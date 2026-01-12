Ft
01. 12.
hétfő
Nem csitulnak az indulatok: ordenáré módon osztják egymást a Szuperkupa-döntő után az el Clásico sztárjai (VIDEÓ)

2026. január 12. 12:25

Öt gólt hozott a Dzsiddában rendezett csúcsrangadó, mégsem ez szolgáltatja a beszédtémát. Az el Clásico végén elszabadultak a játékosok.

2026. január 12. 12:25
null

Forrnak az indulatok az évnyitó el Clásico után: a szaúd-arábiai Dzsiddában csapott össze a spanyol Szuperkupa-döntőjében a Barcelona és a Real Madrid. A katalánok őrült meccsen 3–2-re nyertek, ám mégsem a parádés gólokról, sokkal inkább a közönséges „harmadik félidőről” fognak még sokat beszélni a világon. Hansi Flick pályafutása során ráadásul a nyolcadik fináléjában a nyolcadik trófeáját ünnepelhette vezetőedzőként, így szakmailag is lenne elemezni való, ám sokak figyelmét a két csapat játékosainak sportszerűtlen megnyilvánulásai keltették fel.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports, el clásico
Fülig ért a szájuk az el Clásico végén: Robert Lewandowski (jobbra) is gólt szerzett a semleges helyszínen rendezett spanyol Szuperkupa-döntőn
Fotó: NurPhoto via AFP

Az el Clásico utóélete

A meccs hajráját a holland Frenkie de Jong kiállítása színesítette, ám az indulatok csak a lefújás után szabadultak el igazán. A katalánok középpályása, Fermín López vulgáris kifejezésekkel hergelte a madridi szurkolókat, de egy másik csapattársa, Pau Cubarsí is jól ismert kézmozdulatokkal mutatott be a drukkereknek.

A gólpasszal záró Fermín ünneplése egyébként kifejezetten ízléstelenre sikerült, a szájról olvasók szerint a „sz*pjatok le” kifejezést üvöltözte a fővárosi szurkolóknak

írják a spanyol lapok.

A barcelonai játékosok díszsorfalat álltak a legyőzött madridiaknak, a csereként beállt Kylian Mbappé azonban lebeszélte a hasonló gesztusról az övéit. Nem túl sportszerű megnyilvánulás...

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fadel Senna/AFP

 

 

bagoly-29
2026. január 12. 13:28
Nyilván egy reálos szerző sirámait olvashatjuk! Ahogy hegyi elvtársa a tv-ben, ő is c sak egy ferde tükörben látja a történteket! Berakni a buszt a kapu elé, sunyin rugdosódni, akasztani, öükni, majd szinészkedni nyilván a foci magasiskolája szerintük! S petrsze, a szurkolóik is kifogástalanul viselkedtek. De már megszoktuk....S mit írnak a spanyoil lapok a biráőskodásról? Munuera oismét bizonyította csapathűségét.....
2
0
