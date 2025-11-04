Ft
11. 04.
kedd
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Percekig állt a játék Szoboszlai lövése után – Kovács István döntése után kitört a kommentháború

2025. november 04. 21:51

Kovács Istvánnak nagyon nehéz döntést kellett hoznia a Liverpool–Real Madrid BL-meccsen. Szoboszlai lövése kezet ért, de nem járt érte büntető.

2025. november 04. 21:51
null

Ezekben a percekben is tart a Liverpool–Real Madrid mérkőzés a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik ismét főszereplő.

Szoboszlai az első félidő egyik legjobbja volt, négy lövést is megeresztett
Szoboszlai az első félidő egyik legjobbja volt, négy lövést is megeresztett (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A magyar válogatott csapatkapitánya a 27. percben ziccerbe került, de közeli lövését Thibaut Courtois nagy bravúrral védte (VIDEÓ ITT!). Pár pillanattal később ismét ő vette célba a kaput, de a lövése az egyik Real Madrid játékos, Aurélien Tchouaméni kezén irányt változtatott.


A nagykárolyi születésű Kovács István előbb szabadrúgást ítélt, de a lassításból látszódott, hogy a francia játékos a tizenhatoson belül kezezett. A VAR kihívta a játékvezetőt, de végül nem ítélt büntetőt, hanem labdaejtéssel folytatódott a játék, mivel a sípszó miatt megállt a játék. Kovács tehát úgy ítélte meg, hogy nem szabálytalan kezezés történt. VIDEÓ ITT!

Szoboszlai lövése után kitört a kommentháború


A szurkolókat megosztja a döntés: egyesek szerint Tchouaméni karja természetes helyzetben volt, így jó döntés született, mások szerint büntetőt kellett volna ítélni.

Fotó: Peter Powell/AFP, archív

