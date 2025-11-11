Megírták a spanyolok, nincs több kérdés: a Real Madrid radarjára került Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik szenzációs formája az egész világon beszédtémát szolgáltat. A liverpooli labdarúgócsapat hullámvölgye alatt is megbízható teljesítményt nyújtott, több poszton is megvillantotta oroszlánkörmeit, az osztályzatok és a szakírók szerint rendre a Vörösök legjobbja volt az őszi hónapokban. Noha 2023-ban öt évre írt alá Liverpoolban, már elkezdtek pusmogni a szerződéshosszabbításáról, illetve arról, hogy miként monitorozza a helyzetét két európai gigász, a Manchester City és a Real Madrid.