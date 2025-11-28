Ft
11. 28.
péntek
csőd Budapest Gulyás Gergely Karácsony Gergely

Gulyás Gergely lehűtötte a kedélyeket: levélben reagált Karácsony Gergely kirohanására

2025. november 28. 07:21

„A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja.”

2025. november 28. 07:21
null

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, Budapest liberális városvezetése az elmúlt 6 év során több száz milliárdos veszteséget hozott össze, annak ellenére, hogy jelentős, mintegy 180 milliárdos többlettel, stabil költségvetéssel vették át a hivatalt Tarlós István korábbi főpolgármestertől. A napokban már a sokadik alkalommal „fenyegetőzött” Budapest csődjével Karácsony Gergely, aki egyúttal – szokása szerint – a kormányzatot próbálja felelőssé tenni a kialakult helyzetért.

A kormány álláspontját a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely megerősítette: a kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása mellett, és amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét.

„Karácsony Gergely főpolgármester levelére válaszoltam a kormány nevében, amelyről tájékoztattam a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket. 

A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja”

– írta Gulyás Gergely a Facebook-oldalán

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Ekrü123
•••
2025. november 28. 08:36 Szerkesztve
franciscofranco 2025. november 28. 08:30 "Ha ekkora a gáz akkor nem osztogatok 14. havi nyugdíjat."- Nem a kormánynak sír a szája, hogy csődben az ország. ( Azt meg, hogy mit is ír a hogyishívják, pont leszarom.) Sőt, láthatóan a kormánynak még arra is telik, hogy a Karácsony és ballibek ( DK-TISZA-LMP-Kutya koalíció) által vezetett és állítólag csőd szélén táncoló Budapestet kisegítse. Azt meg neked is el kell ismerned, hogy a pénz nem csak Budapestnek jár, hisz az ország nagyobb része vidéken lakik. A negatív like-ok eltüntetése meg proli szokás. Ha nem bírod a kritikát nem kell hozzászólni a cikkhez...
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2025. november 28. 08:30
Ekrü123 2025. november 28. 08:25 • Szerkesztve franciscofranco 2025. november 28. 07:34 Amúgy én úgy gondolom és rajtam kívül még valószínű sokan, hogy ha nekem a cégem csőd szélén táncol, akkor nem osztogatok milliós jutalmakat, hanem összehúzom a nadrágszíjat és visszaveszem a kiadásokat. Én meg úgy gondolom """" A gyenge ipari teljesítmény okozta adóbevétel-elmaradás olyan mértékű lett, hogy ki kellett igazítani az államháztartási hiányt. Idén eredetileg 4123 milliárd forintos hiánnyal számolt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), ezt aztán időközben 4774 milliárdra, legutóbb pedig 5055 milliárd forintra növelte azt a minisztérium. A 2026-os eredeti, 4218 milliárd forintos hiánytervet is módosították néhány nappal ezelőtt, amely így 5445 milliárd forintra nő (már most). A jövő évi pénzforgalmi deficit így 1227 milliárd forinttal lesz magasabb, mint amit a minisztérium korábban tervezett. Ha ekkora a gáz akkor nem osztogatok 14. havi nyugdíjat.
Válasz erre
0
2
Ekrü123
•••
2025. november 28. 08:25 Szerkesztve
franciscofranco 2025. november 28. 07:34 "Ha csődbe megy Budapest a hitelminősítök azonnal bóvliba teszik Magyarországot."- Kétlem, hogy Magyarországot tennék bóvliba, mivel NEM az ország van csődbe. De egy egyszerű kérdés. Miért próbálja kikerülni Karácsony, hogy a közgyűlés mondja ki a csődöt? 1: Karácsony HAZUDIK és nincs is csődhelyzet. 2. Csődhelyzet van, de ha hivatalossá teszik, akkor felelősséget kellene vállalniuk, hisz jönne a csődbiztos és a teljes elszámoltatás.... Amúgy én úgy gondolom és rajtam kívül még valószínű sokan, hogy ha nekem a cégem csőd szélén táncol, akkor nem osztogatok milliós jutalmakat, hanem összehúzom a nadrágszíjat és visszaveszem a kiadásokat.
Válasz erre
1
0
franciscofranco
2025. november 28. 08:24
bekéret 2025. november 28. 08:16 Fizetésképteleeen??? Az állam is fizetésképtelen lenne ha nem venne fel folyamatosan hitelt.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!