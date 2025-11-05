Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tchouaméni Kovács István Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Itt a magyarázat: ezért nem kapott tizenegyest a Liverpool Szoboszlai lövése után

2025. november 05. 17:19

Maradjunk annyiban, a VAR-szakértő Dale Johnson utólagos érvelése nem győzte meg teljes körűen a liverpooli szurkolókat... Szoboszlai Dominik lövése és Aurélien Tchouaméni kezezése(?) után változatlanul nincs konszenzus, még a játékvezetői körökben sem.

2025. november 05. 17:19
null

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának egyik, ha nem a legvitatottabb jelenete fűződik Szoboszlai Dominik és Aurélien Tchouaméni, no meg legfőképpen Kovács István nevéhez. Az 1–0-s hazai győzelemmel záruló Liverpool–Real Madrid szuperrangadó 30. percében a Vörösök ismételten nagyot játszó magyar középpályása a tizenhatoson kívülről szúrt rá egy lövést, ami szabad szemmel is jól láthatóan a Real bevetődő francia középpályásának kezéről vágódott le. A mérkőzést vezető Kovács előbb szabadrúgást ítélt, azután viszont a VAR-szobából tizenegyesgyanú okán kihívták a videomonitorhoz, hogy nézze vissza az esetet a saját szemével. Noha a kérdés innentől látszólag csak az volt, a tizenhatoson kívül vagy belül történt a kezezés ténye (egyébként belül – eleve ezért hívták ki a bírót), az Anfield előre örülő közönsége néhány másodperccel később felháborodottan vehette tudomásul Kovács furcsa döntését, miszerint labdaejtés után a Real kapusa, Thibaut Courtios hozhatta játékba a labdát.

TCHOUAMÉNI, Aurélien; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai lő, Tchouaméni kézzel belevetődik... az ítélet? Labdaejtés a Realnak! (Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem volt útban a labda Szoboszlai lövésénél”

Utóbb Dale Johnson VAR-szakértőnek kellett tiszta vizet öntenie a pohárba, aki megerősítette, mivel a vitatott szituáció az első ítélettel ellentétben nem a tizenhatoson kívül, hanem azon belül történt, szóltak a játékvezetőnek, hogy a szabadrúgás helyetti lehetséges tizenegyes miatt nézze vissza az esetet. Kovács viszont ennek hatására nemhogy büntetőt nem adott, de konkrétan visszavonta a kezezésről meghozott döntését. Az erdélyi bíró ugyanis a felvételek láttán 

úgy ítélhette meg, hogy bár Tchouaméni karja valóban arrébb helyezkedett a testétől, amikor a labda eltalálta a kézfejét, mégis közel tartotta magához, nem növelte meg túlságosan a testfelületét, vagyis nem képezett vízszintes akadályt a labda útjában. 

Lehet, hogy meglepő, de jó döntés született, s mivel ez így egy felülbírált büntetőnek számított, a játék valóban a kapustól folytatódhatott tovább.”

Sokan persze sem az ítélettől, sem a kissé izzadságszagúan ható utólagos magyarázkodástól nem lettek boldogabbak, a többség – köztük korábbi Premier League-sztárbírók – szerint igenis járt volna a büntető a látványos bevetődés nyomán. Önök szerint?

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/AP/Jon Super)

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Latin
2025. november 05. 18:06
Ha nem ér bele kézzel akkor biztos gól lett volna
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. november 05. 18:05
konzekvencia "Kérdéses, ezután, hogy kijelölik e egy hasonló színvonalú mérkőzés vezetésére." Ahhoz képest hogy mennyi botránya volt már és mégis miket bíznak rá, nem kell aggódnia.. Bezzeg Puhlt és Kassait nyomban kinyírták.
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. november 05. 18:02
Kovács ott csinált bohócot magából hogy látta világosan a kezezést. Be is fújta. Megjelölte a szabadrúgás helyét spray-el. Ekkor szóltak a VAR-ból hogy tévedés, meg kell nézni, possible penalty check, mert nem a tizenhatoson kívül volt hanem belül. Elment , megnézte, elismerte, tényleg bent történt. Ekkor a már megítélt kezezést , amiért nem hvták ki, békén kellett volna hagyni, csak az elvégzési helyet lehetett volna módosítani, tizenegyes. Ehelyett kitalálta hogy de észrevette hogy Tschouameny keze le volt szorítva. És mindent törölt. Ez alapos indok hogy azok akik már korábban is Real bérencséggel, illetve Liverpool elleneséggel vádolják , igazolva lássák nézeteiket. Szerencse hogy a Pool győzött.
Válasz erre
0
0
kicsavartkukac
2025. november 05. 18:02
Nem volt szándékos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!