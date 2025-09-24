Ennyi volt: bíróság elé áll Karácsony Gergely

Új információ derült ki a Városháza-ügy kulcsfiguráiról
Ősszel kezdődik a fővárosi baloldal legnagyobb korrupciós ügyének tárgyalása.
A Városháza-botrányban hallgatja meg tanúként a főpolgármestert a Fővárosi Törvényszék.
Karácsony Gergely főpolgármestert is tanúként hallgathatja meg a Fővárosi Törvényszék a Városháza-botrányban – többek között ez hangzott el a bűnügy szerdán megtartott előkészítő ülésén, amelyen a vádirat ismertetése hangzott el. A vád szerint egy rendkívül jól értesült, háttérben mozgó társaság jutalékos, korrupciós rendszert épített ki a Karácsony Gergely vezette fővárosban. Az ügynek négy érintettje van, őket befolyással üzérkedéssel és más bűncselekménnyel vádolja az ügyészség – írja a Magyar Nemzet.
A Városháza-botrány 2021-ben robbant ki, és a korábban már nyilvánosságra került információk szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó társaság értékesíteni. Az eladásról szóló hírt elsőként az Index írta meg, majd az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester hazugsággal vádolta meg a portált, és tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére.
Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek arra is rávilágítottak, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett.
A jutalék ezekben az esetekben kenőpénzt jelenthetett. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűncselekmények (befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása) miatt ki is hallgatott négy gyanúsítottat, ellenük a Fővárosi Főügyészség májusban emelt vádat.
A nyilvánosságra került vádirat szerint valódi korrupciós hálózat működhetett a Karácsony Gergely vezette fővárosban.
