Itt a magyarázat: ezért nem kapott tizenegyest a Liverpool Szoboszlai lövése után

Utóbb Dale Johnson VAR-szakértőnek kellett tiszta vizet öntenie a pohárba, aki megerősítette, mivel a vitatott szituáció az első ítélettel ellentétben nem a tizenhatoson kívül, hanem azon belül történt, szóltak a játékvezetőnek, hogy a szabadrúgás helyetti lehetséges tizenegyes miatt nézze vissza az esetet. Kovács viszont ennek hatására nemhogy büntetőt nem adott, de konkrétan visszavonta a kezezésről meghozott döntését. Az erdélyi bíró ugyanis a felvételek láttán

úgy ítélhette meg, hogy bár Tchouaméni karja valóban arrébb helyezkedett a testétől, amikor a labda eltalálta a kézfejét, mégis közel tartotta magához, nem növelte meg túlságosan a testfelületét, vagyis nem képezett vízszintes akadályt a labda útjában.

Lehet, hogy meglepő, de jó döntés született, s mivel ez így egy felülbírált büntetőnek számított, a játék valóban a kapustól folytatódhatott tovább.”

Sokan persze sem az ítélettől, sem a kissé izzadságszagúan ható utólagos magyarázkodástól nem lettek boldogabbak, a többség – köztük korábbi Premier League-sztárbírók – szerint igenis járt volna a büntető a látványos bevetődés nyomán. Önök szerint?