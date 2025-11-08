„Szoboszlai Dominik az új Steven Gerrard? Na tűnj a szemem elől” – nehezen viselte az angol riporter a Szoboszlai-imádatot (VIDEÓ)

Megszólalt a transzferguru: lerántotta a leplet Szoboszlai liverpooli jövőjéről
Fabrizio Romano ritkán téved.
A Bleacher Report Football megkérdezte arról a liverpooli szurkolókat, ki a legjobb játékosuk ebben a szezonban. A válasz egyértelmű volt: Szoboszlai Dominik. Újabb elismerés a Manchester City–Liverpool előtt.
Már szinte megszoktuk, hogy Liverpoolban mindenki Szoboszlai Dominikről áradozik. A mérkőzéseken folyamatosan a legjobbak közé tartozik, ha éppen nem ő a legjobb, a Real Madrid ellen világklasszis teljesítményt nyújtott, a szurkolók pedig már kétszer is őt választották meg a hónap játékosának. A vasárnapi, Manchester City–Liverpool rangadó előtt most a Bleacher Report Football kérdezte a szurkolókat arról, ki a Vörösök legjobbja.
Ezt is ajánljuk a témában
Fabrizio Romano ritkán téved.
A válasz egyértelmű volt mindenki részéről: Szoboszlai Dominik.
Ő az új generációs Steven Gerrard, imádom őt”
– mondta róla a második megkérdezett szurkoló, amire a riporternek elkerekedett a szeme, majd tréfának szánt megjegyzésként „Tűnj innen” reakcióval reagált.
Tűnj a szemem elől”
– fokozta mindezt, de aztán óriási nevetés lett a vége.
A Liverpool vasárnap este fél 6-tól lesz a Manchester City vendége az angol bajnokságban.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super