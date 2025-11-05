Nagy visszhangja van Angliában Szoboszlai lövésének – megszólalt a korábbi sztárbíró

Ragyogó mérkőzést játszott a Real Madrid ellen a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a BL-ben. A középpályás végig tűz alatt tartotta a spanyol kaput, Thibaut Courtois-nak nagy bravúrokat kellett bemutatnia, összesen nyolcig jutott! Szoboszlai egyik lövésénél nem jutott el a labda a kapuig, a labda az egyik Real Madrid játékos, Aurélien Tchouaméni kezén irányt változtatott.

A nagykárolyi születésű Kovács István előbb szabadrúgást ítélt, de a lassításból látszódott, hogy a francia játékos a tizenhatoson belül kezezett.

They didn’t give Liverpool a penalty for this Tchouameni handball. It’s the most corrupt club in history.



What a disgusting club… pic.twitter.com/EQmYgdZtw2 — Gnochy (@GGnochy) November 4, 2025

A VAR kihívta a játékvezetőt, aki végül nem ítélt büntetőt, labdaejtéssel folytatódott a játék, mivel a sípszó miatt megállt a játék. Kovács úgy ítélte meg, hogy nem szabálytalan kezezés történt.