Ennél nagyobb bókot nem is kaphatott volna Szoboszlai – erre a kérdésre egyből az ő nevét vágták rá válasznak (VIDEÓ)

2025. november 14. 18:24

Ha korábbi csapattársán múlna, a magyar labdarúgónak a Barcelonában is lenne helye. Dani Olmo egy kérdezz-felelek játékban a legjobb középpályásnak nevezte meg Szoboszlai Dominiket.

2025. november 14. 18:24
Számtalanszor leírtuk már idén ősszel, megtesszük ismét: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban már nemcsak alapembere, hanem az egyik legjobbja is a Liverpoolnak, a jelenlegi formájában kihagyhatatlannak számít a Vörösök kezdőcsapatából, a szurkolók pedig ódákat zengenek róla, és már az „új Steven Gerrardot” látják benne.

A magyar középpályás az utóbbi időben mutatott produkcióival más klubok figyelmét is felkeltette már, elég csak a Real Madridra és a Manchester Cityre gondolni, de Barcelonából is nyomon követik a teljesítményét, ahol korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo futballozik. A spanyol labdarúgót a minap a Mundo Deportivo című sportnapilap invitálta meg egy kérdezz-felelek játékra, és 

amikor azt kérdezték tőle, ki a jelenlegi legjobb középpályás, akivel sem a Barcában, sem a válogatottban nem játszik együtt, Szoboszlait válaszolta.

Ezt követően Olmótól azt is megkérdezték, ki a három legjobb futballista, aki nem a Barcelonában szerepel, s ekkor is Szoboszlai volt az egyik válasza Josko Gvardiol (Manchester City) és Jamal Musiala (Bayern München) mellett.

 

Olmót egyébként lehet elfogultsággal vádolni, hiszen nemcsak csapattársa volt három és fél évig Szoboszlainak, hanem nagyon jó barátja is. A két labdarúgó a mai napig kiváló viszonyt ápol egymással, ezt jól jelképezi, hogy amikor Szoboszlai a hét elején megérkezett a magyar válogatotthoz, akkor az Instagramon közzétett bejegyzéséhez a Barca támadója is hozzászólt.

A két játékos közül jelenleg egyértelműen a magyar van jobb formában: Szoboszlai a mostani idényben már két gólt és öt gólpasszt jegyzett a Liverpoolban – nem beszélve azokról a kulcspasszairól és megmozdulásairól, amelyek szintén gólhoz vezettek –, ellenben az izomsérülés miatt több meccset is kihagyó Olmo még csak egy gólt és két gólpasszt tud felmutatni (a három kanadai pontjából kettőt ráadásul egy meccsen, a Getafe ellen 3–0-ra megnyert bajnokin könyvelt el).

A nyitóképen Szoboszlai Dominik, Trent Alexander-Arnold és Dani Olmo egy 2022 nyarán játszott Leipzig–Liverpool felkészülési mérkőzésen (Fotó: RONNY HARTMANN / AFP)

 

