Büntetőt rontott a City, de már vezet – Szoboszlai kiemelt szerepben, Orbán Viktor a Premier League csúcsrangadóján

Szoboszlai lábai előtt hever Anglia: óriási elismerést kapott a magyar csillag a csúcsrangadó előtt (FOTÓ)
Pep Guardiola együttesének otthonába látogat a Liverpool. Mióta a magyar középpályás Angliába igazolt, a Manchester City még nem nyert ebben a párosításban – Haalandék legutóbb két és fél éve tudták legyőzni a Vörösöket.
Csúcsrangadóval zárult a labdarúgó Premier League 11. fordulója Angliában, a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadta az Etihad Stadionban. Igazi presztízscsata volt, miután közel tíz éve, 2017 óta minden kiírást ez a két gárda nyert, a City hatszor, a Pool kétszer emelhette magasba a PL-serleget – mint arról beszámoltunk, felvezetésképpen a Sportbible össze is állította a két gárda kombinált kezdő tizenegyét, amelyben a kiváló formában szereplő magyar középpályás, Szoboszlai Dominik is helyet kapott.
A két szakvezető, az edzőként az ezredik mérkőzésére készülő Pep Guardiola és Arne Slot is összeállította a saját kezdőjét a rangadóra: ahogy az várható volt,
a két jó barát ismét farkasszemet nézett egymással a pályán, a hazaiaknál a norvég gólgép, Erling Haaland, a vendégeknél Szoboszlai kapott helyet a csapatban – a magyar kulcspozícióban, a középpálya tengelyében.
Honfitársaink közül Kerkez Milos a kispadon ül, Pécsi Ármin nem került a meccskeretbe.
A két csapat között a találkozó előtt egyetlen pont és három hely volt a különbség a tabellán. A rangadót a helyszínen tekintette meg a magyar kormányfő, Orbán Viktor is.
A Manchester City kezdőcsapata:
Donnarumma – O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes – Nico, Silva, Cherki – Doku, Haaland, Foden menedzser: Pep Guardiola
A Liverpool kezdőcsapata:
Mamardashvili – Robertson, Van Dijk, Konaté, Bradley – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike vezetőedző: Arne Slot
A Liverpool kezdte a mérkőzést, de a City volt aktívabb az első percekben. Sőt, bő tíz perc után tizenegyest is ítélt Chris Kavanagh játékvezető a hazaiaknak, ám Mamardashvili javította a hibáját, kivédte Haaland büntetőjét!
Félóra sem telt el, amikor a norvég gólgép már jóvá tette hibáját, jól érkezett fejjel Matheus Nunes beadására és megszerezte a vezetést a Citynek. A vendégek kapusa földbe gyökerezett lábbal figyelte, ahogy a kapujába hullik a labda. 1–0.
Még a félidő vége előtt egyenlített a Liverpool, Van Dijk Szalah szögletét váltotta gólra, a fejesnél azonban Robertson lesen zavarta az ellenfél kapusát, így nem volt érvényes a gól. Arne Slot nehezen vette tudomásul a döntést.
Még a szünet előtt megduplázta előnyét a City, Nico lőtt 22 méterről, a labda pedig utat talált a hálóba, miután megpattant Van Dijkon, a holland csapatkapitányon. 2–0. A Poolnak nem volt kaput eltaláló lövése az első bő 50 percben, így egyelőre távol vannak az újabb bravúrtól.
Premier League, 11. forduló
Manchester City–Liverpool 2–0 (2–0)
gólszerzők: Haaland (29.), Nico (45+3.)
Fotó: AFP/Darren Staples