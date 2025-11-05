Ft
11. 05.
szerda
Kovács István Real Madrid Liverpool FC Szoboszlai Dominik

Nagy visszhangja van Angliában Szoboszlai lövésének – megszólalt a korábbi sztárbíró

2025. november 05. 08:13

A szakember megindokolta, miért született hibás döntés.

2025. november 05. 08:13
null

Ragyogó mérkőzést játszott a Real Madrid ellen a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a BL-ben. A középpályás végig tűz alatt tartotta a spanyol kaput, Thibaut Courtois-nak nagy bravúrokat kellett bemutatnia, összesen nyolcig jutott! Szoboszlai egyik lövésénél nem jutott el a labda a kapuig, a labda az egyik Real Madrid játékos, Aurélien Tchouaméni kezén irányt változtatott.

A nagykárolyi születésű Kovács István előbb szabadrúgást ítélt, de a lassításból látszódott, hogy a francia játékos a tizenhatoson belül kezezett.

A VAR kihívta a játékvezetőt, aki végül nem ítélt büntetőt, labdaejtéssel folytatódott a játék, mivel a sípszó miatt megállt a játék. Kovács úgy ítélte meg, hogy nem szabálytalan kezezés történt.

Az angol sztárbíró, Mark Clattenburg éles kritikával illette a mérkőzés után a döntést.

Kezezés történt. A védő megnövelte a testfelületét, így blokkolta a labdát. Liverpool nem kapott meg egy tizenegyest”

– fogalmazott Clattenburg, aki hozzátette: „nem értek egyet, szerintem ez kéz és büntető.”

Fotó: Paul Ellis/AFP

