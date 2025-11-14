Ennél nagyobb bókot nem is kaphatott volna Szoboszlai – erre a kérdésre egyből az ő nevét vágták rá válasznak (VIDEÓ)

A magyar középpályás az utóbbi időben mutatott produkcióival más klubok figyelmét is felkeltette már, elég csak a Real Madridra és a Manchester Cityre gondolni, de Barcelonából is nyomon követik a teljesítményét, ahol korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo futballozik. A spanyol labdarúgót a minap a Mundo Deportivo című sportnapilap invitálta meg egy kérdezz-felelek játékra, és

amikor azt kérdezték tőle, ki a jelenlegi legjobb középpályás, akivel sem a Barcában, sem a válogatottban nem játszik együtt, Szoboszlait válaszolta.

Ezt követően Olmótól azt is megkérdezték, ki a három legjobb futballista, aki nem a Barcelonában szerepel, s ekkor is Szoboszlai volt az egyik válasza Josko Gvardiol (Manchester City) és Jamal Musiala (Bayern München) mellett.