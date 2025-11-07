„A magyar Gerrard” – ezt mondják a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól

A legnehezebb hónapunkban ő volt a ragyogó fény”

– jelentett ki egy másik. Egy harmadik szimpatizáns szerint Szoboszlai megbízható és sokoldalú játékos, aki egy pillanatra sem áll meg, és mindig a maximumot adja.

Vele kapcsolatban mások azt is kiemelték, hogy az egész pályát bejátssza, és ha kell, jobbhátvédként is (remekül) teljesít.