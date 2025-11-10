Liverpool továbbra is hatalmas frászban – ismét távoztak a legnagyobb sztárok

Kiiktatták a meccsből, de kis híján sokkolt – elképesztő értékeléseket kapott Szoboszlai a City elleni nullázás után
Pályafutása során először kapott ki liverpooli játékosként a Manchester Citytől. Íme, Szoboszlai osztályzatai a PL-rangadó után.
Sokak szemében hatalmas rejtély övezi, mi zajlik a világ labdarúgóklubjainál, kiváltképp a topligákban szereplőknél a válogatott szünetek alkalmával. A hétköznapokon rendkívül zsúfolt az élet: a bajnokságok, illetve a nemzetközi és a hazai kupaszereplések miatt szinte minden héten dupla a meccsterhelés, megspékelve az utazás, taktikai felkészülés, sajtótájékoztató, regeneráció, olykor rehabilitáció kombinációjával. Kifejezetten sűrű a program, szabad napra elvétve van csak lehetőség, a versenynaptár nem kíméli a legnagyobb sztárokat – nem hiába emelik fel rendre a hangjukat a világszerte elismert csillagok, miszerint az évi 70-80 mérkőzés teljesen kizsigereli a szervezetüket. Olyannyira, amit a felfoghatatlan heti fizetések sem tudnak kompenzálni.
Korábban a kéthetes válogatott szünet egy kis felfrissülést jelentett a játékosoknak, az első hét a hazaút és a felkészülés, míg a második hét a nemzeti csapat meccseinek jegyében telt, ám a nemzetközi szövetségeknél az elmúlt években már ezen is módosítottak. A televíziós közvetítőcsatornák szándékainak megfelelően jobban széthúzták a fordulók játéknapjait, így hamarabb kell felpörögniük a válogatottaknak, cserébe viszont kevésbé lesz kapkodó és nyomasztó a klubokhoz való visszatérés. Az Európán kívüli válogatottak tagjai gyakran a bolygó távoli pontján lépnek pályára országukat képviselve, majd Ázsiából vagy Dél-Amerikából a hosszú utazások és a időzónaváltás után csak minimális idejük van a visszarázódásra és a csúcsformába kerülésre.
A magyar válogatott most megtapasztalhatja, hogy milyen megküzdeni az időeltolódással, Szoboszlai Dominikék hétfőn találkoztak Telkiben, majd egy-két edzés után rendhagyó módon
kedden útra is kelnek, hogy akklimatizálódjanak a kulcsfontosságú csütörtöki vb-selejtező előtt Örményországban.
A meccs után pedig azonnal indulnak is haza, hiszen vasárnap már Írország legjobbjai ellen kell bizonyítaniuk a Puskás Arénában.
A labdarúgókluboktól a válogatott szünetben távoznak a nemzeti csapatoknál szereplők, aki nem válogatott vagy sérült, általában néhány nap pihenőt kap, majd visszatér, hogy folytassa a rehabilitációt, illetve egyéni edzésprogramját, adott esetben az utánpótlással közösen készül. Az óriási nyomás és stressz alól kicsit felszabadulhatnak az edzők, ám természetesen ilyenkor is figyelemmel követik játékosaik mérkőzéseit, formáját, miközben elemzéseikkel készülhetnek a közeljövő ellenfeleire.
Az orvosi stábok folyamatosan kapcsolatban állnak a válogatottakkal, amennyiben egyeztetés szükséges a játékosok állapotáról. Speciális esetekben a sérült játékos haza sem tér, a klubnál marad és ott végzi az egészségügyi programját.
Emlékezhetünk Kerkez Milos esetére, aki még Bournemouth-játékosként többször maradt Angliában kisebb sérülés miatt,
bombaformában szeretett volna bizonyítani a Premier League-ben, hogy sínre tegye a Liverpoollal való szerződését. Emlékezetes volt a Marco Rossival való üzengetése, ám végül sikerült pontot tenniük a kínos ügy végére, és azóta Kerkez ismét a nemzeti csapat rendelkezésére áll.
Mint ismert, a több magyart is foglalkoztató regnáló angol bajnok nem a legszebb napjait éli, Liverpoolban kisebb hullámvölgyet kell átvészelnie az Arne Slot vezette szakmai stábnak. A Vörösök már novemberig több vereséget gyűjtöttek be (5) a PL-ben, mint a teljes előző szezonban (4). Legutóbb a Manchester City mosta fel velük a padlót, Pep Guardiola lenullázta az Etihadban a Liverpoolt – amióta Szoboszlai Angliába igazolt, most először veszített Haalandék ellen.
A mérkőzés után elsősorban a csapatkapitány, Virgil van Dijk meg nem adott góljába igyekeztek kapaszkodni Liverpoolban, amelynek elvétele állításuk szerint szembe ment a szabályokkal, az első félidőben való egyenlítés pedig alapjaiban változtatta volna meg a találkozó forgatókönyvét. Slot őrjöngött, nehezen emésztette meg a döntést, a holland védő pedig ki se merte mondani a lefújás után, mit gondol.
„A futballban a bírók döntenek a legfontosabb kérdésekről, és nekünk a pályán meg kell birkóznunk velük. Nincs értelme erről beszélni. A valóság az, hogy 3–0-ra kikaptunk, és ez nagy csapás” – hangsúlyozta Van Dijk a Sky Sportsnak, majd hozzátette:
Nem számít, mit gondolok a döntésről, mert bármit is mondok, az bekerül a médiába és az egész válogatott szünet a kommentáromról fog szólni. Kikaptunk, így felesleges vitázni arról a helyzetről”
– fogalmazott a robosztus holland védő.
Lesz tehát feladata majd Slotnak, ha visszakapja tanítványait a válogatott szünet után, össze kell kaparnia a csapatot, mert a holland a legutóbbi vereség után önkritikusan bevallotta, egyelőre felesleges a címvédésről fantáziálni Liverpoolban. A felnőttek öltözője egyébként szinte teljesen kiürült a nemzetközi mérkőzések idejére, összesen 18 játékos távozott Liverpoolból – a legtöbben éppen Magyarországra, illetve Hollandiába!
A magyar és a holland válogatottaknak 3-3 játékost ad a Liverpool
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt