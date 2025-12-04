Ft
12. 04.
csütörtök
Népligeti felüljáró Gloriett-lakótelep Baranyi Krisztina Ferencváros Karácsony Gergely

A földdel teszik egyenlővé a kulcsfontosságú budapesti felüljárót: Karácsony Gergelyék kimondták a végső ítéletet

2025. december 04. 08:15

Eldőlt a sorsdöntő kérdés.

2025. december 04. 08:15
null

Hosszú távon a népligeti felüljáró teljes elbontását, és egy korszerű, szintbeli csomópont kialakítását tartaná szükségesnek a főváros vezetése és Ferencváros polgármestere is – derült ki Karácsony Gergely főpolgármester InfoRádió Aréna című műsorában tett nyilatkozataiból, valamint Baranyi Krisztina álláspontjából.

A felüljáró városközpont felé vezető oldalán a külső sáv már több mint két éve le van zárva. A 2023-as műszaki vizsgálatok alapján a szerkezet komoly felújításra szorulna, ám a főpolgármester szerint a felüljárónak ma már nincs olyan forgalmi szerepe, amely indokolná a drága rekonstrukciót.

A városvezetés szerint a bontás a racionálisabb megoldás

Karácsony Gergely elmondta: elvi döntés született arról, hogy hosszú távon nem számolnak a felüljáróval. A bontás ugyan komoly kiadást jelentene, de lehetőséget teremtene a terület humanizálására és korszerűbb közlekedési megoldások kialakítására.

A tervek között szerepel a 42-es villamos vonalának meghosszabbítása a Gloriett-lakótelep irányába, illetve annak lehetősége is felmerült, hogy a villamos elérje a népligeti csomópontot.

Ferencváros is támogatja a bontást

Baranyi Krisztina polgármester megerősítette: a két évvel ezelőtti vizsgálatok után már akkor látszott, hogy a felüljáró felújítása rendkívül költséges lenne. A forgalmi elemzések szerint szintbeli kereszteződéssel ugyanúgy el lehetne vezetni a jelenlegi forgalmat.

Baranyi szerint a bontás 1–1,5 milliárd forintból megvalósítható lenne, ami olcsóbb, mint a teljes felújítás.

Bár a főváros tervei készen állnak, a megvalósítást jelenleg a forráshiány akadályozza. A BKK szerint a projekt tervezése csak uniós támogatás elérhetősége esetén kezdődhet meg, a kivitelezés pedig legkorábban 2028-ban indulhatna.

Mindeközben a forgalomkorlátozás miatt a környéken továbbra is jelentős torlódások alakulnak ki, és kérdéses, mikor születik végleges döntés a több mint 45 éve működő felüljáró sorsáról.

Nyitókép: BKK

 

