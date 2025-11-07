Megállíthatatlan: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik Liverpoolban – ezt mondta róla

Szoboszlai végre átvette a díját – kiakadtak a Liverpool-szurkolók, nagy az értetlenség
Egy kicsit elkésett a klub.
Augusztus után októberben is ő lett a legjobb Liverpoolban. Szoboszlai Dominikot ismét elismerték.
A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool a hivatalos felületein arról tájékoztatott, hogy ismét a magyar válogatott csapatkapitánya lett a klub szurkolóinál a hónap játékosa.
Szoboszlai ezt megelőzően az augusztusi teljesítményéért kapta meg ezt az elismerést, szeptemberben Federico Chiesát látták a legjobbnak.
A magyar válogatott csapatkapitánya kirobbanó formában van, és ha őszinték akarunk lenni, egyáltalán nem meglepetés, hogy ő lett a díjazott.
Októberben öt meccset játszott a Liverpool, ezek közül négyen szerepelt (a Crystal Palace elleni Angol Ligakupa-találkozón nem lépett pályára):
Ezeken egy gólt és két gólpasszt jegyzett, főleg a Frankfurt elleni meccstől kezdődően van kirobbanó formában.
Köszönöm! Mindig a legjobbamat próbálom nyújtani, és köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. Próbálom így folytatni, és remélem, mindig a legjobbamat fogom tudni adni”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy kemény hónap volt, és szerinte valószínűleg, most van a legjobb formájában.
„A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de minden nap ezen dolgozom, és remélem, nyerek még díjakat.”
A november eddig a csapat számára is jól alakul, hiszen az Aston Villát és a Real Madridot is legyőzte odahaza, ráadásul mindkettőt kapott gól nélkül. Szoboszlai ezeken a meccseken is brillírozott tízesként. A Vörösök legközelebb vasárnap, a Manchester City otthonába látogatnak, aztán jön a válogatott szünet.
Szoboszlai a City ellen nehéz meccset vár, tisztában van azzal, hogy milyen nehéz a manchesteriek ellen idegenben játszani.
„Soha nem könnyű ellenük vendégeként játszani. Tudjuk, milyen jó csapat, de nekünk saját magunkra kell fókuszálnunk, megvalósítani, amit tervezünk és jönni fognak a lehetőségek. Mindannyiunknak keményen kell dolgoznia.”
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP