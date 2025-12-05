„Mindeközben a választókerületemben lévő Ambrózfalva csődeljárásnak vetette alá magát, épp most érnek a végére. Átütemezik az adósságfizetést, és új pénzügyi tervet kell készíteniük, hogy kilábaljanak a bajból. Felelősségteljes döntést hoztak, behúzták a kéziféket a település érdekében. Pedig kevesebb, mint 500-an élnek ott. Miért gondolja azt Budapest, hogy más szabályok vonatkoznak rá, mint bármely más önkormányzatra? A kétmilliós Budapest vajon fékezés nélkül megy a szakadék felé, vagy pedig a jajveszékelést lassan felváltják a tettek?

Budapesten ma nagy baj van, de akár már holnap érkezhet a segítség. Orbán Viktor ugyanis hű a szavához: Magyarország kormánya nem hagyja, hogy a fővárosi vezetők alkalmatlanságának a budapestiek fizessék meg az árát.