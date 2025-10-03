Szoboszlai végre átvette a díját – kiakadtak a Liverpool-szurkolók, nagy az értetlenség

A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik lett augusztus hónap legjobbja a klubjánál. A díját azonban csak most vette át vagy legalábbis a Vörösök csak most posztoltak róla.

Szoboszlai szabadrúgásgólja lett augusztus hónap legszebb találata a Premier League-ben (Fotó: Darren Staples/AFP)

Szoboszlai lett a legjobb

A 24 éves magyar játékos nagyszerűen kezdte az idény, és még vészjobbhátvédként is helytállt. Az Arsenalnak egy felejthetetlen szabadrúgásgólt lőtt, a Newcastle United ellen az ő átlépős csele vezetett a győztes gólhoz, az Angol Szuperkupa-mérkőzésen pedig egy gólpasszt jegyzett.

Teljesítményére nemcsak Liverpoolban, hanem a Premier League-ben is felfigyeltek, ahol jelölték a hónap legjobb játékosának járó díjra, és a hónap legszebb góljára is – utóbbit meg is kapta.