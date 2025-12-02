Füllentett az edző – senki sem tudja pontosan, mi történik Barcelonában

Gyors, agresszív, a párharcokban erős, kiváló fizikai paraméterekkel rendelkezik és a fejjátéka is kiemelkedő. Ronald Araújo az adottságai alapján hosszú éveken át a Barcelona védelmének alappillére lehetne, de a Chelsea-vel szemben múlt kedden 3–0-ra elveszített mérkőzés óta megint azzal foglalkozik a spanyol sportsajtó és a katalán egylet szurkolótábora, a 26 esztendős labdarúgó mentálisan alkalmas-e arra, hogy a világ egyik legnagyobb klubjában játsszon, amelynek nem titkolt célja, hogy ismét felüljön Európa trónjára, és 2015 után újra megnyerje a kontinens legrangosabb sorozatát, a Bajnokok Ligáját.

Ronald Araújo (arany színű mezben) már az első félidőben kiállíttatta magát a Chelsea ellen (Fotó: Adrian Dennis / AFP)

Az uruguayi futballista felkészültségével kapcsolatban azt követően vetődtek fel újfent kételyek, hogy a londoni találkozó 44. percében második sárga lappal kiállították. Az elsőt – teljesen szükségtelen módon – reklamálásért kapta, csapatkapitányként azt kérte számon a játékvezetőn, hogy a Barca nem kapott meg egy szabadrúgást az ellenfél térfelén, a pirosat eredményező másodikat pedig azért, mert jókora ütemkéséssel felvágta a kapujuk felé labdával megiramodó Chelsea-játékost, Marc Cucurellát.