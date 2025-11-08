Megszólalt a transzferguru: lerántotta a leplet Szoboszlai liverpooli jövőjéről

Szoboszlai lövése még mindig vitatéma – már Kassai Viktorék is beszálltak az elemzésbe (VIDEÓ)
Nem volt egyetértés.
Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a Liverpool tárgyalásokat folytat idénybeli legjobb játékosával szerződése meghosszabbításáról. Természetesen Szoboszlai Dominikről van szó.
Nem túlzás az állítás: ebben a szezonban minden Szoboszlai Dominikről szól a Liverpoolban. Bár a csapat maga bukdácsolt eddig (most éppen kezd kiegyenesedni), a magyar válogatott csapatkapitánya hétről hétre kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és rangadókat döntött el, mint például a szabadrúgásgóljával az Arsenal ellen, vagy éppen a legfrissebben a gólpasszával a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, utóbbi mérkőzésen konkrétan világklasszis teljesítményt nyújtott.
A szakemberek és a szurkolók egyöntetűen a lábai előtt hevernek, a Liverpool jövőjének csapatkapitányát, az új Steven Gerrardot látják a személyében – libabőrös lesz az ember már attól is, hogy leírja ezeket a szavakat.
Valaki azt írta, Virgil Mohammed Dominiknek nevezi el a gyerekét.
Nos, most örülhetnek a liverpooli drukkerek, ugyanis a mindig megbízható transzferguru, az olasz Fabrizio Romano megszólalt Szoboszlai jövőjével kapcsolatban – és jó hírekkel szolgált számukra.
A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominik új szerződéséről.”
Romano a hivatalos YouTube-csatornáján további részletekről is beszámolt.
„Az elmúlt napokban előrehaladtak a tárgyalások. Ezek még mindig folynak, tehát hangsúlyozom: nem értek még a tárgyalások végére, ez még egyáltalán nem egy lezárt ügy, de a felek kapcsolata nagyon jó, és megpróbálnak gyorsak lenni.”
Könnyen elképzelhető tehát, hogy Szoboszlai meghosszabbítja az egyébként is csak 2028 nyarán lejáró szerződését, ami így igen hosszú távú lenne.
A Liverpool egyébként vasárnap délután fél 6-tól szuperrangadót játszik a Manchester City ellen az angol bajnokságban.
Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP