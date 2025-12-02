„Ilyen egy igazi tüntetés. Kétségbeesett, hirtelen és örömteli” – mondja Marija Aljohina orosz politikai aktivista, a Pussy Riot nevű zenekar tagja. Főleg az örömtelin van a hangsúly, mert legfeljebb a követők lehetnek kétségbeesve a város működése miatt, akiket Karácsony bamba képpel, üres tekintettel, örömében egyenesen kiröhög.

Azt ugyanis nem meri elmondani nekik, hogy ügyetlen és alkalmatlan a város vezetésére. Csak azzal képes pozícióban tartani magát, hogy a kormányt gyalázza. Ez hozza neki a szavazatot. Teljesítmény nulla. Tény, hogy

„Budapest baloldali”, mondta a minap Orbán.

Tételezzük föl, hogy Karácsony Gergely fáklyás követői tök kukák és fogalmuk sincs, milyen felelőtlen, rossz vezető is az ő főpolgármesterük. Ők is a szemetes, koszos Pesten élnek, kerülgetik a hajléktalanokat, esetleg látogatják a józsefvárosi drogcentrumokat, de ez nekik nem számít. Mégis tüntetnek, pedig mindenük megvan.

Tüntetni a jóért szoktak. Béremelésért, szabadságért, emberi jogokért. Ekkora szabadságuk nem volt, mióta élnek, mint az elmúlt 15 évben. Valójában csak a körúton belüli értelmiség érzi rosszul magát. Nekik is mindenük megvan, de nem ők a főnökök, mint voltak negyven évig Kádár és Aczél György mellett, akiknek árnyékában lehetett olyanokat mondani, hogy a magyarok genetikája ilyen meg olyan, és nem koppintottak az orrára senkinek.