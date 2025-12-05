Ft
12. 05.
péntek
Bejelentette a kormány: Budapest megkapja a segítséget, itt a törvényjavaslat

2025. december 05. 16:51

A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak – tette hozzá a tárcavezető.

2025. december 05. 16:51
A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely azt írta: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.

A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak – tette hozzá a tárcavezető. Gulyás Gergely kiemelte: a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.

(MTI)

Fotó: Illyés Tibor/MTI

madárinfluencer
•••
2025. december 05. 18:18 Szerkesztve
Karácsony Gergely végülis nem vezette be a Tiborcz adót és nem alapította meg a Budapest köztársaságot, melybe közvetlenül özönlöttek volna a nagy pénzek az EU-ból, így nem sikerült a szabadabb, boldogabb, szolidárisabb Budapestet létrehoznia. Egyedül a zöldebbé tétel sikerült, mert néhol derékig ért a gaz a városban. Majd Magyar Péternek sikerülni fog a zebrákra kivetett 100 milliós luxusadóból.
Válasz erre
3
2
Ízisz
•••
2025. december 05. 18:17 Szerkesztve
Z. A dolgozók bérét hitelbe kapja a kamugeci... Amihez nem férnek hozzá!!! Vissza kell majd fizetni... Mivel nem jelentett csődöt a nyirtassi tahó, így tud segíteni a kormány!!! Saját csapdájába esett a hülyénvigyorgó!!! 💯😝😆 ❗ Toporzékol is a szemét főpolgi!!! 💯🤭❗
Válasz erre
7
0
red-bullshit
2025. december 05. 18:09
Rendben, fizessük ki de akkor a jegy és bérlet bevételek is az állami kasszába kerüljenek be. Valamit valamiért.
Válasz erre
7
0
Abiondi
2025. december 05. 17:54
Fizetésképtelenség... kulcsszó! Tehát csődöt kell GeLgőnek jelenteni. Utána jöhet a mentőcsomag. A csőd bejelentése GeLgő politikai pályafutásának a végét jelenti, ezért húzza az időt ennek bejelentésével. Közben a pénzmorzsákat összesöpörve, még mennek a pénzek a haveroknak! Jövőre új főpolgink lesz, ez tuti!
Válasz erre
6
0
