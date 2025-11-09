Büntetőt rontott a City, de már vezet – Szoboszlai kiemelt szerepben, Orbán Viktor a Premier League csúcsrangadóján

A Liverpool kezdte a mérkőzést, de a City volt aktívabb az első percekben. Sőt, bő tíz perc után tizenegyest is ítélt Chris Kavanagh játékvezető a hazaiaknak, ám Mamardashvili javította a hibáját, kivédte Haaland büntetőjét!

Mamardashvili saves Haaland penalty pic.twitter.com/N6H9girMBh — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 9, 2025

Félóra sem telt el, amikor a norvég gólgép már jóvá tette hibáját, jól érkezett fejjel Matheus Nunes beadására és megszerezte a vezetést a Citynek. A vendégek kapusa földbe gyökerezett lábbal figyelte, ahogy a kapujába hullik a labda. 1–0.