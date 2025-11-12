Már a liverpooliak is elismerik: a legnagyobb riválisok célkeresztjébe került Szoboszlai Dominik

jó szeme van ahhoz, hogy döntő passzokat osszon ki a pálya támadó oldalán, és energikusan fut a labdával. A magyar válogatott játékos emellett keményen dolgozik a csapatvédekezésben is, és nem bánja, ha a testével kell blokkolnia a mögüle érkező lövéseket.

Elsősorban támadó középpályás, de ha azt mondják neki, box-to-box középpályásként vagy jobbhátvédként is bevethető.” További érvként hozzák fel, hogy Szoboszlai 25 évesen a legjobb korban van, tökéletesen illene a City játékrendszerébe, nem mellesleg kiválóan ismeri a Premier League-et, vagyis akklimatizálódás nélkül jóformán egyből a kezdőcsapatba kerülhetne alapemberként.

Szoboszlai Dominik és Jeremy Doku jövőre már egy csapatban?! (Fotó: Darren Staples / AFP)

Mindent egybevéve, a Man City részéről igen bölcs dolog lenne rámenni egy ilyen kvalitású és technikai tárházzal rendelkező játékosra, akár már most januárban, vagy a szezon végén.”

Tény, ilyen típusú játékosuk jelenleg nincs a tízszeres angol bajnok manchesterieknek, ami viszont szintén tény, hogy Szoboszlai Dominik élő szerződése 2028-ig szól Liverpoolban, tehát ha a City és Guardiola tényleg komolyan gondolja a megszerzését, akkor igen jelentős ajánlattal kellene előállniuk. Más kérdés, ez nekik nem szokott különösebb problémát jelenteni...