„Minden idők legviccesebb nadrágja” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók megint beindultak (FOTÓK)

Amint arról beszámoltunk, hétfőn Telkiben találkoztak egymással a kulcsfontosságú vb-selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott tagjai. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik egy fotó tanúsága szerint gyermekével csekkolt be az edzőtáborba.

A Liverpool középpályása a közösségi oldalán megosztott néhány felvételt a válogatotthoz való visszatéréséről, amelyek alatt záporoztak a hozzászólások. A szurkolók közül sokan odáig vannak a fotókért, a feleség Buzsik Borka egy szívvel reagált, de korábbi csapattársai is örömmel kommentálták a látottakat, köztük több, egykori lipcsei jóbarát. A Barcelona Eb-győztes spanyol sztárja, Dani Olmo és a német válogatott Benjamin Henrichs is üzent Szoboszlainak.