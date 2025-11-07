Szoboszlai lövése még mindig vitatéma – már Kassai Viktorék is beszálltak az elemzésbe (VIDEÓ)

Percekig állt a játék Szoboszlai lövése után – Kovács István döntése után kitört a kommentháború
Szoboszlai ismét főszereplő.
Kassai Kovács István döntéséről is beszélt. Szoboszlai lövése után kezet ért a labda, de a Liverpool nem kapott érte tizenegyest.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik egyik lövése után percekig állt a játék. A hazaiak magyar középpályásának kísérlete Aurélien Tchouaméni kezét érte, de Kovács István játékvezető nem ítélt tizenegyest.
A Sport Tv stúdiójában az egykori kiváló magyar játékvezető, Kassai Viktor Petur András műsorvezető, valamint Hegyi Iván és Holczer Ádám szakértők jelenlétében segített megérteni a szabályt.
Kassai elmondta, hogy a kezezésnél a legfontosabb kritérium az, hogy a kéz megszélesíti-e a testet. Ugyanakkor erre nem létezik skála, hogy hány centiméterig számít igennek vagy nemnek.
„A szabályokban és az elvárásokban van egységesség, hogy mit várunk el” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy ilyenkor az adott személyen múlik, ezeket a centiket hogyan ítéli meg.
Dale Johnson VAR-szakértő is állást foglalt. Megerősítette, mivel a vitatott szituáció az első ítélettel ellentétben nem a tizenhatoson kívül, hanem azon belül történt, szóltak a játékvezetőnek, hogy a szabadrúgás helyetti lehetséges tizenegyes miatt nézze vissza az esetet. Kovács viszont ennek hatására nemhogy büntetőt nem adott, de konkrétan visszavonta a kezezésről meghozott döntését. Az erdélyi bíró ugyanis a felvételek láttán
úgy ítélhette meg, hogy bár Tchouaméni karja valóban arrébb helyezkedett a testétől, amikor a labda eltalálta a kézfejét, mégis közel tartotta magához, nem növelte meg túlságosan a testfelületét, vagyis nem képezett vízszintes akadályt a labda útjában.
Lehet, hogy meglepő, de jó döntés született, s mivel ez így egy felülbírált büntetőnek számított, a játék valóban a kapustól folytatódhatott tovább.”
Sokan persze sem az ítélettől, sem a kissé izzadságszagúan ható utólagos magyarázkodástól nem lettek boldogabbak, a többség – köztük korábbi Premier League-sztárbírók – szerint igenis járt volna a büntető a látványos bevetődés nyomán. Önök szerint?
Fotó: Peter Powell/AFP