Liverpool továbbra is hatalmas frászban – ismét távoztak a legnagyobb sztárok

Sokak szemében hatalmas rejtély övezi, mi zajlik a világ labdarúgóklubjainál, kiváltképp a topligákban szereplőknél a válogatott szünetek alkalmával. A hétköznapokon rendkívül zsúfolt az élet: a bajnokságok, illetve a nemzetközi és a hazai kupaszereplések miatt szinte minden héten dupla a meccsterhelés, megspékelve az utazás, taktikai felkészülés, sajtótájékoztató, regeneráció, olykor rehabilitáció kombinációjával. Kifejezetten sűrű a program, szabad napra elvétve van csak lehetőség, a versenynaptár nem kíméli a legnagyobb sztárokat – nem hiába emelik fel rendre a hangjukat a világszerte elismert csillagok, miszerint az évi 70-80 mérkőzés teljesen kizsigereli a szervezetüket. Olyannyira, amit a felfoghatatlan heti fizetések sem tudnak kompenzálni.

Az egész válogatott szünet alatt beszédtémát jelent még Virgil van Dijk meg nem adott gólja a Manchester City elleni rangadón

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Korábban a kéthetes válogatott szünet egy kis felfrissülést jelentett a játékosoknak, az első hét a hazaút és a felkészülés, míg a második hét a nemzeti csapat meccseinek jegyében telt, ám a nemzetközi szövetségeknél az elmúlt években már ezen is módosítottak. A televíziós közvetítőcsatornák szándékainak megfelelően jobban széthúzták a fordulók játéknapjait, így hamarabb kell felpörögniük a válogatottaknak, cserébe viszont kevésbé lesz kapkodó és nyomasztó a klubokhoz való visszatérés. Az Európán kívüli válogatottak tagjai gyakran a bolygó távoli pontján lépnek pályára országukat képviselve, majd Ázsiából vagy Dél-Amerikából a hosszú utazások és a időzónaváltás után csak minimális idejük van a visszarázódásra és a csúcsformába kerülésre.

A magyar válogatott most megtapasztalhatja, hogy milyen megküzdeni az időeltolódással, Szoboszlai Dominikék hétfőn találkoztak Telkiben, majd egy-két edzés után rendhagyó módon