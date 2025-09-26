Ft
Budapest biciklisáv Karácsony Gergely

Budapest: teljes csőd

2025. szeptember 26. 12:06

Karácsonyék nyakig eladósították és teljesen lezüllesztették a magyar fővárost.

2025. szeptember 26. 12:06
null
Ágoston Balázs
Ágoston Balázs
Magyar Nemzet

„Szeptember elején közel 70 milliárd forint volt a fővárosi önkormányzat adóssága. Ez önmagában is jelzi, hogy Karácsony Gergely és csapata képtelen Budapest felelős vezetésére. Egyszer végre fel kell tenni nekik azt az egyszerű kérdést: hol a pénz?

2019-ben ugyanis, amikor sajnálatosan rászabadultak a fővárosra, 214 milliárd forint többlet volt a kasszában. Vagyis hat év alatt 284 milliárdot tapsoltak el úgy, hogy évente több mint 300 milliárd forintot kasszíroznak csak az iparűzési adóból.

Ehhez képest Budapest ma az anyagi csőd szélén táncol, erkölcsileg és szakmailag pedig be is következett a teljes csőd. Aligha lehet másnak minősíteni azt a tényt, hogy a nemzet jobb sorsra érdemes fővárosa, amit egykor a Duna királynőjének neveztek, ma úszik a koszban, a szemétben, mivel Karácsonyék azzal kezdték ámokfutásukat még 2019-ben, hogy spórolás céljából leszerelték az utcai kukák jelentős részét. Ne kérdezzék, hogy hol van itt a takarékoskodás, erre saját maguk sem tudnának felelni. A közterületeken, a buszokon, villamosokon bevizelt, gyakran agresszív, részeg vagy drogos csövesek randalíroznak, mert a szélsőliberális filozófia szerint ez nekik természetes joguk, mivel a város mindenkié. Kivéve persze a normális többséget, amely szenved a devian­cia szabad önmegvalósításától. Meg attól, hogy a tömegközlekedés egyre kao­tikusabb, egymás után gyulladnak ki a buszok, a menetrend számos járat vonalán teljesen esetlegessé vált, az eszetlenül az utakra pacsmagolt biciklisávok csak az ellenségnek kikiáltott és üldözött autósok bosszantására jók, a kerékpárosok zöme – noha a KRESZ tiltja – továbbra is büntetlenül száguldozik a járdákon, amelyeket ellepnek az összevissza otthagyott bérelhető elektromos rollerek.

Hat év alatt képtelenek voltak alkotni, teremteni, építeni – annak kell örülni, hogy néhány, még Tarlós István főpolgármestersége idején elindított felújítást befejeztek, még ha jóval drágábban is, amint azt a Lánchíd esete bizonyítja. A Városháza park pontosan ugyanolyan, mint 2019-ben volt, noha azzal handabandáztak, hogy rendbe hozzák, értelmesen használhatóvá teszik. Még ahhoz sem volt tehetségük, hogy dobra verjék a Városházát, pedig nagyon nekiveselkedtek.”

Nyitókép forrása: Képernyőkép/YouTube-videó

Összesen 3 komment

Tegnap
2025. szeptember 26. 12:33
Pont ezt a feladatot kapta a karigeri a Soros-Brüsszel gazemberektől: pusztítsa el Budapestet, nyafogjon a kormány ellen, a lóvét lopja el a haveroknak, szervezze meg a pedobuzi vergődést. És legyen kész, hogy a poloska mellett, vagy akár a poloska helyett is, leváltsa a magyar kormányt. Tudom, hogy mindenki hülyének nézi, azt jól meg is játsza. De tárgyilagosan is, ő az utóbbi 15 év legsikeresebb ellenzéki vezére. Minden választást megnyert, amin indult. Fidesz: vigyázz a karigerire, mert nem (csak) egy bohóc, hanem egy nagyon sikeres ügynök is.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 26. 12:25
BUTApest valasztott rablobandat, szopjanak !
Válasz erre
0
0
statiszta
2025. szeptember 26. 12:10
Még jó, hogy "nem tehetnek róla"... Igaz hogy Demszky baloldali kormánya alatt volt csődben, Kamugeri meg jobboldali alatt és mindketten baloldaliak... De ugye ez meg "véletlen egybeesés"...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!