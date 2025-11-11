Ft
„Minden idők legviccesebb nadrágja” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók megint beindultak (FOTÓK)

2025. november 11. 21:19

Sokan nem tudták szó nélkül hagyni a magyar válogatott csapatkapitányának öltözetét.

2025. november 11. 21:19
Amint arról beszámoltunk, hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.

A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók közül sokan odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo és a német válogatott Benjamin Henrichs is üzent Szoboszlainak.

A rajongói oldalak közül többen átvették a fényképeket, amelyek alatt ott is özönlöttek a hozzászólások. Sokan egyáltalán nem tudták megállni, hogy véleményezzék a labdarúgó megjelenését, noha a legtöbben azért szurkoltak, hogy sérülés nélkül megússza a két válogatott meccset a Premier League téli hajtása előtt.

Íme, néhány gyöngyszem a kommentszekciókból:

„Dominikot imádom, a válogatott szünetet utálom.”

„Imádom a poggyászodat!”

„Srácok, lehet, hogy sz*rok vagyunk, de nekünk van a legszexibb játékosunk a ligában”

Voltak, akik Szoboszlai ruházatán akadtak fenn, de olyanok is, akik a táskában szállított gyermek láttán elkezdtek találgatni, vajon, ki lehet az?!

„Ki öltözteti manapság a focistákat?”

„Vini van a táskában, rosszfiú”

Minden idők legviccesebb nadrágja”

„Kerkez van a táskában?”

„Nem is tudom, mi sokkolt jobban: a táskájában lévő gyerek vagy a cipője?”

Bízunk benne, hogy a következő napok már a sorsdöntő vb-selejtezőkre való hangolódásról szólnak majd a digitális kötözködés helyett. Mint ismert, a magyar nemzeti csapat kedden kelt útra Örményország felé, ahol csütörtökön lép pályára a világbajnoki selejtezőn, vasárnap pedig Írországot fogadja a Puskás Arénában.

Fotó: MTI/AP/Armando Franca

