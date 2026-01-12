Nem csitulnak az indulatok: ordenáré módon osztják egymást a Szuperkupa-döntő után az el Clásico sztárjai (VIDEÓ)

Forrnak az indulatok az évnyitó el Clásico után: a szaúd-arábiai Dzsiddában csapott össze a spanyol Szuperkupa-döntőjében a Barcelona és a Real Madrid. A katalánok őrült meccsen 3–2-re nyertek, ám mégsem a parádés gólokról, sokkal inkább a közönséges „harmadik félidőről” fognak még sokat beszélni a világon. Hansi Flick pályafutása során ráadásul a nyolcadik fináléjában a nyolcadik trófeáját ünnepelhette vezetőedzőként, így szakmailag is lenne elemezni való, ám sokak figyelmét a két csapat játékosainak sportszerűtlen megnyilvánulásai keltették fel.

Fülig ért a szájuk az el Clásico végén: Robert Lewandowski (jobbra) is gólt szerzett a semleges helyszínen rendezett spanyol Szuperkupa-döntőn

Fotó: NurPhoto via AFP