Megírták a spanyolok, nincs több kérdés: a Real Madrid radarjára került Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik szenzációs formája az egész világon beszédtémát szolgáltat. A liverpooli labdarúgócsapat hullámvölgye alatt is megbízható teljesítményt nyújtott, több poszton is megvillantotta oroszlánkörmeit, az osztályzatok és a szakírók szerint rendre a Vörösök legjobbja volt az őszi hónapokban. Noha 2023-ban öt évre írt alá Liverpoolban, már elkezdtek pusmogni a szerződéshosszabbításáról, illetve arról, hogy miként monitorozza a helyzetét két európai gigász, a Manchester City és a Real Madrid.
Kezdetben azért is tűnt gyanúsan spekulációnak a szóbeszéd, mert néhány napon belül épp ezzel a két csapattal mérkőzött meg a Pool: Szoboszlaiék előbb a Bajnokok Ligájában 1–0-ra nyertek a spanyolok ellen, a magyar adta a gólpasszt Mac Allisternek, majd a Premier League-ben a Manchester City parancsolt megálljt a Vörösöknek, miután 3–0-ra nyert.
A pletykák időközben egyre hangosabbak lettek, a napok előrehaladtával egyre több komolyan vehető sajtóorgánum is foglalkozik a témával.
Már a nagy példányszámú spanyol AS újság is arról írt, hogy a Manchester City és a Real Madrid is le szeretné igazolni Szoboszlai Dominikot, majd az információt többek között a legismertebb angol sportcsatorna, a Sky Sports is átvette. Arról beszéltek az adásban, hogy Szoboszlai bizony ott van a sztárklubok radarján.
