Liverpool Fabrizio Romano Szoboszlai Dominik

Megszólalt a transzferguru: lerántotta a leplet Szoboszlai liverpooli jövőjéről

2025. november 08. 15:49

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a Liverpool tárgyalásokat folytat idénybeli legjobb játékosával szerződése meghosszabbításáról. Természetesen Szoboszlai Dominikről van szó.

2025. november 08. 15:49
Nem túlzás az állítás: ebben a szezonban minden Szoboszlai Dominikről szól a Liverpoolban. Bár a csapat maga bukdácsolt eddig (most éppen kezd kiegyenesedni), a magyar válogatott csapatkapitánya hétről hétre kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és rangadókat döntött el, mint például a szabadrúgásgóljával az Arsenal ellen, vagy éppen a legfrissebben a gólpasszával a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligájában, utóbbi mérkőzésen konkrétan világklasszis teljesítményt nyújtott.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik a Liverpool idei legjobbja. Fotó: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A szakemberek és a szurkolók egyöntetűen a lábai előtt hevernek, a Liverpool jövőjének csapatkapitányát, az új Steven Gerrardot látják a személyében – libabőrös lesz az ember már attól is, hogy leírja ezeket a szavakat.

Nos, most örülhetnek a liverpooli drukkerek, ugyanis a mindig megbízható transzferguru, az olasz Fabrizio Romano megszólalt Szoboszlai jövőjével kapcsolatban – és jó hírekkel szolgált számukra. 

A transzferguru Szoboszlai Dominikről

A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominik új szerződéséről.”

Romano a hivatalos YouTube-csatornáján további részletekről is beszámolt.

„Az elmúlt napokban előrehaladtak a tárgyalások. Ezek még mindig folynak, tehát hangsúlyozom: nem értek még a tárgyalások végére, ez még egyáltalán nem egy lezárt ügy, de a felek kapcsolata nagyon jó, és megpróbálnak gyorsak lenni.”

Könnyen elképzelhető tehát, hogy Szoboszlai meghosszabbítja az egyébként is csak 2028 nyarán lejáró szerződését, ami így igen hosszú távú lenne.

A Liverpool egyébként vasárnap délután fél 6-tól szuperrangadót játszik a Manchester City ellen az angol bajnokságban.

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Búvár Kund
2025. november 08. 16:40
Azért lett nekik ennyire sürgős a hosszabítás, mert gondolom a kivásárlási árát akarják módosítani. Mert ha továbbra is tartja a jó formáját, akkor még ha most ki is akarná őt vásárolni a szerződéséből, még a játéktudásához képest, még mindig "olcsón" hozzá lehetne jutni, a hasonló tudású játékosokhoz képest .
