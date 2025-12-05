Ft
12. 05.
péntek
törvényjavaslat Magyarország csőd adomány Budapest parlament Karácsony Gergely ígéret

Magyarország kormánya uzsoráskormány

2025. december 05. 16:59

Még mindig nem fogják föl, hogy Budapest nem fog letérdelni, és nem engedi a gerincének megroppantását.

2025. december 05. 16:59
null
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Magyarország kormánya uzsoráskormány.

Ráadásul minősített eset, mert előbb kizsebeli Budapestet, majd amit törvénytelenül elvett a várostól, azt hitelként akarja nagy kegyesen visszaadni kamattal. Zsebes uzsorások.

Ott tartunk, hogy a kormány saját törvényjavaslata cáfolja meg a miniszterelnök kimondott szavait. Teljességgel végiggondolatlan szöveg került a parlament honlapjára, olyan, ami minden egyes, első személyben megfogalmazott ígéret ellenére sem garantálja azt, hogy a Budapest-család dolgozói időben megkapják a bérüket.

Ordít róla, hogy egy céljuk volt: a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése. Mert még mindig nem fogják föl, hogy Budapest nem fog letérdelni, és nem engedi a gerincének megroppantását.

A kormány hitelnek nevezi azt, ami valójában adósság, segítségnek nevezi azt, ami valójában kötelesség. Minden forint, amit Budapest visszakap, az nem adomány, nem kegy, hanem a budapestiek pénze, amit törvénytelenül vettek el tőlük.”

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

zsanett-kúnrum
•••
2025. december 05. 18:36 Szerkesztve
Ez a kalógelgely ízíg vérig budapest, nem bokázik, nem térdepel, olyan hősies.
Válasz erre
0
0
madárinfluencer
2025. december 05. 18:28
Karácsony Gergely végülis nem vezette be a Tiborcz adót és nem alapította meg a Budapest köztársaságot, melybe közvetlenül özönlöttek volna a nagy pénzek az EU-ból, így nem sikerült a szabadabb, boldogabb, szolidárisabb Budapestet létrehoznia. Egyedül a zöldebbé tétel sikerült, mert néhol derékig ért a gaz a városban. Majd Magyar Péternek sikerülni fog a zebrákra kivetett 100 milliós luxusadóból.
Válasz erre
2
0
angie1
•••
2025. december 05. 18:22 Szerkesztve
Hja, hát úgy kell gazdálkodni,hogy a kormány ne tudja bokáztatni a fővárost! Nem a haveroknak és a háttérhatalomnak kell kitalicskázni a lóvét, hanem Budapestre kéne költeni! Ugyanis ez a mi pénzünk, nem a DS-é!
Válasz erre
5
0
chiron
2025. december 05. 18:16
Amikor a milliárdokat elsikkasztó óvodás arcoskodni kezd. Tudja, hogy mennyi pénzt lopott el. Tudja, hogy nem úszhatja meg, ("elásnak") hacsak nem drámázik, előre menekül, hátha van, aki még hisz neki. Azért csinálja. A buszsávban a hátsó ülésen alvó, autósgyűlölő, nyírtassi, sikkasztó óvodás.
Válasz erre
8
0
