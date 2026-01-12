Nem csitulnak az indulatok: ordenáré módon osztják egymást a Szuperkupa-döntő után az el Clásico sztárjai (VIDEÓ)

Füllentett az edző – senki sem tudja pontosan, mi történik Barcelonában
Nagyon úgy tűnik, hogy a klub egyik játékosa súlyos lelki problémákkal szenved.
Öt gólt hozott a Dzsiddában rendezett csúcsrangadó, mégsem ez szolgáltatja a beszédtémát. Az el Clásico végén elszabadultak a játékosok.
Forrnak az indulatok az évnyitó el Clásico után: a szaúd-arábiai Dzsiddában csapott össze a spanyol Szuperkupa-döntőjében a Barcelona és a Real Madrid. A katalánok őrült meccsen 3–2-re nyertek, ám mégsem a parádés gólokról, sokkal inkább a közönséges „harmadik félidőről” fognak még sokat beszélni a világon. Hansi Flick pályafutása során ráadásul a nyolcadik fináléjában a nyolcadik trófeáját ünnepelhette vezetőedzőként, így szakmailag is lenne elemezni való, ám sokak figyelmét a két csapat játékosainak sportszerűtlen megnyilvánulásai keltették fel.
A meccs hajráját a holland Frenkie de Jong kiállítása színesítette, ám az indulatok csak a lefújás után szabadultak el igazán. A katalánok középpályása, Fermín López vulgáris kifejezésekkel hergelte a madridi szurkolókat, de egy másik csapattársa, Pau Cubarsí is jól ismert kézmozdulatokkal mutatott be a drukkereknek.
A gólpasszal záró Fermín ünneplése egyébként kifejezetten ízléstelenre sikerült, a szájról olvasók szerint a „sz*pjatok le” kifejezést üvöltözte a fővárosi szurkolóknak
– írják a spanyol lapok.
A barcelonai játékosok díszsorfalat álltak a legyőzött madridiaknak, a csereként beállt Kylian Mbappé azonban lebeszélte a hasonló gesztusról az övéit. Nem túl sportszerű megnyilvánulás...
Fotó: Fadel Senna/AFP