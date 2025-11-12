Már a liverpooliak is elismerik: a legnagyobb riválisok célkeresztjébe került Szoboszlai Dominik

Megírták a spanyolok, nincs több kérdés: a Real Madrid radarjára került Szoboszlai Dominik
Egészen hihetetlen fordulat lenne.
A magyar válogatott középpályás idei fantasztikus teljesítményével több európai gigász figyelmét is felkeltette. Szoboszlai Dominiket a spanyol sajtó a Real Madriddal, az angolok a Manchester Cityvel boronálják össze.
Mint arról mi is beszámoltunk, a patinás spanyol sportnapilap, a madridi székhelyű AS újabban a Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről ír Szoboszlai Dominik kapcsán, a hírt később a mértékadó brit Sky Sports is átvette. Noha a téma egyelőre csak pletykaszinten van jelen a nemzetközi sportsajtóban, hivatalosan senki sem szólalt meg az ügyben, általában nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél: már angol és kimondottan liverpooli szurkolói oldalak is nyíltan foglalkoznak a kérdéssel, utóbbiak egyúttal nyilván sürgetnék a magyar válogatott klasszis minél előbbi szerződéshosszabbítását.
A brit portálok értelemszerűen inkább a City érdeklődését hangsúlyozzák ki, a The 4th Official például vezető cikkében arról ír, Szoboszlai személyében egy ideális játékmestert tudhatna magáénak Pep Guardiola. „Szoboszlai pontosan és erőteljesen képes fellőni a labdát nagy távolságokból,
jó szeme van ahhoz, hogy döntő passzokat osszon ki a pálya támadó oldalán, és energikusan fut a labdával. A magyar válogatott játékos emellett keményen dolgozik a csapatvédekezésben is, és nem bánja, ha a testével kell blokkolnia a mögüle érkező lövéseket.
Elsősorban támadó középpályás, de ha azt mondják neki, box-to-box középpályásként vagy jobbhátvédként is bevethető.” További érvként hozzák fel, hogy Szoboszlai 25 évesen a legjobb korban van, tökéletesen illene a City játékrendszerébe, nem mellesleg kiválóan ismeri a Premier League-et, vagyis akklimatizálódás nélkül jóformán egyből a kezdőcsapatba kerülhetne alapemberként.
Mindent egybevéve, a Man City részéről igen bölcs dolog lenne rámenni egy ilyen kvalitású és technikai tárházzal rendelkező játékosra, akár már most januárban, vagy a szezon végén.”
Tény, ilyen típusú játékosuk jelenleg nincs a tízszeres angol bajnok manchesterieknek, ami viszont szintén tény, hogy Szoboszlai Dominik élő szerződése 2028-ig szól Liverpoolban, tehát ha a City és Guardiola tényleg komolyan gondolja a megszerzését, akkor igen jelentős ajánlattal kellene előállniuk. Más kérdés, ez nekik nem szokott különösebb problémát jelenteni...
Emellett az egyik legnagyobb liverpooli szurkolói oldal, a The Liverpool Echo is elismeri a riválisok érdeklődését, hozzátéve, hogy
„a Vörösök növekvő aggodalommal figyelik a helyzetet”,
hiszen hosszútávú terveik volnának a magyar játékmesterrel. A portál is kiemeli, amiről már többször volt szó, hogy Szoboszlai jelenleg „csak” heti 130 ezer fontot keres Liverpoolban (potom 50 millió forint hetente...), ami márpedig „elhanyagolható összeg más európai topklubok hasonló pozícióban lévő játékosaihoz képest.” A megoldás tehát kézenfekvő lenne: a Premier League-címvédő állítólag már dolgozik azon, hogy Szoboszlai kontraktusát 2030-ig meghosszabbítsa, méghozzá jelentős fizetésemeléssel.
