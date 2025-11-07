Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool videó szurkolók Szoboszlai Dominik

„A magyar Gerrard” – ezt mondják a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól

2025. november 07. 18:31

A drukkerek ismét megválasztották a hónap legjobbjának. Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik.

2025. november 07. 18:31
null

Ahogyan arról beszámoltunk, augusztus után októberben is Szoboszlai Dominik lett a hónap legjobb játékosa az angol Liverpool labdarúgócsapatánál. Erről a szurkolók szavazatai döntöttek.

Szoboszlait méltatják
Szoboszlait méltatják / Fotó: Peter Powell/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A klub több drukkert is megkérdezett arról, miért szavazott Szoboszlaira.

„Energikus és labdaügyes. Inspirálja a többieket” – mondta róla egyikük, aki szerint hatalmas energiákat visz a meccsekbe, és októberben is nagyon sokat tett bele a közösbe.

A legnehezebb hónapunkban ő volt a ragyogó fény”

– jelentett ki egy másik. Egy harmadik szimpatizáns szerint Szoboszlai megbízható és sokoldalú játékos, aki egy pillanatra sem áll meg, és mindig a maximumot adja.

Vele kapcsolatban mások azt is kiemelték, hogy az egész pályát bejátssza, és ha kell, jobbhátvédként is (remekül) teljesít.

Abszolút fenomenális.”


Szoboszlait a közösségi oldalakon is méltatják

Az LFC a közösségi oldalain is beszámolt arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya lett a hónap legjobbja. A szurkolók itt is méltatták.

„Ha így folytatja, az idény legjobbja lesz.”

„Megérdemled a nyolcas mezed.”

„A következő aranylabdás.”

„Ez az ember szép csendben folyamatosan vitte a hátán a csapatot ebben az idényben. Köszönjük, Szoboszlai!”

„Az emberek azt gondolták, hogy kikerül a csapatból, amikor szerződtették Wirtzet. Nagyon jól játszik.”

„A világ legjobb középpályása, fantasztikus.”

„Virgil Mohammed Dominik lesz a gyerekem neve.”

„Tegyenek 250 millió eurós kivásárlási árat a szerződésébe!”

„Az idény eddigi legjobbja.”

„Szoboszlai a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben.”

„Nagyon alulértékelt játékos.”

Tisztelet a magyar Gerrard neve előtt!”

Szoboszlai Dominikra és a Liverpoolra vasárnap a Manchester City elleni szuperrangadó vár a Premier League-ben, méghozzá idegenben.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 07. 18:59
Interistaadadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 07. 18:54 Te meg egy rohadt nagy fasz vagy. Mocskos szőröstalpú , redvás román cigánygeci. Takarodj vissza apád szarcsimbókos picsájába. Jól írtad az alábbi kommentben, te tényleg igazi magyar vagy: suttyó, ostoba, alpári és könnyen átverhető. :)
Válasz erre
0
1
Interista
2025. november 07. 18:56
Szoboszlai Dominik még a Premier Ligában is a legjobb játékosok közé tartozik. Mi, igazi magyarok büszkék lehetünk rá. Csak így tovább Dominik. Hajrá, Magyarok!!! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
Válasz erre
0
2
adadadadadada-do-problem-iz-do-vor
2025. november 07. 18:42
Gerrard gólvágó volt és klublegenda. Ez meg egy szar játékos.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!