„A magyar Gerrard” – ezt mondják a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól

Megállíthatatlan: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik Liverpoolban – ezt mondta róla
A drukkerek ismét megválasztották a hónap legjobbjának. Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik.
Ahogyan arról beszámoltunk, augusztus után októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap legjobb játékosa az angol Liverpool labdarúgócsapatánál. Erről a szurkolók szavazatai döntöttek.
A klub több drukkert is megkérdezett arról, miért szavazott Szoboszlaira.
„Energikus és labdaügyes. Inspirálja a többieket” – mondta róla egyikük, aki szerint hatalmas energiákat visz a meccsekbe, és októberben is nagyon sokat tett bele a közösbe.
A legnehezebb hónapunkban ő volt a ragyogó fény”
– jelentett ki egy másik. Egy harmadik szimpatizáns szerint Szoboszlai megbízható és sokoldalú játékos, aki egy pillanatra sem áll meg, és mindig a maximumot adja.
Vele kapcsolatban mások azt is kiemelték, hogy az egész pályát bejátssza, és ha kell, jobbhátvédként is (remekül) teljesít.
Abszolút fenomenális.”
Az LFC a közösségi oldalain is beszámolt arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya lett a hónap legjobbja. A szurkolók itt is méltatták.
„Ha így folytatja, az idény legjobbja lesz.”
„Megérdemled a nyolcas mezed.”
„A következő aranylabdás.”
„Ez az ember szép csendben folyamatosan vitte a hátán a csapatot ebben az idényben. Köszönjük, Szoboszlai!”
„Az emberek azt gondolták, hogy kikerül a csapatból, amikor szerződtették Wirtzet. Nagyon jól játszik.”
„A világ legjobb középpályása, fantasztikus.”
„Virgil Mohammed Dominik lesz a gyerekem neve.”
„Tegyenek 250 millió eurós kivásárlási árat a szerződésébe!”
„Az idény eddigi legjobbja.”
„Szoboszlai a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben.”
„Nagyon alulértékelt játékos.”
Tisztelet a magyar Gerrard neve előtt!”
Szoboszlai Dominikra és a Liverpoolra vasárnap a Manchester City elleni szuperrangadó vár a Premier League-ben, méghozzá idegenben.
