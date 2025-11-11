„Minden idők legviccesebb nadrágja” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók megint beindultak (FOTÓK)

Szoboszlai a kislányával vonult be az edzőtáborba – két szóval üzent neki a Barcelona sztárja (FOTÓ)
Özönlenek a hozzászólások a csapatkapitány posztja alatt.
Sokan nem tudták szó nélkül hagyni a magyar válogatott csapatkapitányának öltözetét.
Amint arról beszámoltunk, hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.
A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók közül sokan odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo és a német válogatott Benjamin Henrichs is üzent Szoboszlainak.
Ezt is ajánljuk a témában
Özönlenek a hozzászólások a csapatkapitány posztja alatt.
A rajongói oldalak közül többen átvették a fényképeket, amelyek alatt ott is özönlöttek a hozzászólások. Sokan egyáltalán nem tudták megállni, hogy véleményezzék a labdarúgó megjelenését, noha a legtöbben azért szurkoltak, hogy sérülés nélkül megússza a két válogatott meccset a Premier League téli hajtása előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Lerántjuk a leplet, mi zajlik a labdarúgókluboknál, amikor a nemzeti csapatokon van a fókusz. A válogatott szünet nyomában.
Íme, néhány gyöngyszem a kommentszekciókból:
„Dominikot imádom, a válogatott szünetet utálom.”
„Imádom a poggyászodat!”
„Srácok, lehet, hogy sz*rok vagyunk, de nekünk van a legszexibb játékosunk a ligában”
Voltak, akik Szoboszlai ruházatán akadtak fenn, de olyanok is, akik a táskában szállított gyermek láttán elkezdtek találgatni, vajon, ki lehet az?!
„Ki öltözteti manapság a focistákat?”
„Vini van a táskában, rosszfiú”
Minden idők legviccesebb nadrágja”
„Kerkez van a táskában?”
„Nem is tudom, mi sokkolt jobban: a táskájában lévő gyerek vagy a cipője?”
Bízunk benne, hogy a következő napok már a sorsdöntő vb-selejtezőkre való hangolódásról szólnak majd a digitális kötözködés helyett. Mint ismert, a magyar nemzeti csapat kedden kelt útra Örményország felé, ahol csütörtökön lép pályára a világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig Írországot fogadja a Puskás Arénában.
Fotó: MTI/AP/Armando Franca