Percekig állt a játék Szoboszlai lövése után – Kovács István döntése után kitört a kommentháború

Ezekben a percekben is tart a Liverpool–Real Madrid mérkőzés a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik ismét főszereplő.

Szoboszlai az első félidő egyik legjobbja volt, négy lövést is megeresztett (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya a 27. percben ziccerbe került, de közeli lövését Thibaut Courtois nagy bravúrral védte (VIDEÓ ITT!). Pár pillanattal később ismét ő vette célba a kaput, de a lövése az egyik Real Madrid játékos, Aurélien Tchouaméni kezén irányt változtatott.



A nagykárolyi születésű Kovács István előbb szabadrúgást ítélt, de a lassításból látszódott, hogy a francia játékos a tizenhatoson belül kezezett. A VAR kihívta a játékvezetőt, de végül nem ítélt büntetőt, hanem labdaejtéssel folytatódott a játék, mivel a sípszó miatt megállt a játék. Kovács tehát úgy ítélte meg, hogy nem szabálytalan kezezés történt. VIDEÓ ITT!