11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Kassai Viktor Aurélien Tchouaméni Liverpool videó Real Madrid Szoboszlai Dominik

Szoboszlai lövése még mindig vitatéma – már Kassai Viktorék is beszálltak az elemzésbe (VIDEÓ)

2025. november 07. 21:25

Kassai Kovács István döntéséről is beszélt. Szoboszlai lövése után kezet ért a labda, de a Liverpool nem kapott érte tizenegyest.

2025. november 07. 21:25
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Szoboszlai Dominik egyik lövése után percekig állt a játék. A hazaiak magyar középpályásának kísérlete Aurélien Tchouaméni kezét érte, de Kovács István játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Szoboszlai remekül játszott a Real Madrid ellen, több lövése és egy gólpassza is volt
Szoboszlai remekül játszott a Real Madrid ellen, több lövése és egy gólpassza is volt (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Sport Tv stúdiójában az egykori kiváló magyar játékvezető, Kassai Viktor Petur András műsorvezető, valamint Hegyi Iván és Holczer Ádám szakértők jelenlétében segített megérteni a szabályt.

Kassai elmondta, hogy a kezezésnél a legfontosabb kritérium az, hogy a kéz megszélesíti-e a testet. Ugyanakkor erre nem létezik skála, hogy hány centiméterig számít igennek vagy nemnek.

„A szabályokban és az elvárásokban van egységesség, hogy mit várunk el” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy ilyenkor az adott személyen múlik, ezeket a centiket hogyan ítéli meg.


Szoboszlai lövése, Kovács döntése

Dale Johnson VAR-szakértő is állást foglalt. Megerősítette, mivel a vitatott szituáció az első ítélettel ellentétben nem a tizenhatoson kívül, hanem azon belül történt, szóltak a játékvezetőnek, hogy a szabadrúgás helyetti lehetséges tizenegyes miatt nézze vissza az esetet. Kovács viszont ennek hatására nemhogy büntetőt nem adott, de konkrétan visszavonta a kezezésről meghozott döntését. Az erdélyi bíró ugyanis a felvételek láttán 

úgy ítélhette meg, hogy bár Tchouaméni karja valóban arrébb helyezkedett a testétől, amikor a labda eltalálta a kézfejét, mégis közel tartotta magához, nem növelte meg túlságosan a testfelületét, vagyis nem képezett vízszintes akadályt a labda útjában. 

Lehet, hogy meglepő, de jó döntés született, s mivel ez így egy felülbírált büntetőnek számított, a játék valóban a kapustól folytatódhatott tovább.”

Sokan persze sem az ítélettől, sem a kissé izzadságszagúan ható utólagos magyarázkodástól nem lettek boldogabbak, a többség – köztük korábbi Premier League-sztárbírók – szerint igenis járt volna a büntető a látványos bevetődés nyomán. Önök szerint?

Fotó: Peter Powell/AFP

