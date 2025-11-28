Gulyás Gergely lehűtötte a kedélyeket: levélben reagált Karácsony Gergely kirohanására

Tarlósék mindent megtettek, de Karácsonyéknak ez sem volt elég: súlyos milliárdokat égetnek el, és csőddel fenyegetőznek – Gulyás is reagált
„A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.”
Ahogy arról részletesen beszámoltunk, Budapest liberális városvezetése az elmúlt 6 év során több száz milliárdos veszteséget hozott össze, annak ellenére, hogy jelentős, mintegy 180 milliárdos többlettel, stabil költségvetéssel vették át a hivatalt Tarlós István korábbi főpolgármestertől. A napokban már a sokadik alkalommal „fenyegetőzött” Budapest csődjével Karácsony Gergely, aki egyúttal – szokása szerint – a kormányzatot próbálja felelőssé tenni a kialakult helyzetért.
A kormány álláspontját a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely megerősítette: a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett, és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét.
„Karácsony Gergely főpolgármester levelére válaszoltam a kormány nevében, amelyről tájékoztattam a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.
A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja”
– írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.
