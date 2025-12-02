Füllentett az edző – senki sem tudja pontosan, mi történik Barcelonában

Marco Rossi döntött, ide már Szoboszlai Dominik is kevés
A Barcelona labdarúgócsapata az Atlético Madrid elleni rangadóra készül. Az biztos, hogy a katalánok uruguayi hátvédje, a jelek szerint súlyos lelki problémákkal küzdő Ronald Araújo nem lép pályára a keddi összecsapáson.
Gyors, agresszív, a párharcokban erős, kiváló fizikai paraméterekkel rendelkezik és a fejjátéka is kiemelkedő. Ronald Araújo az adottságai alapján hosszú éveken át a Barcelona védelmének alappillére lehetne, de a Chelsea-vel szemben múlt kedden 3–0-ra elveszített mérkőzés óta megint azzal foglalkozik a spanyol sportsajtó és a katalán egylet szurkolótábora, a 26 esztendős labdarúgó mentálisan alkalmas-e arra, hogy a világ egyik legnagyobb klubjában játsszon, amelynek nem titkolt célja, hogy ismét felüljön Európa trónjára, és 2015 után újra megnyerje a kontinens legrangosabb sorozatát, a Bajnokok Ligáját.
Az uruguayi futballista felkészültségével kapcsolatban azt követően vetődtek fel újfent kételyek, hogy a londoni találkozó 44. percében második sárga lappal kiállították. Az elsőt – teljesen szükségtelen módon – reklamálásért kapta, csapatkapitányként azt kérte számon a játékvezetőn, hogy a Barca nem kapott meg egy szabadrúgást az ellenfél térfelén, a pirosat eredményező másodikat pedig azért, mert jókora ütemkéséssel felvágta a kapujuk felé labdával megiramodó Chelsea-játékost, Marc Cucurellát.
Peches napja bármelyik labdarúgónak lehet, ilyen hibák előfordulnak a legmagasabb szinten is, Araújo esetében a probléma az, hogy fegyelmezetlenségével és rossz helyzetfelismerő-képességével nem először sodorja nagyon nehéz helyzetbe a saját csapatát egy kiemelkedően fontos BL-meccsen.
Az első ilyen alkalom tavaly áprilisban a Paris Saint-Germain elleni negyeddöntő visszavágóján volt. A Barcelona a párharc első meccsét idegenben 3–2-re megnyerte, és otthon is vezetett 1–0-ra, amikor a 29. percben Araújo a saját tizenhatosának előterében letarolta az egyértelmű gólhelyzetben kilépő Bradley Barcolát, ezért a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot. A PSG ezt követően emberelőnyben négyet rúgott – így 4–1-re győzött –, ezzel megfordította a párharcot, és 6–4-es összesítéssel kiejtette a Barcát.
A gránátvörös-kékek akkori játékosa, Ilkay Gündogan a mérkőzés után így vélekedett Araújo kiállításáról:
Ilyen kritikus pillanatokban biztosnak kell lenned abban, hogy eléred a labdát, mert ha nem, akkor távol kell maradnod az eseményektől. Inkább kapjunk ilyenkor egy gólt vagy hagyjuk, hogy az ellenfél támadója egy az egyben rávezesse a labdát a kapusunkra, mert végzetes a meccs ilyen korai szakaszában emberhátrányba kerülni.
Bő egy évvel később, idén májusban a Barcelona drukkereinek ismételten jó okuk volt szentségelni, és megkérdőjelezni, hogy a klubot 2018 óta szolgáló Araújóra szüksége van-e még az együttesnek. Az Internazionale elleni elődöntő milánói visszavágóján Hansi Flick a 76. percben kénytelen volt becserélni uruguayi játékosát, mert Inigo Martínez megsérült. A Barca ezt követően megszerezte a vezetést és továbbjutásra állt (3–2 volt ekkor az eredmény, összesítésben pedig 6–5), s nem lett volna más feladata az utolsó percekben, mint megőrizni az előnyét. Ám a rendes játékidő hosszabbításában, a 93. percben Francesco Acerbi a katalánok kapuja előtt megelőzte Araújót, egyenlített mellőle, ezzel kiharcolta a ráadást, amelyben aztán az olaszok újabb gólt szereztek – a Barcelona védője ekkor sem helyezkedett a legjobban –, így ők jutottak be a fináléba.
Ennek a vesszőfutásnak volt a következő állomása múlt kedden a már említett Chelsea elleni alapszakaszmeccs. Főhősünket az első félidő végén, 1–0-s állásnál kiállították, a Barcának pedig innentől gyakorlatilag szemernyi esélye sem maradt, és végül 3–0-s vereséget szenvedett.
Spanyol sajtóértesülések szerint
Araújót nagyon megviselték a történtek, és lelkileg szinte belebetegedett abba, hogy a média és a szurkolók megint őt kiáltották ki bűnbaknak. A múlt heti Bajnokok Ligája-mérkőzés óta nem is edzett a csapattal, a kiszivárgott információk alapján időt kért a klubtól, hogy mentálisan összeszedje magát, amit a vezetőség és a szakmai stáb haladéktalanul megadott neki.
Ezzel szemben Flick a legutóbbi, Alavés elleni találkozót (3–1) felvezető sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a védő vírusos gyomorfertőzés miatt nem bevethető (ez volt a klub kommunikációja is a közvélemény felé), ám hétfőn meghazudtolta magát, és ekkor már mást nyilatkozott.
Araújónak nincs gyomorvírusa. Személyes problémák miatt nem játszhat. Jelenleg nem áll készen, ez egy speciális szituáció, nem szeretnék és nem is mondhatok ennél többet. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a helyzetét
– mondta a Barca trénere az Atlético Madrid elleni keddi rangadót megelőzően.
A fentiek tükrében az talán innen a távolból is megállapítható, hogy Araújo mentálisan nem tartozik a legerősebb labdarúgók közé, mindemellett pedig állítólag az is nagyon bántja, hogy a saját megítélése szerint csapatkapitányként nem tud példát mutatni, és a pályán nem vezére az együttesnek. Holott a színfalak mögött igenis fontos szerepet tölt be az együttes életében!
Amikor a társaknak szükségük volt a támogatására, számíthattak rá, most viszont ő az, aki segítségre szorul. A csapat pedig a jelek szerint kiáll mellette.
Kétségtelen, hogy hibázott, de afelől sem lehet vita, hogy egy ilyen mérkőzésen (mint a Chelsea elleni volt – a szerk.) az ereje, a fizikuma és a kiváló fejjátéka miatt ő volt az ideális középhátvéd. És ha ismét ilyen típusú ellenféllel találkozunk, akkor megint ő lesz a megfelelő választás. Olyan profilú játékos, amilyen a Barcában nincs még egy, vissza kell őt szereznünk, mert sokszor lesz még rá szükségünk
– szivárgott ki az öltöző állásfoglalása a spanyol sajtóban.
Úgy tűnik tehát, hogy Araújo irányába a klubon belül továbbra is él a bizalom, ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy az uruguayinak nincs már sok dobása; ha egy létfontosságú meccsen elkövet egy újabb kapitális hibát, és lesz olyan gárda, amely 40-50 millió eurót is áldozna rá (a Transfermarkt jelenleg 35 millióra becsüli az értékét), akkor könnyen elképzelhető, hogy a Barcelona megválik tőle.
