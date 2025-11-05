Nagy visszhangja van Angliában Szoboszlai lövésének – megszólalt a korábbi sztárbíró

Áradozik az angol sajtó Szoboszlairól – azt írják, teljesítményével a legendát idézte
Győztes gólpasszt adott a magyar középpályás a Real Madrid elleni BL-csúcsrangadón.
A szakember megindokolta, miért született hibás döntés.
Ragyogó mérkőzést játszott a Real Madrid ellen a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a BL-ben. A középpályás végig tűz alatt tartotta a spanyol kaput, Thibaut Courtois-nak nagy bravúrokat kellett bemutatnia, összesen nyolcig jutott! Szoboszlai egyik lövésénél nem jutott el a labda a kapuig, a labda az egyik Real Madrid játékos, Aurélien Tchouaméni kezén irányt változtatott.
A nagykárolyi születésű Kovács István előbb szabadrúgást ítélt, de a lassításból látszódott, hogy a francia játékos a tizenhatoson belül kezezett.
A VAR kihívta a játékvezetőt, aki végül nem ítélt büntetőt, labdaejtéssel folytatódott a játék, mivel a sípszó miatt megállt a játék. Kovács úgy ítélte meg, hogy nem szabálytalan kezezés történt.
Az angol sztárbíró, Mark Clattenburg éles kritikával illette a mérkőzés után a döntést.
Kezezés történt. A védő megnövelte a testfelületét, így blokkolta a labdát. Liverpool nem kapott meg egy tizenegyest”
– fogalmazott Clattenburg, aki hozzátette: „nem értek egyet, szerintem ez kéz és büntető.”
Szoboszlai ismét főszereplő.
Fotó: Paul Ellis/AFP