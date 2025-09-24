Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fővárosi törvényszék Karácsony Gergely városháza botrány

Ennyi volt: bíróság elé áll Karácsony Gergely

2025. szeptember 24. 22:37

A Városháza-botrányban hallgatja meg tanúként a főpolgármestert a Fővárosi Törvényszék.

2025. szeptember 24. 22:37
null

Karácsony Gergely főpolgármestert is tanúként hallgathatja meg a Fővárosi Törvényszék a Városháza-botrányban – többek között ez hangzott el a bűnügy szerdán megtartott előkészítő ülésén, amelyen a vádirat ismertetése hangzott el. A vád szerint egy rendkívül jól értesült, háttérben mozgó társaság jutalékos, korrupciós rendszert épített ki a Karácsony Gergely vezette fővárosban. Az ügynek négy érintettje van, őket befolyással üzérkedéssel és más bűncselekménnyel vádolja az ügyészség – írja a Magyar Nemzet.

Ezt is ajánljuk a témában

A Városháza-botrány 2021-ben robbant ki, és a korábban már nyilvánosságra került információk szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó társaság értékesíteni. Az eladásról szóló hírt elsőként az Index írta meg, majd az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester hazugsággal vádolta meg a portált, és tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére. 

Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek arra is rávilágítottak, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett. 

A jutalék ezekben az esetekben kenőpénzt jelenthetett. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűncselekmények (befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása) miatt ki is hallgatott négy gyanúsítottat, ellenük a Fővárosi Főügyészség májusban emelt vádat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madar6-54
2025. szeptember 24. 23:02
Gratulálok négy évnek el kell telni, hogy valami történjen a korrupt fővárosi vezetőkkel.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. szeptember 24. 22:44
A jogszolgáltatásban dolgozó közvádlók és ítészek 80%-a éppolyan magyar-keresztény-Fidesz-OV-gyűlölő libsibolsi patkány, mint karigeri , szarházi áki és poloska.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!