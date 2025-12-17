Barca-meccsen járt a magyar olimpiai bajnok – a Mandinernek elárulta, mi az, ami marhára idegesítette

Füllentett az edző – senki sem tudja pontosan, mi történik Barcelonában
Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a MOB korábbi sportigazgatója és főtitkára az elmúlt hétvégét Spanyolországban töltötte. Taróczy Balázs társaságában a Camp Nou díszpáholyából tekintette meg a Barcelona legutóbbi bajnoki mérkőzését.
Akik múlt szombaton nézték a televízióban a Barcelona–Osasuna (2–0) spanyol bajnoki labdarúgó-mérkőzést, észrevehették, hogy a találkozót Taróczy Balázs barcelonai főkonzul társaságában a Camp Nou díszpáholyából tekintette meg Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi sportigazgatója és főtitkára. A 63 esztendős sportvezetőnél a Mandiner arról érdeklődött, milyen apropóból látogatott ki erre az összecsapásra.
„Legszívesebben minden meccsen ott lennék, mert Barca-drukker vagyok – kezdte Szabó Bence, aki a kardcsapat tagjaként a második olimpiai aranyérmét éppen Barcelonában nyerte 1992-ben. – Sportdiplomáciai megbízatásom volt, a külügyminisztérium sportosztályának főtanácsadójaként vettem részt a barcelonai padel-világkupán. A sportág rohamosan fejlődik, nagyon közkedvelt, fantasztikus rendezésű esemény volt. Taróczy Balázs óriási munkát fektet bele, segít a magyar padel fejlődésében, és hatalmas népszerűségnek örvend az országban.”
MILYEN SPORTÁG A PADEL?
A padel egy ütős labdajáték, amely a tenisz és a squash (fallabda) elemeit ötvözi. Általában párosban játsszák egy kisebb, fallal körülvett pályán, és a játék része, hogy a labda a falakról is visszapattanhat. A sportág Mexikóból származik, de Spanyolországban, Portugáliában és Dél-Amerikában is hamar nagyon népszerűvé vált. A nemzetközi szövetség (FIP) 2023-ban több mint 90 országban összesen 25 millió aktív játékost jegyzett. A világbajnokságot 1992 óta kétévente rendezik meg, a nemzetek versenyében eddig minden alkalommal Argentína vagy Spanyolország lett az aranyérmes.
Szabó Bence elárulta, Taróczynak köszönheti, hogy kijutott a Barca legutóbbi bajnokijára. A párosban kétszeres Grand Slam-bajnok teniszező (1981: Roland Garros; 1985: Wimbledon) írt egy levelet Joan Laportának, az FC Barcelona elnökének, hogy szeretnének kimenni az Osasuna elleni találkozóra, mire a klub vezetősége a legmagasabb szintű VIP-meghívásban részesítette őket. Szabó hozzátette, a futballisták meccsét megelőző napon kilátogattak a kosárlabdacsapat Olympiakosz elleni Euroliga-mérkőzésére is, amelyen ugyancsak találkoztak Laportával. Kiemelte, „minden Balázsnak köszönhető, akit mindenki nagy becsben tart, és nagyon jól ismerik Barcelonában”.
Az év magyar vívójának négyszer megválasztott Szabó Bence elmesélte, a Camp Nou díszpáholyában a közvetlenül mögöttük helyet foglaló Andrés Iniestán kívül a jelenleg is a klub alkalmazásában álló Bojan Krkicet és Decót, valamint Patrick Kluivertet is látták, aki a legkisebb fiával, a Barca U19-es együttesében pallérozódó Shane-nel tekintette meg az Osasuna elleni meccset. A padelversenyen – amelyen egyébként Vincze Ottó is jelen volt – továbbá összefutottak a sportágat rendszeresen űző Carles Puyollal, illetve a klub mostani játékosai közül Dani Olmóval, aki nagyon közvetlen volt hozzájuk.
Szabó a november végén félkész állapotban átadott, jelenleg valamivel kevesebb mint 50 ezer fős befogadóképességgel üzemelő Camp Nouról elmondta, már most is „monumentális és fantasztikus”, az viszont nagyon zavarta, hogy a stadionban nem igazán hallotta a szurkolók hangját.
A kosárlabdán őrült szurkolás volt, a focicsapat meccsén azonban voltak olyan húsz percek, mint ha a Liszt Ferenc Akadémián lettünk volna. Néma csendben zajlott a mérkőzés, ami marha idegesítő volt
– adott hangot hiányérzetének a kétszeres olimpiai bajnok, aki jövő tavasszal újra szeretne majd kimenni egy Barca-meccsre.
Barcelona–Osasuna 2–0
Szabó Bencét arra is megkértük, hogy fejtse ki egy kicsit bővebben is a véleményét a jelenlegi Barcelonáról. Elmondta,
A korábbi kiváló vívót szeretett klubjáról, a labdarúgó NB I-ben kilencedik helyen szerénykedő Újpestről is kérdeztük. Szabó Bence úgy fogalmazott, nagyon bosszantja, hogy az egyesületnél nincs sportigazgató, és a vezetőség nem bízott a júniusig elnöki főtanácsadóként ténykedő Kovács Zoltánban. Továbbá az sem tetszik neki, hogy nincs lefektetve egy hosszú távú koncepció, nem beszélve arról, hogy a megváltóként érkező exedző, Damir Krznar sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „Nem gondolom, hogy jelenleg jó úton vagyunk” – állapította meg elkeseredetten.
