Barca-meccsen járt a magyar olimpiai bajnok – a Mandinernek elárulta, mi az, ami marhára idegesítette

Akik múlt szombaton nézték a televízióban a Barcelona–Osasuna (2–0) spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést, észrevehették, hogy a találkozót Taróczy Balázs barcelonai főkonzul társaságában a Camp Nou díszpáholyából tekintette meg Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sportigazgatója és főtitkára. A 63 esztendős sportvezetőnél a Mandiner arról érdeklődött, milyen apropóból látogatott ki erre az összecsapásra.

Raphinha (szemben) duplájával nyert a Barcelona az Osasuna ellen (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

„Legszívesebben minden meccsen ott lennék, mert Barca-drukker vagyok – kezdte Szabó Bence, aki a kardcsapat tagjaként a második olimpiai aranyérmét éppen Barcelonában nyerte 1992-ben. – Sportdiplomáciai megbízatásom volt, a külügyminisztérium sportosztályának főtanácsadójaként vettem részt a barcelonai padel-világkupán. A sportág rohamosan fejlődik, nagyon közkedvelt, fantasztikus rendezésű esemény volt. Taróczy Balázs óriási munkát fektet bele, segít a magyar padel fejlődésében, és hatalmas népszerűségnek örvend az országban.”