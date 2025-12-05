Ott tartunk, hogy a kormány saját törvényjavaslata cáfolja meg a miniszterelnök kimondott szavait. Teljességgel végiggondolatlan szöveg került a parlament honlapjára, olyan, ami minden egyes, első személyben megfogalmazott ígéret ellenére sem garantálja azt, hogy a Budapest-család dolgozói időben megkapják a bérüket.

Ordít róla, hogy egy céljuk volt: a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése. Mert még mindig nem fogják föl, hogy Budapest nem fog letérdelni, és nem engedi a gerincének megroppantását.