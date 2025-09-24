Ennyi volt: bíróság elé áll Karácsony Gergely

A Városháza-botrány 2021-ben robbant ki, és a korábban már nyilvánosságra került információk szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó társaság értékesíteni. Az eladásról szóló hírt elsőként az Index írta meg, majd az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester hazugsággal vádolta meg a portált, és tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére.

Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek arra is rávilágítottak, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett.

A jutalék ezekben az esetekben kenőpénzt jelenthetett. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűncselekmények (befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása) miatt ki is hallgatott négy gyanúsítottat, ellenük a Fővárosi Főügyészség májusban emelt vádat.