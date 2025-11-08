Megszólalt a transzferguru: lerántotta a leplet Szoboszlai liverpooli jövőjéről

Nos, most örülhetnek a liverpooli drukkerek, ugyanis a mindig megbízható transzferguru, az olasz Fabrizio Romano megszólalt Szoboszlai jövőjével kapcsolatban – és jó hírekkel szolgált számukra.

A transzferguru Szoboszlai Dominikről

A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai Dominik új szerződéséről.”

Romano a hivatalos YouTube-csatornáján további részletekről is beszámolt.

„Az elmúlt napokban előrehaladtak a tárgyalások. Ezek még mindig folynak, tehát hangsúlyozom: nem értek még a tárgyalások végére, ez még egyáltalán nem egy lezárt ügy, de a felek kapcsolata nagyon jó, és megpróbálnak gyorsak lenni.”