ez nagy gonoszság tényleg, ugye?
Ez nem tetszik Karácsonynak, de azt már nem meri kimondani, hogy csődbe vitte a várost és hogy viseli ezért a felelősséget. Azt nem.
Szentkirályi Akexandra hangsúlyozta, a főpolgármester úgy tekint a fővárosra, mint egy politikai színpadra, ahol a saját politikai érdekeit építgetné tovább. Másra hárítja a felelősséget, a csődöt, amit az elmúlt hat év városvezetése, az elmúlt egy évben már a Tisza frakcióval megerősítve, előidézett.
Pedig egyenesebb lenne kimondani, hogy a főváros fizetésképtelen és nem tudja a 27 ezer dolgozó megélhetését garantálni.
„A budapestiek nem ihatják meg ennek a felelőtlenül gazdálkodó városvezetésnek a levét” – emelte ki Szentkirályi. Karácsony csak harcolni hajlandó, politikai érdeket érvényesíteni, ahogy anno Gyurcsány Ferenc követelte tőle. Könnyen lehet, ez az alku már Magyar Péterrel is megköttetett.
Mindenesetre a trükközések ebbe az irányba hatnak. Még azt sem lehet tudni, mekkora a hiány. Karácsony Gergely az elmúlt két évben a pénzt eldugta saját koalíciós partnerei elől, utána a közvélemény elől is annak érdekében, hogy a sikeres városvezető képét mutassa. Egyszer 40, másszor 14, majd 9 milliárdos hiányról beszél.
A tüntetés a felelőtlenség fenntartásáról szól. A felvonulás a budapestiek átverése. Még jó, hogy ott van a villámhárító, a kormány, így a fővárosiak megszokott napi életvitelébe nem vághat bele a ménkű.
(Fotó: Hegedűs Róbert, MTI /MTVA)
