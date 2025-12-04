A földdel teszik egyenlővé a kulcsfontosságú budapesti felüljárót: Karácsony Gergelyék kimondták a végső ítéletet

Hosszú távon a népligeti felüljáró teljes elbontását, és egy korszerű, szintbeli csomópont kialakítását tartaná szükségesnek a főváros vezetése és Ferencváros polgármestere is – derült ki Karácsony Gergely főpolgármester InfoRádió Aréna című műsorában tett nyilatkozataiból, valamint Baranyi Krisztina álláspontjából.

A felüljáró városközpont felé vezető oldalán a külső sáv már több mint két éve le van zárva. A 2023-as műszaki vizsgálatok alapján a szerkezet komoly felújításra szorulna, ám a főpolgármester szerint a felüljárónak ma már nincs olyan forgalmi szerepe, amely indokolná a drága rekonstrukciót.