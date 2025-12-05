Bejelentette a kormány: Budapest megkapja a segítséget, itt a törvényjavaslat

Magyarország kormánya uzsoráskormány
Még mindig nem fogják föl, hogy Budapest nem fog letérdelni, és nem engedi a gerincének megroppantását.
A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak – tette hozzá a tárcavezető.
A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely azt írta: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.
Gulyás Gergely kiemelte: a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.
Budapesten ma nagy baj van, de akár már holnap érkezhet a segítség. Orbán Viktor ugyanis hű a szavához.
(MTI)
Fotó: Illyés Tibor/MTI