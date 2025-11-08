Ft
Liverpool Steven Gerrard Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai Dominik az új Steven Gerrard? Na tűnj a szemem elől” – nehezen viselte az angol riporter a Szoboszlai-imádatot (VIDEÓ)

2025. november 08. 22:20

A Bleacher Report Football megkérdezte arról a liverpooli szurkolókat, ki a legjobb játékosuk ebben a szezonban. A válasz egyértelmű volt: Szoboszlai Dominik. Újabb elismerés a Manchester City–Liverpool előtt.

2025. november 08. 22:20
null

Már szinte megszoktuk, hogy Liverpoolban mindenki Szoboszlai Dominikről áradozik. A mérkőzéseken folyamatosan a legjobbak közé tartozik, ha éppen nem ő a legjobb, a Real Madrid ellen világklasszis teljesítményt nyújtott, a szurkolók pedig már kétszer is őt választották meg a hónap játékosának. A vasárnapi, Manchester City–Liverpool rangadó előtt most a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, ki a Vörösök legjobbja.

Manchester City–Liverpool
Szoboszlai itt még a Real Madrid ellen, most már a Manchester City–Liverpoolra készül. Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne

Ezt is ajánljuk a témában

A válasz egyértelmű volt mindenki részéről: Szoboszlai Dominik.

Ő az új generációs Steven Gerrard, imádom őt”

 – mondta róla a második megkérdezett szurkoló, amire a riporternek elkerekedett a szeme, majd tréfának szánt megjegyzésként „Tűnj innen” reakcióval reagált.

Tűnj a szemem elől”

 – fokozta mindezt, de aztán óriási nevetés lett a vége.

Vasárnap Manchester City–Liverpool

A Liverpool vasárnap este fél 6-tól lesz a Manchester City vendége az angol bajnokságban.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Takagi
2025. november 08. 22:25
Domi egy igazi inteligens sportember. Igazi példa a fiatalok számára. Alázatos, mindent meg tesz a sikerért, és most nem csak fizikailag, hanem fejben is rendben van.
