11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Szoboszlai Dominik

Megállíthatatlan: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik Liverpoolban – ezt mondta róla

2025. november 07. 16:16

Augusztus után októberben is ő lett a legjobb Liverpoolban. Szoboszlai Dominikot ismét elismerték.

2025. november 07. 16:16
A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool a hivatalos felületein arról tájékoztatott, hogy ismét a magyar válogatott csapatkapitánya lett a klub szurkolóinál a hónap játékosa.

Szoboszlai nagyszerű októberen van túl
Szoboszlai nagyszerű októberen van túl (Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Szoboszlai ezt megelőzően az augusztusi teljesítményéért kapta meg ezt az elismerést, szeptemberben Federico Chiesát látták a legjobbnak.

A magyar válogatott csapatkapitánya kirobbanó formában van, és ha őszinték akarunk lenni, egyáltalán nem meglepetés, hogy ő lett a díjazott.

Októberben öt meccset játszott a Liverpool, ezek közül négyen szerepelt (a Crystal Palace elleni Angol Ligakupa-találkozón nem lépett pályára):

  • a Chelsea elleni bajnokin, amely még az októberi válogatott szünet előtt volt,
  • a Manchester United elleni bajnokin,
  • az Eintrach Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen és
  • és a Brentford elleni bajnokin.

Ezeken egy gólt és két gólpasszt jegyzett, főleg a Frankfurt elleni meccstől kezdődően van kirobbanó formában.


Szoboszlai a díjról

Köszönöm! Mindig a legjobbamat próbálom nyújtani, és köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. Próbálom így folytatni, és remélem, mindig a legjobbamat fogom tudni adni”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy kemény hónap volt, és szerinte valószínűleg, most van a legjobb formájában.

„A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de minden nap ezen dolgozom, és remélem, nyerek még díjakat.”

A november eddig a csapat számára is jól alakul, hiszen az Aston Villát és a Real Madridot is legyőzte odahaza, ráadásul mindkettőt kapott gól nélkül. Szoboszlai ezeken a meccseken is brillírozott tízesként. A Vörösök legközelebb vasárnap, a Manchester City otthonába látogatnak, aztán jön a válogatott szünet. 

Szoboszlai a City ellen nehéz meccset vár, tisztában van azzal, hogy milyen nehéz a manchesteriek ellen idegenben játszani.

„Soha nem könnyű ellenük vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia.”

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

