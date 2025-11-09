Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Manchester City Szoboszlai Dominik

Büntetőt rontott a City, de már vezet – Szoboszlai kiemelt szerepben, Orbán Viktor a Premier League csúcsrangadóján

2025. november 09. 16:18

Pep Guardiola együttesének otthonába látogat a Liverpool. Mióta a magyar középpályás Angliába igazolt, a Manchester City még nem nyert ebben a párosításban – Haalandék legutóbb két és fél éve tudták legyőzni a Vörösöket.

2025. november 09. 16:18
null

Csúcsrangadóval zárult a labdarúgó Premier League 11. fordulója Angliában, a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadta az Etihad Stadionban. Igazi presztízscsata volt, miután közel tíz éve, 2017 óta minden kiírást ez a két gárda nyert, a City hatszor, a Pool kétszer emelhette magasba a PL-serleget – mint arról beszámoltunk, felvezetésképpen a Sportbible össze is állította a két gárda kombinált kezdő tizenegyét, amelyben a kiváló formában szereplő magyar középpályás, Szoboszlai Dominik is helyet kapott.

SZOBOSZLAI Dominik a Manchester City ellen
A Liverpool ezúttal is bravúrra készült a Manchester City otthonában
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezt is ajánljuk a témában

A két szakvezető, az edzőként az ezredik mérkőzésére készülő Pep Guardiola és Arne Slot is összeállította a saját kezdőjét a rangadóra: ahogy az várható volt,

a két jó barát ismét farkasszemet nézett egymással a pályán, a hazaiaknál a norvég gólgép, Erling Haaland, a vendégeknél Szoboszlai kapott helyet a csapatban – a magyar kulcspozícióban, a középpálya tengelyében.

Honfitársaink közül Kerkez Milos a kispadon ül, Pécsi Ármin nem került a meccskeretbe.

Szoboszlai óvatosan kikerülte a hazai címert a stadionban:

A két csapat között a találkozó előtt egyetlen pont és három hely volt a különbség a tabellán. A rangadót a helyszínen tekintette meg a magyar kormányfő, Orbán Viktor is.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor is elfoglalta a helyét a manchesteri lelátón
Fotó: Darren Staples / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Manchester City–Liverpool: a kezdők

A Manchester City kezdőcsapata:

Donnarumma – O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes – Nico, Silva, Cherki – Doku, Haaland, Foden menedzser: Pep Guardiola

A Liverpool kezdőcsapata:

Mamardashvili – Robertson, Van Dijk, Konaté, Bradley – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike vezetőedző: Arne Slot

A Liverpool kezdte a mérkőzést, de a City volt aktívabb az első percekben. Sőt, bő tíz perc után tizenegyest is ítélt Chris Kavanagh játékvezető a hazaiaknak, ám Mamardashvili javította a hibáját, kivédte Haaland büntetőjét!

Félóra sem telt el, amikor a norvég gólgép már jóvá tette hibáját, jól érkezett fejjel Matheus Nunes beadására és megszerezte a vezetést a Citynek. A vendégek kapusa földbe gyökerezett lábbal figyelte, ahogy a kapujába hullik a labda. 1–0.

Még a félidő vége előtt egyenlített a Liverpool, Van Dijk Szalah szögletét váltotta gólra, a fejesnél azonban Robertson lesen zavarta az ellenfél kapusát, így nem volt érvényes a gól. Arne Slot nehezen vette tudomásul a döntést.

Még a szünet előtt megduplázta előnyét a City, Nico lőtt 22 méterről, a labda pedig utat talált a hálóba, miután megpattant Van Dijkon, a holland csapatkapitányon. 2–0. A Poolnak nem volt kaput eltaláló lövése az első bő 50 percben, így egyelőre távol vannak az újabb bravúrtól.

Premier League, 11. forduló
Manchester City–Liverpool 2–0 (2–0)
gólszerzők: Haaland (29.), Nico (45+3.)

Fotó: AFP/Darren Staples

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!