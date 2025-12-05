Ft
angolnázás Magyarország csőd Budapest Lázár János szabály Karácsony Gergely felelősség

Nincs több angolnázás, Karácsony Gergely és körének ideje vállalnia a felelősséget: beismerni, kimondani, vagy lemondani

2025. december 05. 16:16

Budapesten ma nagy baj van, de akár már holnap érkezhet a segítség. Orbán Viktor ugyanis hű a szavához.

2025. december 05. 16:16
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„Mindeközben a választókerületemben lévő Ambrózfalva csődeljárásnak vetette alá magát, épp most érnek a végére. Átütemezik az adósságfizetést, és új pénzügyi tervet kell készíteniük, hogy kilábaljanak a bajból. Felelősségteljes döntést hoztak, behúzták a kéziféket a település érdekében. Pedig kevesebb, mint 500-an élnek ott. Miért gondolja azt Budapest, hogy más szabályok vonatkoznak rá, mint bármely más önkormányzatra? A kétmilliós Budapest vajon fékezés nélkül megy a szakadék felé, vagy pedig a jajveszékelést lassan felváltják a tettek?

Budapesten ma nagy baj van, de akár már holnap érkezhet a segítség. Orbán Viktor ugyanis hű a szavához: Magyarország kormánya nem hagyja, hogy a fővárosi vezetők alkalmatlanságának a budapestiek fizessék meg az árát. 

Nincs több haladék, nincs több angolnázás, Karácsony Gergely és körének ideje vállalnia a felelősséget. Beismerni, kimondani, vagy lemondani. Minden önkormányzatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Nincs más út.”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2025. december 05. 18:27
Lelepleződött -esztelen a királylányfi.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 05. 18:00
a mocskos budapesti libsik miert ernek tobbet mint Ambrozfalva lakoi? Miert kell ujra es ujra kihuzni a szarbol oket, amibe az altaluk valasztott inkompetens vezetesuk donti oket? Amit az allam fizet, azt vegye is allami tulajdonba, minden bevetelevel/kiadasaval egyutt, Karacsonyek igy ujra es ujra rohogve eltapsoljak a penzt, aztan tartjak a markukat
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 05. 17:37
egyiket sem fogjak tenni ! DE elkell a felelosoket szamoltatni !
Válasz erre
3
0
sanya55-2
•••
2025. december 05. 17:35 Szerkesztve
Kormányfő-i babérokra hajt megint, ő megmutatja ki a legény, a buzi bandájának, mert érzése szerinte lecserélik Szaros Petit ő-rá. Ő lesz Fostos Gelygő
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!