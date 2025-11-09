Szoboszlai lábai előtt hever Anglia: óriási elismerést kapott a magyar csillag a csúcsrangadó előtt (FOTÓ)

Csúcsrangadóval zárul a labdarúgó Premier League 11. fordulója Angliában, a Manchester City a címvédő Liverpoolt fogadja az Etihad Stadionban. Igazi presztízscsata lesz, miután közel tíz éve, 2017 óta minden kiírást ez a két gárda nyert, a City hatszor, a Pool kétszer emelhette magasba a PL-serleget – a Sportbible össze is állította a két gárda kombinált kezdő tizenegyét.

A jelenleg formáját figyelembe véve nem meglepő, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is helyet kapott az együttesben a középpályán.

Ezt a csapatrészt a Vörösök, a támadószekciót pedig Guardiola tanítványai uralják, míg a védelemben ketten-ketten képviselik klubjukat. A kapuba az olasz Gianluigi Donnarummát választották Manchester kék feléből.

A Sportbible kombinált kezdő City–Pool tizenegye:

Donnarumma – O'Reilly, Gvardiol, Van Dijk, Bradley – Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai – Doku, Haaland, Foden

A két csapat között jelenleg egyetlen pont és három hely a különbség a tabellán, így három ponttal előzhetne a Liverpool, míg a City győzelme esetén négy pontra megközelíthetné a listavezető Arsenalt.