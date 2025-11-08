„Szoboszlai Dominik az új Steven Gerrard? Na tűnj a szemem elől” – nehezen viselte az angol riporter a Szoboszlai-imádatot (VIDEÓ)

Már szinte megszoktuk, hogy Liverpoolban mindenki Szoboszlai Dominikről áradozik. A mérkőzéseken folyamatosan a legjobbak közé tartozik, ha éppen nem ő a legjobb, a Real Madrid ellen világklasszis teljesítményt nyújtott, a szurkolók pedig már kétszer is őt választották meg a hónap játékosának. A vasárnapi, Manchester City–Liverpool rangadó előtt most a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, ki a Vörösök legjobbja.

Szoboszlai itt még a Real Madrid ellen, most már a Manchester City–Liverpoolra készül. Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne