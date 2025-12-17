Ft
Szabó Bence Osasuna spanyol bajnokság padel Andrés Iniesta Taróczy Balázs Barcelona

Barca-meccsen járt a magyar olimpiai bajnok – a Mandinernek elárulta, mi az, ami marhára idegesítette

2025. december 17. 06:20

Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a MOB korábbi sportigazgatója és főtitkára az elmúlt hétvégét Spanyolországban töltötte. Taróczy Balázs társaságában a Camp Nou díszpáholyából tekintette meg a Barcelona legutóbbi bajnoki mérkőzését.

2025. december 17. 06:20
null
Murányi Domonkos

Akik múlt szombaton nézték a televízióban a Barcelona–Osasuna (2–0) spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést, észrevehették, hogy a találkozót Taróczy Balázs barcelonai főkonzul társaságában a Camp Nou díszpáholyából tekintette meg Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sportigazgatója és főtitkára. A 63 esztendős sportvezetőnél a Mandiner arról érdeklődött, milyen apropóból látogatott ki erre az összecsapásra.

Raphinha, Lamine Yamal, Barcelona, Osasuna, La Liga, Szabó Bence, Taróczy Balázs, Barca
Raphinha (szemben) duplájával nyert a Barcelona az Osasuna ellen (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

„Legszívesebben minden meccsen ott lennék, mert Barca-drukker vagyok – kezdte Szabó Bence, aki a kardcsapat tagjaként a második olimpiai aranyérmét éppen Barcelonában nyerte 1992-ben. – Sportdiplomáciai megbízatásom volt, a külügyminisztérium sportosztályának főtanácsadójaként vettem részt a barcelonai padel-világkupán. A sportág rohamosan fejlődik, nagyon közkedvelt, fantasztikus rendezésű esemény volt. Taróczy Balázs óriási munkát fektet bele, segít a magyar padel fejlődésében, és hatalmas népszerűségnek örvend az országban.”

MILYEN SPORTÁG A PADEL?

A padel egy ütős labdajáték, amely a tenisz és a squash (fallabda) elemeit ötvözi. Általában párosban játsszák egy kisebb, fallal körülvett pályán, és a játék része, hogy a labda a falakról is visszapattanhat. A sportág Mexikóból származik, de Spanyolországban, Portugáliában és Dél-Amerikában is hamar nagyon népszerűvé vált. A nemzetközi szövetség (FIP) 2023-ban több mint 90 országban összesen 25 millió aktív játékost jegyzett. A világbajnokságot 1992 óta kétévente rendezik meg, a nemzetek versenyében eddig minden alkalommal Argentína vagy Spanyolország lett az aranyérmes.

Szabó Bence elárulta, Taróczynak köszönheti, hogy kijutott a Barca legutóbbi bajnokijára. A párosban kétszeres Grand Slam-bajnok teniszező (1981: Roland Garros; 1985: Wimbledon) írt egy levelet Joan Laportának, az FC Barcelona elnökének, hogy szeretnének kimenni az Osasuna elleni találkozóra, mire a klub vezetősége a legmagasabb szintű VIP-meghívásban részesítette őket. Szabó hozzátette, a futballisták meccsét megelőző napon kilátogattak a kosárlabdacsapat Olympiakosz elleni Euroliga-mérkőzésére is, amelyen ugyancsak találkoztak Laportával. Kiemelte, „minden Balázsnak köszönhető, akit mindenki nagy becsben tart, és nagyon jól ismerik Barcelonában”.

Taróczy Balázs
Taróczy Balázs 2019 nyara óta Magyarország barcelonai főkonzulja (Fotó: MTI / MTVA / Kovács Tamás)

Az év magyar vívójának négyszer megválasztott Szabó Bence elmesélte, a Camp Nou díszpáholyában a közvetlenül mögöttük helyet foglaló Andrés Iniestán kívül a jelenleg is a klub alkalmazásában álló Bojan Krkicet és Decót, valamint Patrick Kluivertet is látták, aki a legkisebb fiával, a Barca U19-es együttesében pallérozódó Shane-nel tekintette meg az Osasuna elleni meccset. A padelversenyen – amelyen egyébként Vincze Ottó is jelen volt – továbbá összefutottak a sportágat rendszeresen űző Carles Puyollal, illetve a klub mostani játékosai közül Dani Olmóval, aki nagyon közvetlen volt hozzájuk.

Andrés Iniesta előtt Szabó Bence ült a Barcelona legutóbbi meccsén

 

Szabó a november végén félkész állapotban átadott, jelenleg valamivel kevesebb mint 50 ezer fős befogadóképességgel üzemelő Camp Nouról elmondta, már most is „monumentális és fantasztikus”, az viszont nagyon zavarta, hogy a stadionban nem igazán hallotta a szurkolók hangját.

A kosárlabdán őrült szurkolás volt, a focicsapat meccsén azonban voltak olyan húsz percek, mint ha a Liszt Ferenc Akadémián lettünk volna. Néma csendben zajlott a mérkőzés, ami marha idegesítő volt

– adott hangot hiányérzetének a kétszeres olimpiai bajnok, aki jövő tavasszal újra szeretne majd kimenni egy Barca-meccsre.

Barcelona–Osasuna 2–0

 

Szabó Bencét arra is megkértük, hogy fejtse ki egy kicsit bővebben is a véleményét a jelenlegi Barcelonáról. Elmondta, 

  • Hansi Flicket nagyon jó választásnak tartja a vezetőedzői posztra, mert a támadófoci elkötelezett híve, és „hihetetlenül látványos” futballt játszat a csapattal; 
  • Pau Cubarsít és Gerard Martínt szintén jó megoldásnak látja a védelem tengelyében, 
  • Raphinhát pedig kihagyhatatlannak és az együttes egyik kulcsjátékosának tartja, mert „ha ő nincs a pályán, akkor nagy a baj”; 
  • Lamine Yamalt az „elképesztő” jelzővel illette, de nagyon fontosnak tartja a „vízhordók” szerepét, 
  • és azt szereti a legjobban, amikor a jelenleg súlyos térdsérüléséből lábadozó Gavi játszik a középpályán Pedri párjaként.

Ezt is ajánljuk a témában

A korábbi kiváló vívót szeretett klubjáról, a labdarúgó NB I-ben kilencedik helyen szerénykedő Újpestről is kérdeztük. Szabó Bence úgy fogalmazott, nagyon bosszantja, hogy az egyesületnél nincs sportigazgató, és a vezetőség nem bízott a júniusig elnöki főtanácsadóként ténykedő Kovács Zoltánban. Továbbá az sem tetszik neki, hogy nincs lefektetve egy hosszú távú koncepció, nem beszélve arról, hogy a megváltóként érkező exedző, Damir Krznar sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „Nem gondolom, hogy jelenleg jó úton vagyunk” – állapította meg elkeseredetten.

Nyitókép: MTI / MTVA / Beliczay László

 

