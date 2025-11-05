Itt a magyarázat: ezért nem kapott tizenegyest a Liverpool Szoboszlai lövése után

Percekig állt a játék Szoboszlai lövése után – Kovács István döntése után kitört a kommentháború
Maradjunk annyiban, a VAR-szakértő Dale Johnson utólagos érvelése nem győzte meg teljes körűen a liverpooli szurkolókat... Szoboszlai Dominik lövése és Aurélien Tchouaméni kezezése(?) után változatlanul nincs konszenzus, még a játékvezetői körökben sem.
A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának egyik, ha nem a legvitatottabb jelenete fűződik Szoboszlai Dominik és Aurélien Tchouaméni, no meg legfőképpen Kovács István nevéhez. Az 1–0-s hazai győzelemmel záruló Liverpool–Real Madrid szuperrangadó 30. percében a Vörösök ismételten nagyot játszó magyar középpályása a tizenhatoson kívülről szúrt rá egy lövést, ami szabad szemmel is jól láthatóan a Real bevetődő francia középpályásának kezéről vágódott le. A mérkőzést vezető Kovács előbb szabadrúgást ítélt, azután viszont a VAR-szobából tizenegyesgyanú okán kihívták a videomonitorhoz, hogy nézze vissza az esetet a saját szemével. Noha a kérdés innentől látszólag csak az volt, a tizenhatoson kívül vagy belül történt a kezezés ténye (egyébként belül – eleve ezért hívták ki a bírót), az Anfield előre örülő közönsége néhány másodperccel később felháborodottan vehette tudomásul Kovács furcsa döntését, miszerint labdaejtés után a Real kapusa, Thibaut Courtios hozhatta játékba a labdát.
A Liverpoolban ismét kulcsszereplő volt a magyar középpályás, aki 45 perc alatt háromszor találta el a spanyol kaput, majd olyan szabadrúgást tekert Mac Allister fejére, amivel eldőlt a találkozó!
Utóbb Dale Johnson VAR-szakértőnek kellett tiszta vizet öntenie a pohárba, aki megerősítette, mivel a vitatott szituáció az első ítélettel ellentétben nem a tizenhatoson kívül, hanem azon belül történt, szóltak a játékvezetőnek, hogy a szabadrúgás helyetti lehetséges tizenegyes miatt nézze vissza az esetet. Kovács viszont ennek hatására nemhogy büntetőt nem adott, de konkrétan visszavonta a kezezésről meghozott döntését. Az erdélyi bíró ugyanis a felvételek láttán
úgy ítélhette meg, hogy bár Tchouaméni karja valóban arrébb helyezkedett a testétől, amikor a labda eltalálta a kézfejét, mégis közel tartotta magához, nem növelte meg túlságosan a testfelületét, vagyis nem képezett vízszintes akadályt a labda útjában.
Lehet, hogy meglepő, de jó döntés született, s mivel ez így egy felülbírált büntetőnek számított, a játék valóban a kapustól folytatódhatott tovább.”
Sokan persze sem az ítélettől, sem a kissé izzadságszagúan ható utólagos magyarázkodástól nem lettek boldogabbak, a többség – köztük korábbi Premier League-sztárbírók – szerint igenis járt volna a büntető a látványos bevetődés nyomán. Önök szerint?
A szakember megindokolta, miért született hibás döntés.
