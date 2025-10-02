Sunyi megérzés és szuperszámítógép – egyre több helyen leírják Szoboszlaiékat

„Egészen rendben van a védekezése az Arsenalnak, van két jó középső védője, és ott van még Mosquera is. Ráadásul David Raya egészen jó kapus, nem is kell emiatt aggódni. Ugyanakkor a Liverpoolnál könnyen baj lehet, ha esetleg elveszítik Alissont vagy különösképpen, ha Van Dijk kidől a sorból” – árulta el McCoist, aki azzal zárta gondolatmenetét, hogy mindezzel együtt nagyszerű idényre számít.

A brazil kapust egyébként a legfrissebb hírek szerint el is vesztette a Liverpool: Alisson a Galatasaray elleni vesztes Bajnokok Ligája-mérkőzésen a második félidő elején szenvedett izomsérülést, le is kellett cserélni, és úgy tudni, hogy a novemberi válogatott szünetig nem lesz bevethető.



Szoboszlaiék már nem topfavoritok a BL-ben

Az első számú európai kupasorozat alapszakaszának második fordulója után az Opta szuperszámítógépe ismét elvégezte a számításait, és eszerint a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray otthonában vereséget szenvedő ’Pool visszacsúszott a második helyre a végső győzelemre esélyesek tabelláján. Az élre az az Arsenal lépett fel, amely két győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligáját. A címvédő Paris Saint-Germain ellen hazai pályán rangadót veszítő FC Barcelona két helyet is rontott, de hangsúlyozni kell, hogy még csak nemrég kezdődött az idény, és rengeteg meccs van még hátra.