Megállíthatatlan: újabb elismerést zsebelt be Szoboszlai Dominik Liverpoolban – ezt mondta róla

Köszönöm! Mindig a legjobbamat próbálom nyújtani, és köszönöm a szurkolóknak, akik rám szavaztak. Próbálom így folytatni, és remélem, mindig a legjobbamat fogom tudni adni”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy kemény hónap volt, és szerinte valószínűleg, most van a legjobb formájában.

„A legnehezebb az, hogy ezt a szintet tartani tudjam, de minden nap ezen dolgozom, és remélem, nyerek még díjakat.”

A november eddig a csapat számára is jól alakul, hiszen az Aston Villát és a Real Madridot is legyőzte odahaza, ráadásul mindkettőt kapott gól nélkül. Szoboszlai ezeken a meccseken is brillírozott tízesként. A Vörösök legközelebb vasárnap, a Manchester City otthonába látogatnak, aztán jön a válogatott szünet.

Szoboszlai a City ellen nehéz meccset vár, tisztában van azzal, hogy milyen nehéz a manchesteriek ellen idegenben játszani.