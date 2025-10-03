Szoboszlai végre átvette a díját – kiakadtak a Liverpool-szurkolók, nagy az értetlenség

Sunyi megérzés és szuperszámítógép – egyre több helyen leírják Szoboszlaiékat
A Liverpool az előző két tétmérkőzését elveszítette.
Magyar játékos lett a hónap legjobbja Liverpoolban. Szoboszlai Dominik viszont csak most vette át az augusztusi teljesítményéért kapott díját.
A Liverpool futballcsapatának magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik lett augusztus hónap legjobbja a klubjánál. A díját azonban csak most vette át vagy legalábbis a Vörösök csak most posztoltak róla.
A 24 éves magyar játékos nagyszerűen kezdte az idény, és még vészjobbhátvédként is helytállt. Az Arsenalnak egy felejthetetlen szabadrúgásgólt lőtt, a Newcastle United ellen az ő átlépős csele vezetett a győztes gólhoz, az Angol Szuperkupa-mérkőzésen pedig egy gólpasszt jegyzett.
Teljesítményére nemcsak Liverpoolban, hanem a Premier League-ben is felfigyeltek, ahol jelölték a hónap legjobb játékosának járó díjra, és a hónap legszebb góljára is – utóbbit meg is kapta.
A szurkolók most azért akadtak ki, mert a Liverpoolnál elnyert hónap legjobb játékosának járó díjat csak most vette át, noha már októbert írunk, és ilyenkor már a szeptember legjobbját kellene megnevezni.
„Már október van, kérlek.”
„Úgy értitek, hogy szeptember legjobbja?” – tette fel az egyik kommentelő a kérdést, akinek hozzászólásán cikkünk megjelenéséig az egyik legtöbb lájk van, ami jól mutatja, hogy a szurkolók elsőre nem nagyon tudják hova tenni ezt a posztot.
A drukkerek számára kiírt szavazáson egyébként a voksok kétharmadát gyűjtötte be, így nagy fölénnyel nyert, míg a második helyen a nyáron igazolt Hugo Ekitiké végzett.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool az előző két tétmérkőzését elveszítette.
Fotó: Darren Staples/AFP