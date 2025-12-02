Ft
12. 02.
kedd
életvitelébe ménkű csőd KariGeri

Új szint: Karácsony Gergely tüntetése nem más, mint a budapestiek szemérmetlen átverése

2025. december 02. 15:35

Még jó, hogy ott van a villámhárító, vagyis a Fidesz-KDNP kormány – így a fővárosiak megszokott életébe nem vághat bele a ménkű...

2025. december 02. 15:35
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Néztem a tüntetést, a fáklyás felvonulás baktató résztvevőit, élükön a bambán fancsali Karácsonnyal; üres tekintete mögött gonosz gondolatok mozognak.

Tudja, hogy a menet a budapestiek átverése. Biodíszletként használja őket ahhoz, hogy saját politikai pecsenyéjét sütögesse. 

Becsapja a szerencsétlen szavazóit. Kivéreztetésről delirál, miközben tisztában van vele, hogy ott a pénz a sublótban, de jobban esik letagadni, és azt mondani, hogy a kormány a hibás. Tudja jól, hogy nagy baj nem lehet belőle, mert a kormány segíteni fog, akár van pénz, akár nincs. Latorcai Csaba ki is mondta: 

A kormány garantálja, hogy Budapesten minden körülmények között lesz közszolgáltatás. Menni fog a busz, a villamos, a metró, a szociális, kulturális intézmények működni fognak. Garantáljuk azt is, hogy az elvégzett munka után a bér megfizetésre kerül.” 

Így könnyű fáklyát ragadni és üres zsebünk kifordított bélését a világnak mutogatni. És a lelkünk mélyén nagyokat röhögni a kormányon.

„Ilyen egy igazi tüntetés. Kétségbeesett, hirtelen és örömteli” – mondja Marija Aljohina orosz politikai aktivista, a Pussy Riot nevű zenekar tagja. Főleg az örömtelin van a hangsúly, mert legfeljebb a követők lehetnek kétségbeesve a város működése miatt, akiket Karácsony bamba képpel, üres tekintettel, örömében egyenesen kiröhög. 

Azt ugyanis nem meri elmondani nekik, hogy ügyetlen és alkalmatlan a város vezetésére. Csak azzal képes pozícióban tartani magát, hogy a kormányt gyalázza. Ez hozza neki a szavazatot. Teljesítmény nulla. Tény, hogy

„Budapest baloldali”, mondta a minap Orbán.

Tételezzük föl, hogy Karácsony Gergely fáklyás követői tök kukák és fogalmuk sincs, milyen felelőtlen, rossz vezető is az ő főpolgármesterük. Ők is a szemetes, koszos Pesten élnek, kerülgetik a hajléktalanokat, esetleg látogatják a józsefvárosi drogcentrumokat, de ez nekik nem számít. Mégis tüntetnek, pedig mindenük megvan. 

Tüntetni a jóért szoktak. Béremelésért, szabadságért, emberi jogokért. Ekkora szabadságuk nem volt, mióta élnek, mint az elmúlt 15 évben. Valójában csak a körúton belüli értelmiség érzi rosszul magát. Nekik is mindenük megvan, de nem ők a főnökök, mint voltak negyven évig Kádár és Aczél György mellett, akiknek árnyékában lehetett olyanokat mondani, hogy a magyarok genetikája ilyen meg olyan, és nem koppintottak az orrára senkinek.

De most, hogy KariGeri fenn akarja tartani a mocskot, a hajléktalanságot, a drogos Józsefvárost, hogy semmit nem fejleszt, csak magukat tartják fenn a milliárdokból, és rosszul gazdálkodva csődbe viszik a fővárost, az nekik jó. És pfúj, kormány! Mert a gazdag települések pénzéből a szolidaritási hozzájárulás révén a szegényebbeknek is juttat. Ez nagy gonoszság tényleg, ugye? 

Ez nem tetszik Karácsonynak, de azt már nem meri kimondani, hogy csődbe vitte a várost és hogy viseli ezért a felelősséget. Azt nem. 

Szentkirályi Akexandra hangsúlyozta, a főpolgármester úgy tekint a fővárosra, mint egy politikai színpadra, ahol a saját politikai érdekeit építgetné tovább. Másra hárítja a felelősséget, a csődöt, amit az elmúlt hat év városvezetése, az elmúlt egy évben már a Tisza frakcióval megerősítve, előidézett.  

Pedig egyenesebb lenne kimondani, hogy a főváros fizetésképtelen és nem tudja a 27 ezer dolgozó megélhetését garantálni. 

„A budapestiek nem ihatják meg ennek a felelőtlenül gazdálkodó városvezetésnek a levét” – emelte ki Szentkirályi. Karácsony csak harcolni hajlandó, politikai érdeket érvényesíteni, ahogy anno Gyurcsány Ferenc követelte tőle. Könnyen lehet, ez az alku már Magyar Péterrel is megköttetett.   

Mindenesetre a trükközések ebbe az irányba hatnak. Még azt sem lehet tudni, mekkora a hiány. Karácsony Gergely az elmúlt két évben a pénzt eldugta saját koalíciós partnerei elől, utána a közvélemény elől is annak érdekében, hogy a sikeres városvezető képét mutassa. Egyszer 40, másszor 14, majd 9 milliárdos hiányról beszél. 

A tüntetés a felelőtlenség fenntartásáról szól. A felvonulás a budapestiek átverése. Még jó, hogy ott van a villámhárító, a kormány, így a fővárosiak megszokott napi életvitelébe nem vághat bele a ménkű.

(Fotó: Hegedűs Róbert, MTI /MTVA)

csulak
2025. december 02. 16:40
a magyar Kormany vonja felelosegre es buntesse azokat akik csodbe vittek Butapestet !
august
•••
2025. december 02. 16:21 Szerkesztve
:)) A nagyváros velejárója, hogy még a lépcsőházában sem ismeri az ott lakókat, de nem is érdekli. -- A legviccesebb, és legnevetségesebb az, hogy az önkormányzati választásoknál indult a választási matek, hogy most bezzeg beszarhat a Fidesz, mert a balliberális önkormányzati győzelmekkel 3 millió ember életkörülményeire lesznek közvetlen hatással az ellenzéki erők. Ebből a fővárosban van 1,7 millió. De vicces módon nem a balliberális városvezetés van hatással, hanem a Zorbán. Még a háromszorosára emelkedett bevételei után is, miközben a kormányzat milliárdos fővárosi fejlesztéseket valósít meg..
Búvár Kund
2025. december 02. 16:13
Még megzavarná a pestiek kis világképét, ha eljutna a tudatukig a valóság. Vakítani kell a panelprolit!
nyugalom
2025. december 02. 16:10
Bünti nem jàr érte?
